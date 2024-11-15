Підозрюваний у мільярдній схемі ФДМУ Гмирін придбав віллу та яхту за кордоном, - ЗМІ. ВIДЕО
Один із організаторів схем привласнення коштів підконтрольних ФДМУ держпідприємств на мільярди гривень Андрій Гмирін зареєстрував бізнес за кордоном та придбав елітне майно.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.
Крім ексголови ФДМУ Дмитра Сенниченка та Андрія Гмиріна, у справі 12 підозрюваних, в розшук оголосили вісьмох.
За інформацією Bihus.Info, у родини Андрія Гмиріна, щонайменше, три компанії в Об’єднаних Арабських Еміратах.
"У квітні 2023 компанія одна з дубайських фірм створила компанію у Франції – GFD COTE D’AZUR, яка у свою чергу придбала віллу та п’ять земельних ділянок на Лазуровому узбережжі Франції. Вартість – близько 5 млн євро", - йдеться в матеріалі.
Також, пишуть журналісти, родина Андрія Гмиріна стала власниками яхти Cranchi Settantotto 78. Ціна подібної – близько 5,5 млн євро. Яхту придбала компанія GFB COMPANY LTD, що зареєстрована на Британських Віргінських островах. За інформацією Bihus.Info, власником компанії є українець Євген Головін – дубайський бізнес-партнер Андрія Гмиріна.
На батьків Андрія Гмиріна записаний також бізнес у Хорватії. Йдеться про 6 компаній, які займаються нерухомістю. У фінансових документах фірм "засвітилися" мільйони євро.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своїй статті раніше зазначав, що " в ОП під керівництвом Андрія Єрмака створено стійку групу з прямого впливу на тіньову економіку". За даними джерел, "смотрящим" за тіньовими потоками став Андрій Гмирін.
Нагадаємо, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, очолювану колишнім головою Фонду державного майна України Дмитром Сенниченком, яка впродовж 2020-2021 рр. заволоділа понад половиною мільярда гривень. Голова ФДМУ разом зі спільниками поставив своїх людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Ті, зі свого боку, укладали незаконні договори та продавали потрібним компаніям продукцію за заниженими цінами.
Пізніше НАБУ оголосило Сенниченка у розшук та збирається просити про його екстрадицію.
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Там же мова йде про Емірати, Дубай, Лазурний берег, а не про Оман, Італію, Лондон!
То що там в цьому направленні у ОП зараз?...
Скільки вже тих свинарчуків Зеленського знайшли? Навіть складно порахувати.
https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-esli-naydut-moego-svinarchuka---prezident-doljen-uyti Зеленский: Если найдут моего "Свинарчука" - президент должен уйти.
Верховна Рада України прийняла законопроєкт №9387, який запроваджує ініційований Фондом державного майна України механізм самофінансування ліквідації державних підприємств. Це рішення надає ФДМУ дієві інструменти для очищення державного сектору економіки від збиткових та недіючих підприємств без залучення додаткових коштів з бюджету.
До цього часу добровільна ліквідація державних підприємств фактично не здійснювалася, через що проблема набула критичного масштабу. З 2022 року в управління Фонду передали більше 1200 державних підприємств, довівши їх загальну кількість до 2100.
Ще й приндиться.
Об'являють підозру
тіпа"розшукують"
за це отримують зряплатні.преміі.інвалідні пенсіі..
щось накшталт срільби татаровим по чеченцях
А втікачі в цей час купують яхти..
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975?__cft__[0]=AZVF58ldBEVy9JDoziWqtLoPI9EyvWPQQaXH99cTWlTqmDASFkhBX8Gdy8GTO68o7ZHlbotvRti3GnKY2NIYiYaCObrSJBLDIKtNKdYS9QIn21S12a0qyn9sYhp3G7RHi9mcQXSkzB3MNIRzjWLwnzJSVMLVf5EkZPW0Dg5ooduUHA&__tn__=-]C%2CP-R Олексій Петров почувається роздратований.
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/8597442110352381?__cft__[0]=AZVF58ldBEVy9JDoziWqtLoPI9EyvWPQQaXH99cTWlTqmDASFkhBX8Gdy8GTO68o7ZHlbotvRti3GnKY2NIYiYaCObrSJBLDIKtNKdYS9QIn21S12a0qyn9sYhp3G7RHi9mcQXSkzB3MNIRzjWLwnzJSVMLVf5EkZPW0Dg5ooduUHA&__tn__=%2CO%2CP-R 13h ·
Отже… Я мільйонер! Можете мене привітати! Від сьогодні винен мільйон гривень. Ну приблизно мільйон. Може трохи більше. Може трохи менше. Але то вже не суттєво.
Цей допис в голові крутиться вже більше доби. Він то складається виключно з матюків, то емоції стихають, а потім все по новій. Я спробую спокійно про все розповісти. Але у будь-якому випадку, я не буду підбирати слів і називатиму деякі речі своїм імʼям.
Почну з того, що у нас шалена, просто пекельна нехватка нічних важких бомберів. Тих самих, які окупанти заїкаючись називають «Баба-Яга». Один дрон на екіпаж, це ні про що. БПЛА може зробити дві сотні вильотів, а може і не дожити до кінця чергування. Саме тому, повторю, один дрон на екіпаж, ні про що. Так і вийшло. Хлопці пошкодили дрон про посадці. (Потрібний ремонт, який самі не зробимо). Це війна і вже ні для кого не є таємницею, що у окупантів дууууже сильні позиції в питаннях РЕБ. Добре, хоч «пташку» не втратили.
І ось тут починається цікаве.
Дрон вибув на певний період часу. Але ж наступної ночі хлопцям треба знов заступати на чергування. Хтось скаже, «Так для цього треба взяти інший борт на складі і все». Ага, щаз! Дуля! Нема що взяти і відповідно з чим заступати на бойове чергування. Перевірочне слово - взагалі, бо на екіпаж був всього один борт. Написані купа заявок. Зроблено безліч дзвінків «наверх». Все в пусту. Результат нульовий. Дронів немає. Усі кивають один на одного. Розводять руками. Розповідають про якісь плани. Ро***ть вумні, тактичні вирази облич і щоби ми менше ****@кали, з нас вимагають нові таблички. То взагалі окрема тема, яка точно складається виключно з матюків. Якщо би ці таблички хоч на щось позитивно випливали, то Бог з ними. Нехай вимагають. Але ні. Якщо скоро ми будемо рахувати скільки разів кліпнули очима, то вже не здивуюсь.
Добре. Відволікся.
І ось що нам робити в такому випадку? Позиція пуста, бо від екіпажу без дрону, стільки же користі, як від гармашів без гаубиці. Можна знов писати рапорти та заявки, бо це наріжний камінь української армії. Можна розвести руками, потиснути плечима і сказати щось накшталт, «Нуууу ***!… Ми ж подали заявку. Нууууу, ми не знаємо тоді!… Нууууу, я є@у що робити!… Нууууу, дронів же немає на складі… Нууууу, це не наша проблема». Але разом із командиром, ми чудово розуміємо простий логічний ланцюжок, «Борт… Прикриває позиції пацанів… Екіпаж кошмарить окупантів… Вони потім сидять обісрані в посадках (якщо пощастило вижити) і думають про що завгодно, тільки не про наступальні дії… А це значить, що своїми діями, ми бережемо життя нашої піхоти, тих пацанів, що сидять в окопах. І саме тому, у нас немає жодної причини схибити і вибачте, підставити своїх».
Набираю номер,
- Льоша, у нас проблема! Потрібна ваша допомога, бо мені більше нема до кого звернутись.
- Друже, привіт. Кажи, що трапилось?
- Мені потрібен комплекс БПЛА. В борг. Під моє слово. Коли віддам, не знаю. А може так статися, що і віддавати борг не буде кому. Але, ****@ЦЬ як потрібен борт. Позиція пуста. Нам нема чим прикривати пацанів. Коли отримаємо дрон від держави… я не знаю. Ніхто нічого не каже. Вибач за емоції.
- Олексію, на коли потрібен дрон?
- На завтра. Ранок.
- Вважай, що у тебе вже є комплекс. Чекаю тебе на 10:00.
Я сьогодні привіз БПЛА, який коштує десь мільйон. Мені його дали минаючи сотні узгоджень, дзвінків, паперів і так далі. Бо виробник розуміє, що чекати у нас немає часу. Окупантів треба мінусувати зараз, а не колись потім. А тепер у мене постає питання до… купи різних установ, від Міністерства оборони до агенцій, яких зараз наплодили велику кількість. «А нах@я ви тоді потрібні, якщо молодші офіцери вимушені все вирішувати завдяки горизонтальним звʼязкам? Ви розумієте, до чого, бл@дь докотились, організатори херові? Ми почали самі собі шукати засоби ураження ворога, рахуйте зброю»! Навіщо тоді ви створили Сили безпілотних систем, якщо у них немає можливостей поставляти дрони по простій, а значить дуже швидкій схемі «виробник - сили безпілотних систем - підрозділ»?! На кой хер ви створюєте батальйони (і полки) БПС, якщо не взмозі якісно забезпечити дронами існуючи підрозділи.
І в той же час я розумію існування головної проблеми, об яку все розбивається - комусь так не цікаво. Не той вихлоп. Бо закупівлі дронів (триста двадцять вісім мільйонів найменувань), це великі гроші. Неймовірно шалені. І якщо вони пройдуть повз певних людей, то… ну ви зрозуміли, друзі, да? Якщо тільки на одних «Аутелах», (всього одне найменування з неймовірної кількості), хтось с****@в у державі більше ніж півмільярда гривень, що казати про інше? Але ж країна втрачає не тільки гроші, які зникають в бездонних кишенях певних чиновників. В таких ситуаціях,
КРАЇНА!
ВТРАЧАЄ!
ЛЮДЕЙ!
Хтось взагалі це розуміє? Але, судячи з усього, комусь тупо пох@ю на такі дрібниці. Головне, аби грошові ріки текли поруч. На відстані витягнутої руки. Нескінченно довго. Бажано, завжди.
Вибачте за емоції. Сказати що я злий, то взагалі нічого не сказати!
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Я неймовірно… просто шалено вдячний власнику підприємства, яке виро***є важкі ударні дрони «Кажан», за миттєве вирішення нашої проблеми. Друже, ми вернемо гроші. Обовʼязково! Я не знаю як, але вернемо. Бо ваше відношення до нас, вартує набагато дорожче! Дякую тобі особисто та всьому колективу. Що би ми без вас робили?
p.s. А може дати можливість ротам, батальонам, полкам та бригадам напряму отримувати дрони, від виробника? Замовив двадцять чи пʼятдесят «Кажанів», «Вампірів» чи «Хеві шотів» на бригаду. Отримав. А рахунок передав по фінансовій лінії. Нехай платять. Все!
Погоджусь. Херню вигадав. А як же «финасавый интерес» певних посадових осіб?
p.p.s Фото з тих часів, коли я ще не був мільйонером. Але все колись стається вперше.
https://24tv.ua/pozhivanov_prositime_politichniy_pritulok_v_avstriyi_n72622