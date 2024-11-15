Підозрюваний у мільярдній схемі ФДМУ Гмирін придбав віллу та яхту за кордоном, - ЗМІ. ВIДЕО

Один із організаторів схем привласнення коштів підконтрольних ФДМУ держпідприємств на мільярди гривень Андрій Гмирін зареєстрував бізнес за кордоном та придбав елітне майно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Крім ексголови ФДМУ Дмитра Сенниченка та Андрія Гмиріна, у справі 12 підозрюваних, в розшук оголосили вісьмох.

За інформацією Bihus.Info, у родини Андрія Гмиріна, щонайменше, три компанії в Об’єднаних Арабських Еміратах.

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"У квітні 2023 компанія одна з дубайських фірм створила компанію у Франції – GFD COTE D’AZUR, яка у свою чергу придбала віллу та п’ять земельних ділянок на Лазуровому узбережжі Франції. Вартість – близько 5 млн євро", - йдеться в матеріалі.

Також, пишуть журналісти, родина Андрія Гмиріна стала власниками яхти Cranchi Settantotto 78. Ціна подібної – близько 5,5 млн євро. Яхту придбала компанія GFB COMPANY LTD, що зареєстрована на Британських Віргінських островах. За інформацією Bihus.Info, власником компанії є українець Євген Головін – дубайський бізнес-партнер Андрія Гмиріна.

На батьків Андрія Гмиріна записаний також бізнес у Хорватії. Йдеться про 6 компаній, які займаються нерухомістю. У фінансових документах фірм "засвітилися" мільйони євро.

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Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своїй статті раніше зазначав, що " в ОП під керівництвом Андрія Єрмака створено стійку групу з прямого впливу на тіньову економіку". За даними джерел, "смотрящим" за тіньовими потоками став Андрій Гмирін.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, очолювану колишнім головою Фонду державного майна України Дмитром Сенниченком, яка впродовж 2020-2021 рр. заволоділа понад половиною мільярда гривень. Голова ФДМУ разом зі спільниками поставив своїх людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Ті, зі свого боку, укладали незаконні договори та продавали потрібним компаніям продукцію за заниженими цінами.

Пізніше НАБУ оголосило Сенниченка у розшук та збирається просити про його екстрадицію.

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