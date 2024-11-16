Прикордонники знищили встановлений диверсантами російський триколор на Чернігівщині, - ДПСУ. ВIДЕО

Українські прикордонники знищили російський триколор на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДПСУ.

"Чергова провокація окупантів зазнала поразки. Як повідомлялося раніше, ворожі диверсанти встановили поблизу кордону на Чернігівщині, на зруйнованому мосту через річку Судость, свої прапори. Після виявлення російської символіки прикордонники оперативно спрямували в ціль дрони, які точними ударами знищили "ганчірки", - наголошують у Держприкордонслужбі.

Водночас, як зазначається, проведена розвідка вказала на те, що російська диверсійно-розвідувальна група залишила район ще до ліквідації встановлених прапорів, не наважившись на подальші дії.

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"Ворог продовжує намагатися навʼязуватии свої "перемоги" та психологічно тиснути, без жодного військового сенсу. Закликаємо не піддаватися на інформаційно-психологічні впливи противника", - додають у ДПСУ.

Що передувало?

Нагадаємо, роспропаганда повідомила, що російські військові нібито перейшли кордон на Чернігівщині та встановили прапор РФ на мосту через річку Судость біля Грем'яча. У Держприкордонслужбі запевнили, що російська ДРГ не заходила у Грем’яч на Чернігівщині.