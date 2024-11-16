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Прикордонники знищили встановлений диверсантами російський триколор на Чернігівщині, - ДПСУ. ВIДЕО

Українські прикордонники знищили російський триколор на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДПСУ.

"Чергова провокація окупантів зазнала поразки. Як повідомлялося раніше, ворожі диверсанти встановили поблизу кордону на Чернігівщині, на зруйнованому мосту через річку Судость, свої прапори. Після виявлення російської символіки прикордонники оперативно спрямували в ціль дрони, які точними ударами знищили "ганчірки", - наголошують у Держприкордонслужбі.

Водночас, як зазначається, проведена розвідка вказала на те, що російська диверсійно-розвідувальна група залишила район ще до ліквідації встановлених прапорів, не наважившись на подальші дії.

Також читайте: Регулярні спроби перетину лінії кордону ворожими ДРГ фіксують на Сумщині, - Держприкордонслужба

"Ворог продовжує намагатися навʼязуватии свої "перемоги" та психологічно тиснути, без жодного військового сенсу. Закликаємо не піддаватися на інформаційно-психологічні впливи противника", - додають у ДПСУ.

Що передувало?

Нагадаємо, роспропаганда повідомила, що російські військові нібито перейшли кордон на Чернігівщині та встановили прапор РФ на мосту через річку Судость біля Грем'яча. У Держприкордонслужбі запевнили, що російська ДРГ не заходила у Грем’яч на Чернігівщині.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) прапор (482) Чернігівщина (1584) ДРГ (106)


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Топ коментарі
+9
Чи доцільно витрачати дороговартісні дрони на срану ганчірку? Чи це команда від кабінетних генералів "снять любой ценой"?
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16.11.2024 10:10
+8
Якщо ДПСУ всю ділянку кордону з пітьмою не замінують, а мости не підірвуть, то і далі будуть спостерігати на відео в мережі, як рашистські вже не ДРГ, а БТГ заходять в Грем'яч і інші населені пункти України на Чернігівщині.
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16.11.2024 09:59
+6
Зняли дроном, а не руками. Так що незрозуміло під чиїм контролем міст. Вчора збрехали що Іллінка не захоплена орками.
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16.11.2024 09:56
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Мені скидали - давно - фото, ЩО зробили рашкованські диверсанти у Черніговській області з нашими воїнами.
рашкованів на війні треба давити як клопів. Давити і розмазувати.
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16.11.2024 09:51 Відповісти
А як так сталося, шо абізяни взагалі там причепили цю ганчірку?
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16.11.2024 09:54 Відповісти
То по суті пів-острів - від кордону з росією там відділяє річка
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16.11.2024 09:57 Відповісти
бо ж нема суцільного кордону з касапами, і "стіни Яценюка" там не побудували
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16.11.2024 10:30 Відповісти
все обладнання та прикордонники на захисті західних державних кордонів
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16.11.2024 11:44 Відповісти
Зняли дроном, а не руками. Так що незрозуміло під чиїм контролем міст. Вчора збрехали що Іллінка не захоплена орками.
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16.11.2024 09:56 Відповісти
А навіщо посилати хлопців під кулі чи по мінам? Там всяка підлість може бути. Кордон поруч, дрг поруч
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16.11.2024 17:17 Відповісти
Якщо ДПСУ всю ділянку кордону з пітьмою не замінують, а мости не підірвуть, то і далі будуть спостерігати на відео в мережі, як рашистські вже не ДРГ, а БТГ заходять в Грем'яч і інші населені пункти України на Чернігівщині.
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16.11.2024 09:59 Відповісти
Мабуть треба надоумити...
Чи це теж првина робити Європейська Солідарність, + купу дронів і на цей напрямок?
Керманичам Охфісу не до того, піарять плацдарм "Фортеця Суджа"....
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16.11.2024 17:20 Відповісти
"знищили встановлений диверсантами російський триколор НА Чернігівщині" и "ворожі диверсанти встановили поблизу кордону НА Чернігівщині " - ни фига не понятна.., так флаг был установленн на раша территории возле Черниговщины или НА территории Черниговщины???
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16.11.2024 10:00 Відповісти
Писали ж наче, що за тим зруйнованим мостом село якесь де ніхто не живе, потім кордон з Мордором. Кацапи "героїчно" повісили ганчірку на частині зруйнованого моста, що ближче до Кацапії...
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16.11.2024 11:57 Відповісти
кацапи сами ж той мост и разбили, что б нашим ДРГ было сложнее заходить им по-пердаку давать
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16.11.2024 13:58 Відповісти
Чи доцільно витрачати дороговартісні дрони на срану ганчірку? Чи це команда від кабінетних генералів "снять любой ценой"?
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16.11.2024 10:10 Відповісти
Тобто доступу туди немає?!
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16.11.2024 10:30 Відповісти
Нема. Так само як Велика Писарівка на Сумщині. Вона під кацапами. Але то секрет.
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16.11.2024 11:49 Відповісти
Засідки, снайпери, міни, дрг... Навіщо людьми ризикувати? Показали відосік для Просирчука - хай ставе галочку в "журналі обліку галочок" та гундосить далі..
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16.11.2024 17:24 Відповісти
Краще б тим фпв знищили кацапа
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16.11.2024 11:50 Відповісти
 
 