Зеленський провів нараду з підготовки внутрішнього Плану стійкості, зокрема пункту про політику героїв, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів деталі наради щодо підготовки внутрішнього Плану стійкості, який повʼязаний із "Планом перемоги".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Зеленського 16 листопада.

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"Провів сьогодні ще одну нараду з підготовки нашого внутрішнього Плану стійкості – пункт про політику героїв. Доволі широка була нарада – не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів. Дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють. Конкретні заходи підтримки. Конкретні речі в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів, які довели, що є найбільш міцною силою у Європі, здатною захищати свій дім і всю Європу", - зазначив президент.

Зеленський зауважив, що це лише один з багатьох аспектів, у яких внутрішній План стійкості України взаємоповʼязаний із "Планом перемоги", який був представлений партнерам і який може бути реалізований саме партнерами.

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"Українці щодня доводять своєю сміливістю, своєю стійкістю, що можуть зупинити Росію. Сміливість і стійкість потрібні і від партнерів", - наголосив президент.