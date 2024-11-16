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Зеленський провів нараду з підготовки внутрішнього Плану стійкості, зокрема пункту про політику героїв, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів деталі наради щодо підготовки внутрішнього Плану стійкості, який повʼязаний із "Планом перемоги".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Зеленського 16 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо партнери озвучують закриті додатки "Плану перемоги", то значить не хочуть нам це давати, - Зеленський

"Провів сьогодні ще одну нараду з підготовки нашого внутрішнього Плану стійкості – пункт про політику героїв. Доволі широка була нарада – не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів. Дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють. Конкретні заходи підтримки. Конкретні речі в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів, які довели, що є найбільш міцною силою у Європі, здатною захищати свій дім і всю Європу", - зазначив президент.

Зеленський зауважив, що це лише один з багатьох аспектів, у яких внутрішній План стійкості України взаємоповʼязаний із "Планом перемоги", який був представлений партнерам і який може бути реалізований саме партнерами.

Читайте: Довкола "Плану перемоги" циркулює багато дезінформації від тих, хто боїться Росії, - Зеленський

"Українці щодня доводять своєю сміливістю, своєю стійкістю, що можуть зупинити Росію. Сміливість і стійкість потрібні і від партнерів", - наголосив президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+16
шось Найвеличнішого сьогодні поперло. Ніби й грибний сезон закінчився...
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16.11.2024 16:14
+16
ЗЄ-влада щодня доводить своєю сміливістю і стійкістю, що може ******* гроші та створювати видимість діяльності до повної поразки України.
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16.11.2024 16:22
+14
Та він на коксі
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16.11.2024 16:22
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шось Найвеличнішого сьогодні поперло. Ніби й грибний сезон закінчився...
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16.11.2024 16:14 Відповісти
Та він на коксі
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16.11.2024 16:22 Відповісти
Там якась суміш з солями...
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16.11.2024 16:37 Відповісти
Може все разом, бо щось важке вийшло..

Якщо гигне? Отут питання..у скумбрії майно та рахунки, а також у дітей відразу відібрати.
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16.11.2024 16:50 Відповісти
Суміщю з солями йогго папа Саша зачав. Через дупу мами Рими. Десь на кріворіжському смітнику. По пьяні. Інакше з чого такий .... своєрідний, народився б?
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16.11.2024 18:40 Відповісти
Уважно придивись до тексту слово "План" написано з великої літери і цим все сказано .
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16.11.2024 16:24 Відповісти
План з Афгану привезли. Ось його і попердоліло.
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16.11.2024 18:38 Відповісти
Тримаються наші воіни - зброі малувато
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16.11.2024 16:19 Відповісти
ЗЄ-влада щодня доводить своєю сміливістю і стійкістю, що може ******* гроші та створювати видимість діяльності до повної поразки України.
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16.11.2024 16:22 Відповісти
Може вже би давно би зупинили рашистів, якби не твої 5-6 ефективних менеджерів. Які крадуть мільярдами гроші, у тому числі "освоюють" гроші на так потрібні дрони. І якби не бездарна ставка Головнокомандувачого.
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16.11.2024 16:33 Відповісти
Ось тільки зелені гниди все роблять щоб Україна пошвидше загнулася
Зелю, геть! Уряд національного порятунку!
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16.11.2024 16:33 Відповісти
Юля, Юля, Юля - Дубаи, Дубаи, Дубаи
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16.11.2024 16:34 Відповісти
Зебіли, хто там на хвилі піднесення, що у лідора, попрошу перекласти ідіотичний текст:

"Провів сьогодні ще одну нараду з підготовки нашого внутрішнього Плану стійкості - пункт про політику героїв. Доволі широка була нарада - не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів. Дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють. Конкретні заходи підтримки. Конкретні речі в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів, які довели, що є найбільш міцною силою у Європі, здатною захищати свій дім і всю Європу", - зазначив президент.
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16.11.2024 16:39 Відповісти
Нєнєнє..навіть зебілам стілтки не нюхнути..
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16.11.2024 16:52 Відповісти
Я й не підозрював, що у мене такі можливості! Прочитав усе і мозок не вибухнув!
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16.11.2024 19:59 Відповісти
підкажіть шановний- це якісь методики потрібні чи тижневий запій із психотропами, щоб осягнути пункт про політику героїв?

п.с. повертайтесь до попереднього нік-нейму, щоб бачити ваші дописи.
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16.11.2024 20:51 Відповісти
Не міг деякий час увійти на форум, був якийсь збій. Думав, заблокований, бо частенько без поваги, м'яко кажучи, відгукувався про ішака квартального, доп@здівся, одним словом. Коли зайшов, побачив, що до колишнього ніку додалися цифри, заходю через google акаунт. А щоб осягнути названий вами пункт, як і більшість шедеврів блаз кумира альтернативно обдарованих - тут я не можу дати жодної поради, кожен повинен шукати свій шлях, індивідуально. Тільки обережно, наслідки можуть бути незворотніми. Я от ризикнув, поки що нічого, але другий день уважно моніторю своє ментальне здоров'я. Якщо не буде ніяких серйозних наслідків, колись ризикну іще. Буду адаптувати мозок малими дозами. Головне - вчасно зупинитися, щоб не стати прихильником хрипатого. Якось так. P.S. Психотропи і наркотичні речовини не дегустував ніколи, спиртне вживав останній раз сорок років тому, у 1984. Хоча, мабуть те, що видає найвеличніший, під дією речовин сприймалося б легше, ми були б на одній частоті.
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17.11.2024 06:24 Відповісти
Зверніть увагу, що був технічний збій на Цензорі і багато дописувачів тепер із реєстрацією 12 листопада. Особисто я (теж того кондома "травлю"), звернувся до адміна та отримав відповідь, що НЕ ВИНЕН та не деактивований із вибаченням та натяком на тимчасові незручності...
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17.11.2024 09:34 Відповісти
Зеленський щодня доводить своєю наглістю і хитрістю - що завжди є можливість вкрасти ще більше і ще більш потужніше.
Зеленський щодня доводить своєю шизофренією і дибілізмом у військових справах - що завжди є можливість втратити ще більше території і покласти за це життя багатьох українських воїнів.
Зеленський щодня доводить - що Оманські договорняки з москальськими окупантами то для нього святе.
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16.11.2024 16:39 Відповісти
Цікав, це щуряче рило вже придумало як капітуляцію України назвати перемогою?
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16.11.2024 17:06 Відповісти
Воно нічого не придумує, воно тільки зачитує придумане й написане другими, як і в часи його кривляння на сцені. Для цього чмошника усе, що зараз діється - теж сцена, тільки більша та ще й кривава. І у залі вимушено не тільки ті, хто потрапив на цю криваву виставу добровільно.
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16.11.2024 20:02 Відповісти
"Нелох", "нетряпка", а тепер ще й "незбрехав"...
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16.11.2024 17:09 Відповісти
Невже герої-мусора врятуют країну?
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16.11.2024 17:13 Відповісти
Мордория не удовлетворится захваченными территориями,этим уродам нужна вся Украина.
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16.11.2024 17:36 Відповісти
стійкість незламність потужність слуг народу - дмитруки куніцькі шевченки і столари крутили вкраїну як пропєллєр.позорисько не їм а нам - українцям.
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16.11.2024 17:44 Відповісти
До хрєна зробило сьогодні чмо. Переживаю, чи часом не надірвалось.
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16.11.2024 17:45 Відповісти
як ці плани за@бали уже.....
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16.11.2024 18:22 Відповісти
До Плану перемоги додався План стійкості.
Потужно! Дуже ПОТУЖНО. На черзі План потужності та план незламності!
Плановий ти наш.
Звідки йому ці плани завозять? З Афгнану?
ЗЕлохи, вам подобаєбся?
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16.11.2024 18:34 Відповісти
ЗєкоМанда працює потужно, придумуючи все нові плани для найвеличнішого незлами
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16.11.2024 18:49 Відповісти
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16.11.2024 19:00 Відповісти
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16.11.2024 19:15 Відповісти
Вчергове - білий шум.
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16.11.2024 19:17 Відповісти
Зранку воно курить план незламності, в обід план потужності, а ввечорі план стійкості, бо про стійкість його просить Лєнка скумбрія па 8, зі стійкістю у них з Лєнкою халепа. Стійкість у нього лише з дЄрьмаком...
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16.11.2024 19:19 Відповісти
це вже потужно чи конкретно?
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16.11.2024 20:10 Відповісти
 
 