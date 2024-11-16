Зеленський провів нараду з підготовки внутрішнього Плану стійкості, зокрема пункту про політику героїв, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський розповів деталі наради щодо підготовки внутрішнього Плану стійкості, який повʼязаний із "Планом перемоги".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Зеленського 16 листопада.
"Провів сьогодні ще одну нараду з підготовки нашого внутрішнього Плану стійкості – пункт про політику героїв. Доволі широка була нарада – не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів. Дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють. Конкретні заходи підтримки. Конкретні речі в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів, які довели, що є найбільш міцною силою у Європі, здатною захищати свій дім і всю Європу", - зазначив президент.
Зеленський зауважив, що це лише один з багатьох аспектів, у яких внутрішній План стійкості України взаємоповʼязаний із "Планом перемоги", який був представлений партнерам і який може бути реалізований саме партнерами.
"Українці щодня доводять своєю сміливістю, своєю стійкістю, що можуть зупинити Росію. Сміливість і стійкість потрібні і від партнерів", - наголосив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо гигне? Отут питання..у скумбрії майно та рахунки, а також у дітей відразу відібрати.
Зелю, геть! Уряд національного порятунку!
"Провів сьогодні ще одну нараду з підготовки нашого внутрішнього Плану стійкості - пункт про політику героїв. Доволі широка була нарада - не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів. Дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють. Конкретні заходи підтримки. Конкретні речі в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів, які довели, що є найбільш міцною силою у Європі, здатною захищати свій дім і всю Європу", - зазначив президент.
п.с. повертайтесь до попереднього нік-нейму, щоб бачити ваші дописи.
блазкумира альтернативно обдарованих - тут я не можу дати жодної поради, кожен повинен шукати свій шлях, індивідуально. Тільки обережно, наслідки можуть бути незворотніми. Я от ризикнув, поки що нічого, але другий день уважно моніторю своє ментальне здоров'я. Якщо не буде ніяких серйозних наслідків, колись ризикну іще. Буду адаптувати мозок малими дозами. Головне - вчасно зупинитися, щоб не стати прихильником хрипатого. Якось так. P.S. Психотропи і наркотичні речовини не дегустував ніколи, спиртне вживав останній раз сорок років тому, у 1984. Хоча, мабуть те, що видає найвеличніший, під дією речовин сприймалося б легше, ми були б на одній частоті.
Зеленський щодня доводить своєю шизофренією і дибілізмом у військових справах - що завжди є можливість втратити ще більше території і покласти за це життя багатьох українських воїнів.
Зеленський щодня доводить - що Оманські договорняки з москальськими окупантами то для нього святе.
Потужно! Дуже ПОТУЖНО. На черзі План потужності та план незламності!
Плановий ти наш.
Звідки йому ці плани завозять? З Афгнану?
ЗЕлохи, вам подобаєбся?