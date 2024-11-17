Сьогодні наші пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей, - Зеленський
Впродовж тижня війська РФ застосували майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб та більш ніж 600 ударних дронів.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні наші пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей. Зараз триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на нашу інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях", - наголошує глава держави.
За його словами, російські терористи вкотре хочуть залякати нас холодом та відсутністю світла.
"Знову повторюючи свої дії та намагаючись отримати від них результат. Весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили. Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Лише разом можна зупинити це зло", - наголошує він.
Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року
Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.
Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.
Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.
Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини.
Російські загарбники під час повітряної тривоги атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури, лікарні перейшли на генератори.
За повідомлення ДТЕК, внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.
У лісових масивах Мукачівського та Рахівського районів Закарпатської області за межами населених пунктів зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА.
Також ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.
Через масований ворожий обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників.
На Черкащині Сили оборони збили 7 "шахедів" та дві крилаті ракети, пошкоджено будинок та лінію електропередач, горіла лісова підстилка. На Одещині постраждала енергетична інфраструктура, є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії, дві людини загинули, постраждав підліток.
За даними Повітряних сил, було знищено 102 зі 120 ракет та 42 із 90 дронів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але думаю до цього дійдуть з часом.
п.с. менше 10% ракет збивають літаки, це взагалі ніщо.
У нормальному випадку тихохідні КР - це переважно цілі для авіації, а не для дорогих ракет "петріотів"/SAMP-T або навіть NASAMS.
Джерело: https://mil.in.ua/uk/articles/meteor-potentsijne-pokrashhennya-mozhlyvostej-***********-f-16/
- що значить декілька?
- думаю, що це близько десяти."
як показало відео з буковеля, ні про який пуск з великої відстані і мови немає.
Та і це займає багато часу, хіба у нас пробували робити тимчасові пункти до завантаження на якісь трасі, перекриваючи її.
Але щодо останнього то ризиковано враховуючи кількість корупціонерів в органах та осіб з російським паспортом.
Значить збити ракету не так просто, потрібно пристроїтись до неї з корми та запутити ракету..
літаків у нас стільки скільки є пілотів, і це точно не 5, 6 їх було на момент передачі + декілька штук запасних на європейских аеродромах.
Про перезарядку на вулицях взагалі дурня рівня зеленого марафону, відразу видно звідки інфу черпаєте.
Нам передали 6 літаків, так завив захід от ви реально черпаєте інфу з марафону. Один втрачено, обітцяють передати ще декілька до кінця року.
То дадуть на таке дозвіл, під видом запасних можна їх авіацію відправляти до нас збивати ракети і не буде ескалації, хто там оприділить чий літак в небі прапора не видно, а радари орківські на низьких висотах можна обійти при перетині кордону.
так само з літаками, вони типу нам передані, але так як літати на них нікому то зберігаються в тій же Чехії.
щодо вулиць, це повна дурня, зважаючи на те що еф 16 досить примхлива до якості аеродромів, можливо ви бачили відео з Іраку де це робили з а10 чи ф15
простіше на цивільному летовищі, які є у кожній області, дозаправку та довіс бк ставити.
п.с. У нас закриті всі летовища, то нахеолери шукати та пекривати дироги з мінімум 3 полосами у 2 боки та без стовпів освітлення, ее на узбіччях.
А щодо літаків так вони передані в кількості 10 шт але ви вірно замітили нікому літати і тому передали тільки 6, і літак втрачено не сам а загинув пілот.
Зебіли, ви вже готові голосувати за цей непотріб по другому колу?
З 8 аеробалістичних Кинджалів Х47М2 збиті 7; з двох Х-22, про які Ігнат писав, що їх збивати неможливо - збиті всі; 1 гіперзвукова ракета 3М22 "Циркон" - збита; з 101 крилатих ракет Х-101 "Калібр" збиті 85; з 2 крылатих ракет Х-31П збиті всі ; з 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 збиті всі; з 90 ударних БпЛА 42 збиті, 41 "локаційно втрачені".