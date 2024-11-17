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Сьогодні наші пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей, - Зеленський

Впродовж тижня війська РФ застосували майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб та більш ніж 600 ударних дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні наші пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей. Зараз триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на нашу інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях", - наголошує глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники вилучили частину ворожої ракети з п’ятиповерхівки у Печерському районі Києва. ФОТО

За його словами, російські терористи вкотре хочуть залякати нас холодом та відсутністю світла.

"Знову повторюючи свої дії та намагаючись отримати від них результат. Весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили. Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Лише разом можна зупинити це зло", - наголошує він.

Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року

Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.

Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували Дніпро та область, поранено людину, є пошкодження. Також ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури Рівненщини.

Російські загарбники під час повітряної тривоги атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури, лікарні перейшли на генератори.

За повідомлення ДТЕК, внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.

У лісових масивах Мукачівського та Рахівського районів Закарпатської області за межами населених пунктів зафіксовано падіння уламків ворожих ракет та БпЛА.

Також ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

Через масований ворожий обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. На Дніпропетровщині загинули двоє залізничників.

На Черкащині Сили оборони збили 7 "шахедів" та дві крилаті ракети, пошкоджено будинок та лінію електропередач, горіла лісова підстилка. На Одещині постраждала енергетична інфраструктура, є перебої з постачанням тепла, води та електроенергії, дві людини загинули, постраждав підліток.

За даними Повітряних сил, було знищено 102 зі 120 ракет та 42 із 90 дронів.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) обстріл (28435)


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Топ коментарі
+16
А він рахувати ничого, за винятком вкрадених грошей, не вміє.
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17.11.2024 13:28
+14
Да коли вже ти, гнида, стулиш свою паскудную неголену пельку?
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17.11.2024 13:26
+9
Коли ж це падло заткнеться…
Зебіли, ви вже готові голосувати за цей непотріб по другому колу?
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17.11.2024 13:49
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І навіщо це було повідомляти? Щоб кацапи наступним разом підтягнули те, що збиває на відстані літаки?
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17.11.2024 13:16 Відповісти
Например? Что может сбить ф16, летающий над Карпатами?
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17.11.2024 13:26 Відповісти
ну це ви і задачу поставили. Це вже треба мапу України брати.
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17.11.2024 13:30 Відповісти
Добре що поки технічно неможливо на ракету причепити ракету повітря-повітря із активною головкою самонаведення, камеру та старлікн щоб її запускати...
Але думаю до цього дійдуть з часом.
п.с. менше 10% ракет збивають літаки, це взагалі ніщо.
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17.11.2024 13:45 Відповісти
звісно ніщо, бо літаків пів-десяка, з яких половина на регламентному технічному обслуговуванні, а на тих, що підняли у повітря найбільш грізною зброєю є АІМ-9, ну може ще АІМ-7, а пілот шугає із своєю БРЛС без підтримки ДРЛО, та ще, підозрюю, і без адаптованої централізованої системи оперативної обізнаності, бо вона на борти не підключена, тому що "ескалація".
У нормальному випадку тихохідні КР - це переважно цілі для авіації, а не для дорогих ракет "петріотів"/SAMP-T або навіть NASAMS.
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17.11.2024 18:10 Відповісти
і да, вже можно причепити ракету на ракету. "Найближча" для досягнення для нас така ракета називається "кизилелма".
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17.11.2024 18:14 Відповісти
Система далекобійної ракетної зброї повітря-повітря Meteor може бути інтегрована в українські F-16:

Джерело: https://mil.in.ua/uk/articles/meteor-potentsijne-pokrashhennya-mozhlyvostej-***********-f-16/
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17.11.2024 21:07 Відповісти
а може і не бути.
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17.11.2024 21:13 Відповісти
може бути, "а може і не бути", а ще може бути і те, і друге з своїми імовірностями.
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17.11.2024 22:12 Відповісти
а хто Тобі сказав , що F-16 літає тільки над Карпатами і вистежує плавців,через Тису ?
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17.11.2024 13:58 Відповісти
Дуже добре що ні один літак не постраждав.
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17.11.2024 13:16 Відповісти
близько 10? 8-9? 11-12? Він навіть точно не знає.
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17.11.2024 13:23 Відповісти
А він рахувати ничого, за винятком вкрадених грошей, не вміє.
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17.11.2024 13:28 Відповісти
навіть гроші не вміє рахувати, за нього це скумбрія робить на рахунковій машині
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17.11.2024 13:36 Відповісти
Да коли вже ти, гнида, стулиш свою паскудную неголену пельку?
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17.11.2024 13:26 Відповісти
"- тато, дай мені декілька цукерок.
- що значить декілька?
- думаю, що це близько десяти."
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17.11.2024 13:27 Відповісти
Може ЗЄ краще спробувати себе коментатором новин на Г+Г?
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17.11.2024 13:34 Відповісти
цур вас, невже у медицині немає проЦеДури покращення стану пацієнта блюванням?
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17.11.2024 13:44 Відповісти
Ні, у нього значно краще виходить мовчки грати на піаніно!
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17.11.2024 14:04 Відповісти
На контрасті хороша новина, потроху помалу стаєм армією НАТО
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17.11.2024 13:38 Відповісти
Як до Марсу рачки, так Україні до НАТО та ЄС.
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17.11.2024 14:46 Відповісти
В крайньому разі ЗСУ - це армія з бойовим досвідом, яка б'ється з росіянами уже 10 років і на відміну від натовських імпотентів б'є ворога на ділі, а не висловлює занепокоєння 🤦
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17.11.2024 17:23 Відповісти
ага, а під вибори зелені згадають ще й про мову та віру
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17.11.2024 16:14 Відповісти
Якщо б передали хоча б 20 ф16, то б збивали більшість ракет, причому ці ракети на 60 км набагато дешевше за ракети, до того ж Патріота. І їх море у амерів гниють на складах та їх просто будуть утилізувати.
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17.11.2024 13:42 Відповісти
на бумазі все файно, а от реальність трохи інша.
як показало відео з буковеля, ні про який пуск з великої відстані і мови немає.
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17.11.2024 13:49 Відповісти
там гори непорівнюйте, по друге ф16 тільки 5 шт це 20 ракет і можливості для перезарядки уже немає, тому що орки чекають посадки щоб пустити кінжали.

Та і це займає багато часу, хіба у нас пробували робити тимчасові пункти до завантаження на якісь трасі, перекриваючи її.

Але щодо останнього то ризиковано враховуючи кількість корупціонерів в органах та осіб з російським паспортом.
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17.11.2024 13:54 Відповісти
яка різниця гори полонини чи степ, якщо ефка може піднятить та "бачити" радаром аж за небокраю.
Значить збити ракету не так просто, потрібно пристроїтись до неї з корми та запутити ракету..
літаків у нас стільки скільки є пілотів, і це точно не 5, 6 їх було на момент передачі + декілька штук запасних на європейских аеродромах.
Про перезарядку на вулицях взагалі дурня рівня зеленого марафону, відразу видно звідки інфу черпаєте.
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17.11.2024 13:59 Відповісти
Це світова практика в совку одну з доріг до мого міста будували саме для цього. І до прикладу при бурі в пустелі так робили амери, один з пілотів розповідав в інтерв'ю, для зменшення часу на удари.

Нам передали 6 літаків, так завив захід от ви реально черпаєте інфу з марафону. Один втрачено, обітцяють передати ще декілька до кінця року.
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17.11.2024 14:15 Відповісти
В хвіст треба заходити тільки якщо ракети з ІЧ головкою, в іншому випадку не треба, от Ізраїль старими модернізованими Ф15 збиває з відстані.
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17.11.2024 14:17 Відповісти
А щодо якихось літаків на західних аеродромах взагалі абсурд, вони бояться ракету чи шахед, збити над своєю територією, чекають може вони повернуться назад в Україну,

То дадуть на таке дозвіл, під видом запасних можна їх авіацію відправляти до нас збивати ракети і не буде ескалації, хто там оприділить чий літак в небі прапора не видно, а радари орківські на низьких висотах можна обійти при перетині кордону.
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17.11.2024 14:36 Відповісти
ніякий це не абсурд, бо у такому разі навіть техніку яка їде на тралі через Польщу можна низивати українською.
так само з літаками, вони типу нам передані, але так як літати на них нікому то зберігаються в тій же Чехії.
щодо вулиць, це повна дурня, зважаючи на те що еф 16 досить примхлива до якості аеродромів, можливо ви бачили відео з Іраку де це робили з а10 чи ф15
простіше на цивільному летовищі, які є у кожній області, дозаправку та довіс бк ставити.
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17.11.2024 15:20 Відповісти
Пілот розповідав конкретно по Ф16 що вони дозаправлялись та бк з доріг в пустелі в Саудівській Аравії
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17.11.2024 15:44 Відповісти
може бути не буду сперичатись, хоча також багато подібних документалок бачив і ніколи про таке не чув, чи може не брав до уваги.
п.с. У нас закриті всі летовища, то нахеолери шукати та пекривати дироги з мінімум 3 полосами у 2 боки та без стовпів освітлення, ее на узбіччях.
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17.11.2024 15:53 Відповісти
Я не закликаю до цього тому що це в наших умовах не реально і написав чому.

А щодо літаків так вони передані в кількості 10 шт але ви вірно замітили нікому літати і тому передали тільки 6, і літак втрачено не сам а загинув пілот.
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17.11.2024 16:14 Відповісти
Коли ж це падло заткнеться…
Зебіли, ви вже готові голосувати за цей непотріб по другому колу?
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17.11.2024 13:49 Відповісти
А що, ти зелений пронос, до цього маєш?
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17.11.2024 14:00 Відповісти
Да Ви що?! Справді збили?! Судячи з маштабності влучань, руйнувань і загиблих, вони їх збивали хіба що у ві сні! ганьба брехунам з ОП й таким же їхнім прессекретарям. Поширюють брехню вселенського маштабу.
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17.11.2024 14:45 Відповісти
Сашка, тобі в пеклі вже чорти прогули ставлять, іди вже не кукурікай тут, без кацапів розберемось )))
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17.11.2024 17:23 Відповісти
...наші!
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17.11.2024 15:06 Відповісти
Заквааав незламни
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17.11.2024 15:13 Відповісти
"НАШІ" це не ваші, а українські
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17.11.2024 15:20 Відповісти
Коли вже це зелене тріпло заткнеться?
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17.11.2024 15:40 Відповісти
Проблема з літаками вирішується просто - треба дозволити зацікавленим країнам присилати пілотів з літаками для тренерувань... типу сумісні військові навчання.
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17.11.2024 16:37 Відповісти
Наша ППО відпрацювала на відмінно. Таких високих результатів бойової роботи ППО давно в нас не було. F-16 цього разу точно збільшили ефективність бойової роботи нашої ППО.
З 8 аеробалістичних Кинджалів Х47М2 збиті 7; з двох Х-22, про які Ігнат писав, що їх збивати неможливо - збиті всі; 1 гіперзвукова ракета 3М22 "Циркон" - збита; з 101 крилатих ракет Х-101 "Калібр" збиті 85; з 2 крылатих ракет Х-31П збиті всі ; з 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 збиті всі; з 90 ударних БпЛА 42 збиті, 41 "локаційно втрачені".
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18.11.2024 00:07 Відповісти
 
 