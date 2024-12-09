Апостол та Драпатий займатимуться перезавантаженням системи підготовки воїнів, - Зеленський. ВIДЕО

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий та заступник Головкома Олег Апостол будуть займатись перезавантажуванням системи підготовки наших воїнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Провів сьогодні Ставку. Одне з питань – якість підготовки наших воїнів. Це те, що потребує відчутних змін.

Кадрові зміни відбулись. Саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олег Апостол, Михайло Драпатий цим будуть займатись. Сьогодні був початок відповідного обговорення на нашій Ставці.

Дав доручення на наступну Ставку підготувати детальну доповідь. А зараз – зробити аудит того, які речі потребують негайних змін, що саме має бути виправлено, що маємо додати і кого ще замінити. Все, що необхідно, може бути забезпечене – і на організаційному рівні, і на рівні фінансів. Саме якість підготовки воїнів – це багато в чому результативність наших воїнів у боях, і, звичайно, це збереження життів наших хлопців.

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Була сьогодні доповідь Головкома Сирського: фронт, захист наших позицій, усі основні напрямки, Курська операція. Дякую всім нашим воїнам, які знищують окупанта. Була також окрема доповідь Павла Паліси щодо сум прямих коштів у бригади безпосередньо – для додаткової закупівлі дронів.

Нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей. Але зараз бачу, що тієї суми також недостатньо. Я доручив Премʼєр-міністру найближчими днями збільшити фінансування для бригад додатково – на порядок збільшити", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

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