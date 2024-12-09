Апостол та Драпатий займатимуться перезавантаженням системи підготовки воїнів, - Зеленський. ВIДЕО
Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий та заступник Головкома Олег Апостол будуть займатись перезавантажуванням системи підготовки наших воїнів.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Провів сьогодні Ставку. Одне з питань – якість підготовки наших воїнів. Це те, що потребує відчутних змін.
Кадрові зміни відбулись. Саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олег Апостол, Михайло Драпатий цим будуть займатись. Сьогодні був початок відповідного обговорення на нашій Ставці.
Дав доручення на наступну Ставку підготувати детальну доповідь. А зараз – зробити аудит того, які речі потребують негайних змін, що саме має бути виправлено, що маємо додати і кого ще замінити. Все, що необхідно, може бути забезпечене – і на організаційному рівні, і на рівні фінансів. Саме якість підготовки воїнів – це багато в чому результативність наших воїнів у боях, і, звичайно, це збереження життів наших хлопців.
Була сьогодні доповідь Головкома Сирського: фронт, захист наших позицій, усі основні напрямки, Курська операція. Дякую всім нашим воїнам, які знищують окупанта. Була також окрема доповідь Павла Паліси щодо сум прямих коштів у бригади безпосередньо – для додаткової закупівлі дронів.
Нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей. Але зараз бачу, що тієї суми також недостатньо. Я доручив Премʼєр-міністру найближчими днями збільшити фінансування для бригад додатково – на порядок збільшити", - сказав Зеленський.
Як повідомлялося, Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ ЗСУ.
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Головкома перезавантажили - не помогло.
Перезавантаження системи підготовки допоможе?
Якщо воювати нема чим, бо хтось прислав міни з г*вна, то яким би рембом не був солдат - нічого доброго йому не світить.
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Або стріляти не вміють а бої ближні, або більшість і оборону організувати не знають як, або прикрити когось, чи висуваються забагато. Це все білет в один кінець причому нажаль дуже швидкий.
Доведення до ближніх боїв - це відразу не вигідно нашим військам, про що у коментарі вище й було написано.
Підготовка одного окремого солдата то авжеж важливо, але коли прос*ана розвідка, прос*ана взаємодія із суміжниками, прос*ане забезпечення тими ж засобами ураження ворога на відстані, тоді й вступає в гру підготовка окремого бійця. Його роль, як окремої бойової одиниці зараз на полі бою далеко не така, як у Першу і Другу світові. Підготовка ніяк тебе не врятує від фпв дрона чи міни. Завдяки підготовці їх уникнути не вдасться. Може вдасться надати собі першу медичну допомогу і на тому все.
До чого вів: прос*ані планування та забезпечення не вийде компенсувати особистою підготовкою бійця.
Б...ть та деякі бійці навіть не знають як організувати правильно оборону на опорнику а опиняються на флангах самі .... в результаті, з просраним флангом, змушені інші підрозділи відходити, якщо є зв'язок і вони знають що до чого, а якщо немає то ситуація п......
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тобто не працює )
Зелю-геть!
(и потек зельоний гундос)
(у замкову щілину заглядав андрюша дерьмаковський і думав..аби не ляпнуло чого лишнього ..бо вован пуйловський раком поставить(болісні спогади) )
так робиться зараз
"3.14здЯт и 3.14зят!"(с)
Треба все міняти. Тут просто відбивається уся охота воювати, умови - щоб усі захворіли. Не скажу, що погано навчили, але все що я знаю, міг би легко пройти за 2 тижні. Решта - тупе маринування. Плюси, що хоч зробив 500-600 пострілів і дуже добре харчування.
"Хто це дивиться на мене
кожний вечір з висоти
по роялю грає "членом",
А все решта до пиз....и!"
Добре, що за свою ідею вже особисто бере відповідальність.
Аналізувати будь-яке політичне чи управлінське рішення Гундоса насправді не важко. Перш за все задайте собі питання, яким чином в/н рішення погіршить ситуацію для України і поліпшить для рф; друге питання чи сприятиме це організації корупційних схем. Інших рішень Головна Гнида країни не приймала.