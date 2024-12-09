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Апостол та Драпатий займатимуться перезавантаженням системи підготовки воїнів, - Зеленський. ВIДЕО

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий та заступник Головкома Олег Апостол будуть займатись перезавантажуванням системи підготовки наших воїнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Провів сьогодні Ставку. Одне з питань – якість підготовки наших воїнів. Це те, що потребує відчутних змін.

Кадрові зміни відбулись. Саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олег Апостол, Михайло Драпатий цим будуть займатись. Сьогодні був початок відповідного обговорення на нашій Ставці.

Дав доручення на наступну Ставку підготувати детальну доповідь. А зараз – зробити аудит того, які речі потребують негайних змін, що саме має бути виправлено, що маємо додати і кого ще замінити. Все, що необхідно, може бути забезпечене – і на організаційному рівні, і на рівні фінансів. Саме якість підготовки воїнів – це багато в чому результативність наших воїнів у боях, і, звичайно, це збереження життів наших хлопців.

Читайте: Розвідка попередила Зеленського про загрози впливу РФ у Telegram перед повномасштабним вторгненням, - NYT

Була сьогодні доповідь Головкома Сирського: фронт, захист наших позицій, усі основні напрямки, Курська операція. Дякую всім нашим воїнам, які знищують окупанта. Була також окрема доповідь Павла Паліси щодо сум прямих коштів у бригади безпосередньо – для додаткової закупівлі дронів.

Нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей. Але зараз бачу, що тієї суми також недостатньо. Я доручив Премʼєр-міністру найближчими днями збільшити фінансування для бригад додатково – на порядок збільшити", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Також читайте: Режим Асада в Сирії впав, тому що всі російські війська перебувають в Україні, - Зеленський

Автор: 

відеозвернення (23) Зеленський Володимир (23764)


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Топ коментарі
+33
Чергова потужна х. йня
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09.12.2024 19:44
+30
Міністра оборони перезавантажили - не помогло.
Головкома перезавантажили - не помогло.
Перезавантаження системи підготовки допоможе?
Якщо воювати нема чим, бо хтось прислав міни з г*вна, то яким би рембом не був солдат - нічого доброго йому не світить.
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09.12.2024 19:45
+30
Пздц. Кращих бойових офіцерів маринувати в тилу. Зеля ти дегенерат
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09.12.2024 19:48
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Чергова потужна х. йня
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09.12.2024 19:44 Відповісти
замість фортифікацій лише бла бла і сдача території -

700 кв.км. лише за листопад - рекорд !

.
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09.12.2024 19:56 Відповісти
Неужели непонятно, шо это все делается сознательно, под чутким руководством кремлядей.
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09.12.2024 22:17 Відповісти
І докази про "чутке" руководство кемлядєй є. Це батьки і брат Сирського. Як би він не був агентом кремля, то батьків і брата вже давно б закатували десь у Сибіру, як того Навального. А так вони себе дуже добре почувають в рашці. Чому? Тому, що їх син вірно служить "родінє"! СИРСЬКИЙ АГЕНТ КРЕМЛЯ! Зауважу, що публічного зречення батьків від сина-зрадника не було! Отже вони знають, що син не зрадник "своєй родінє"! Це настільки очевидна річ, що мимоволі напрошується висновок: або Зеля Сирського боїться, або він сам "родіни" поплутав!
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09.12.2024 23:32 Відповісти
Міністра оборони перезавантажили - не помогло.
Головкома перезавантажили - не помогло.
Перезавантаження системи підготовки допоможе?
Якщо воювати нема чим, бо хтось прислав міни з г*вна, то яким би рембом не був солдат - нічого доброго йому не світить.
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09.12.2024 19:45 Відповісти
пАттужний перезавантажте

.
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09.12.2024 19:57 Відповісти
Воно то так але якщо на передок попадають люди які в бою панікують і навіть перезарядити не можуть кулемет то считай що хтось загине і без мін.
Або стріляти не вміють а бої ближні, або більшість і оборону організувати не знають як, або прикрити когось, чи висуваються забагато. Це все білет в один кінець причому нажаль дуже швидкий.
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09.12.2024 20:00 Відповісти
Панікують від того, що не знають хто де і в кого попросити допомоги, якщо раптом щось.
Доведення до ближніх боїв - це відразу не вигідно нашим військам, про що у коментарі вище й було написано.
Підготовка одного окремого солдата то авжеж важливо, але коли прос*ана розвідка, прос*ана взаємодія із суміжниками, прос*ане забезпечення тими ж засобами ураження ворога на відстані, тоді й вступає в гру підготовка окремого бійця. Його роль, як окремої бойової одиниці зараз на полі бою далеко не така, як у Першу і Другу світові. Підготовка ніяк тебе не врятує від фпв дрона чи міни. Завдяки підготовці їх уникнути не вдасться. Може вдасться надати собі першу медичну допомогу і на тому все.
До чого вів: прос*ані планування та забезпечення не вийде компенсувати особистою підготовкою бійця.
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09.12.2024 20:14 Відповісти
Ближніх боїв багато хто б там що не говорив, і чув що 70% уражень по словам медиків від далекобійної зброї, але я також знаю що коли ти щось вмієш до автоматизму то в складній ситуації, вже не думаєш, як і що нажати умовно, а думаєш над тим як її вирішити, а там час швидко грає проти тебе.

Б...ть та деякі бійці навіть не знають як організувати правильно оборону на опорнику а опиняються на флангах самі .... в результаті, з просраним флангом, змушені інші підрозділи відходити, якщо є зв'язок і вони знають що до чого, а якщо немає то ситуація п......
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09.12.2024 23:42 Відповісти
Панікують всі, навіть досвідчені, коли дізнаються, що їх "кинули". Ні мін, ні артилерії. Ні флангів, ні ДРОНІВ з заявленого мільйона. Проте коли тебе прикривають вогнем, опанувати себе якось можна.
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09.12.2024 21:16 Відповісти
"Системний ухилянт" шукає як ухилитися...
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09.12.2024 20:27 Відповісти
підкови не забудьте одірвати

.
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09.12.2024 19:58 Відповісти
Сирок насвистів Зелоху шо ми відступаємо бо солдати ****** навчанні, все ясно. А гівнокомандири у всяких тих оту-осу "хортицях-**********" то звичайно топ і міняти там нічого не треба 🤡
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09.12.2024 19:46 Відповісти
авжеж замість фортифікацій солдати мають сальто морталє на нулі крутити

.
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09.12.2024 20:00 Відповісти
Пздц. Кращих бойових офіцерів маринувати в тилу. Зеля ти дегенерат
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09.12.2024 19:48 Відповісти
навіть не офіцерів, а кращих Генералів - командуючих напрямками

.
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09.12.2024 20:01 Відповісти
Ну, це не так вже й зле, бо кловани могли послати їх паяти дрони.
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09.12.2024 20:20 Відповісти
Мабудь заважали кацапам наступати. Краще хай бумажки перекладають.
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09.12.2024 21:04 Відповісти
Він свідомо все робить на користь РФії.
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09.12.2024 21:08 Відповісти
З одного боку так, з іншого - навчати мають саме бойові офіцери. Але це стосується самих викладачів та інструкторів, чи треба щоб бойові саме керували... думаю ні, тим більше коли таких генералів обмаль.
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10.12.2024 09:21 Відповісти
якщо система постійно циклічно перезавантажується то вона не виконує своїх функцій ..

тобто не працює )
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09.12.2024 19:48 Відповісти
себто з Ішака здирають підкови
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09.12.2024 20:02 Відповісти
Пора владу крадіїв-зрадників перезавантажувати!
Зелю-геть!
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09.12.2024 19:50 Відповісти
"так сняться...эдак ..на этой стенке ..на той..о ..снимусь на фоне шевронов"

(и потек зельоний гундос)
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09.12.2024 19:51 Відповісти
підтримую. зелю геть
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09.12.2024 19:55 Відповісти
"Как принять? Стоя? Сидя? Лёжа!" ..Вован Оманский судорожно метался по Банковой и зельоний сморід заповнював кімнату

(у замкову щілину заглядав андрюша дерьмаковський і думав..аби не ляпнуло чого лишнього ..бо вован пуйловський раком поставить(болісні спогади) )
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09.12.2024 19:57 Відповісти
Та невже на 3 році війни дійшло що новачків треба краще готувати а не місяць. Тільки от якщо ті самі люди будуть реформувати підготовку на місцях то з того нічого путнього не вийде.
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09.12.2024 19:57 Відповісти
а потім підготовлених роздеребанять по частинам..і все навчання віслюку під хвіст.

так робиться зараз
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09.12.2024 21:03 Відповісти
Якщо нічого не пробувати змінювати то ми нікуди не прийдем.
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09.12.2024 23:29 Відповісти
Вже пізно...
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09.12.2024 20:01 Відповісти
Какая то странная кадровая политика. Генерал Драпатый один из лучших боевых генералов, едет в тыл, чего то менять в подготовке мобилизованных. Может в такой напряженный момент войны он будет БОЛЕЕ полезен на фронте?
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09.12.2024 20:04 Відповісти
Ну логіка тут, є він в реальності знає ,які проблеми з підготовкою того поповнення, що йому присилали, та які навчальні центри недопрацьовують.
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09.12.2024 20:07 Відповісти
Тут немає логіки - він не знає в якому стані приходять мобілізовані, бо це не його рівень, а краще знають командири взводів або рот і комбат, якщо цим цікавиться.
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09.12.2024 20:16 Відповісти
Ну хороший командир мав б знати приблизну підготовку частин в його підпорядкуванні, та і якщо він толковий, то швидше налагодить любу справу, за яку взявся чим якись умовний Талалаєв з фільму ДМБ, яких колись було повно 20 років назад у війську і сумніваюсь що вони зникли.
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09.12.2024 23:28 Відповісти
Так звана "влада" в нас "недопрацьовує"!
"3.14здЯт и 3.14зят!"(с)
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09.12.2024 20:18 Відповісти
Ще більше логіки, якщо припустити, що ці кадрові перестановки є наслідком роботи ворожого агента у вищих ешелонах влади нашої держави ... Драпатого поставити на підготовку мобілізованих, це як взагалі розуміти ще?
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09.12.2024 21:11 Відповісти
Відосиком підтверджено, що Сирок провалив всю підготовку в навчальних центрах, за яку він відповідав кілька років
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09.12.2024 20:19 Відповісти
Я ukr1648, може мене хто пам'ятає. 4 жовтня мобілізований, тому інший ак. Зараз в Десні. Давно сертифікат стрільця на руках, але і досі сиджу тут. Зі 100 чоловік лише 50 пішли в частини. 20 на перезакладці і 20 таких як я. Чому - у мене немає відповіді.
Треба все міняти. Тут просто відбивається уся охота воювати, умови - щоб усі захворіли. Не скажу, що погано навчили, але все що я знаю, міг би легко пройти за 2 тижні. Решта - тупе маринування. Плюси, що хоч зробив 500-600 пострілів і дуже добре харчування.
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09.12.2024 20:51 Відповісти
Сирський безпосередньо не відповідає за підготовку в навчальних центрах. Для розуміння. Як депутати за дії ТЦК.
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09.12.2024 21:22 Відповісти
Сирський кілька років і до призначення головкомом був командувачем Сухопутних військ і відповідав за навчальні центри і воєнкомати.
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09.12.2024 21:25 Відповісти
Отож. Відповідав при потужному Боневтіку. А якщо пішов на підвищення, то зєлєнські були вкрай задоволені. І раптом .... всьо-всьо плохо, всьо перезавантажити. Але чим і як ніхто не знає у зєлєнських. Тому знову знайшли крайніх, щоб було кого звинувачувати. Свої ніколи не винні.
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09.12.2024 21:50 Відповісти
що би не перезавантажували вороги України, толку не буде ніякого до тих пір, поки їх не відвантажуть із влади...Ніколи проблеми в державі не вирішують ті,котрі її стаорили .Ніколи...
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09.12.2024 21:22 Відповісти
Уважно вдивіться в очі цього .... негідника. Запам'ятайте. Я бачу в куточках його очей черговий план ошукати своїх виборців. Щоб десь за лаштунками заорати "ми их снова ЗдЄлали!" Мені хочеться сказати йому особисто. "Я тобі, брехуну, нічого нє должєн. Це ти винний Україні й кожному українцю за кожну краплю крові, за кожну дитячу та жіночу сльозу. Вовік тобі, злочинець, не розрахуватись за те горе, яке ти приніс в Україну своїм правлінням". Йди вже нарешті на ..... кухню Лєнкі жерти скумбрію по 8 та яєшню з яєць "рєзнікова". Не заважай справжнім чоловікам воювати !
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09.12.2024 21:30 Відповісти
шО "вАВКА"? Є "план" бачу ..... свіжак?

"Хто це дивиться на мене
кожний вечір з висоти
по роялю грає "членом",
А все решта до пиз....и!"
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09.12.2024 22:44 Відповісти
Цілком логічний крок для людини, яка працює на рф. Зняти людей, що дають результат на тактичному і стратегічному рівнях (справа в тому, що не кожен зможе ефективно командувати бригадою а тим паче вище) і зобов'язати займатися якоюсь іншою роботою.
Добре, що за свою ідею вже особисто бере відповідальність.
Аналізувати будь-яке політичне чи управлінське рішення Гундоса насправді не важко. Перш за все задайте собі питання, яким чином в/н рішення погіршить ситуацію для України і поліпшить для рф; друге питання чи сприятиме це організації корупційних схем. Інших рішень Головна Гнида країни не приймала.
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09.12.2024 22:55 Відповісти
Чмо
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09.12.2024 23:53 Відповісти
Зуйло мріє лише про те як швидше возєднатися з накраденими та "набодяженими" мільярдами десь подалі від України. І щоб ніхто його не розшукував. Для цього йому потрібні вибори. Щоб провести вибори потрібні перемовини з тими хто прийшов винищувати українців. Він не українець і коли кацапи прийдуть донищувати те що не донищили його тут не буде...
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10.12.2024 04:12 Відповісти
Всі знають, яке перезавантаження потрібно.
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10.12.2024 05:28 Відповісти
У клована кожен тиждень нове найулюбленіше слово: план, кейс, незламність, кордони 91р.... Слово цього тижня - перезавантаження
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10.12.2024 06:24 Відповісти
Якщо збільшення на порядок то це у десять разів.
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10.12.2024 09:58 Відповісти
Зел.ні під.ри зняли з фронту толкових генералів, щоб немішали здавати України, і закинули в тил, щоб сир.ий вмісті зі своєї кодлою дебілів зливав Україну. Ось який смисл в цій комбінації, я вже впевнився що ерма, що зе, що сир, це одна контора, а керують нею .....
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10.12.2024 09:58 Відповісти
 
 