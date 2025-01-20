УКР
Зеленський подякував ДБР за затримання військових командирів ЗСУ. ВIДЕО

У відеозверненні Президент Володимир Зеленський затримання колишніх військових командирів - двох генералів та полковника.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Є хороша робота Служби безпеки України, ДБР, Національної поліції, прокуратури щодо справедливості в Україні, зокрема у військових справах. І грошовиті "воєнкоми", і ситуації як на Харківщині, коли російська армія намагалась окупувати нашу землю й знов вийти на Харків, і злочинні помилки в керівництві бригадами – усе це потребує розслідування та справедливих відповідей. Дякую правоохоронцям за сьогоднішні кроки. І важливо, щоб люди відчували, що статус чи будь-які вчорашні заслуги не скасовують верховенства права", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Зеленський привітав Трампа після інавгурації: Сьогодні день змін та надії на розв’язання глобальних викликів

затримання (4365) Зеленський Володимир (25267) звернення (656) генерал (81) Лапін Ілля (38) Горбенко Артур (31)
Топ коментарі
+66
гівно оманське.
показати весь коментар
20.01.2025 20:57 Відповісти
+58
Реакція чинного генсека НАТО, коли помітив Порошенка.

показати весь коментар
20.01.2025 20:59 Відповісти
+48
уздохлова і смітаніна це не торкається?
показати весь коментар
20.01.2025 20:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
"Результати" виборів намалюють так, як потрібно зєрмакам, залишилося тільки "розібратися" з опозицією та з такими, як Бутусов і його ЦН.
Да здавствует раша №2!
показати весь коментар
23.01.2025 13:52 Відповісти
буратінка, а пуйло тебе ще не подякував за знищення ЗСУ?
показати весь коментар
23.01.2025 13:42 Відповісти
Зеленський нагородив керівника слідчих і автора експертизи у справі Шеремета
Як зауважив відомий активіст Сергій Стерненко, у списку відзначених є і правоохоронці, відповідальні за кримінальну справу щодо вбивства журналіста Павла Шеремета - у її нинішньому вигляді. Коли на лаві підсудних - дитячий хірург Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та військовий медик Яна Дугарь.
показати весь коментар
23.01.2025 13:48 Відповісти
А оці усі буратінкині "досягнення" підуть в одну копілку. Цими нагородами він зміцнює силові органи, котрі його будуть(?)захищати, коли прийдуть на Банкову люди питати його: це як же так сталося, що так нагло президент-ухилянт проїб@в Державу за такої міцної підтримки країн-партнерів та чому військові-патріоти, котрі захистили Державу у перші дні кацапської навали по буцегарням вже сидять?
#свободуроманучервінському!
Слава Україні
показати весь коментар
23.01.2025 14:01 Відповісти
зелений поц і ідіот
показати весь коментар
23.01.2025 17:06 Відповісти
матюкатись не буду. але воно як мінімум профнепридатне
показати весь коментар
23.01.2025 13:51 Відповісти
Існує ще інша версія, що він природжений Іуда. Як він казав "я-ваш вирок!"
показати весь коментар
23.01.2025 15:03 Відповісти
ну, якби, зрозуміло, хто замовник цього цирку і підготовки до майбутніх арештів.
показати весь коментар
23.01.2025 15:38 Відповісти
Ще суду не було-а вже є винуваті-оце юрист з купленим дипломом
показати весь коментар
23.01.2025 16:33 Відповісти
Що ж, усе логічно. Спочатку заарештовував волонтерів (справа Шеремета), тепер заарештовує генералів. "Справа Шеремета" розвалилася, але хіба то нашого ЗЕ хвилює? Усім, хто без вини сидів за гратами, він "нічєго нє должен".
показати весь коментар
23.01.2025 16:55 Відповісти
Не переживай Вова . Придёт время , и тебя ДБР примет.
показати весь коментар
23.01.2025 17:15 Відповісти
Ті самі,молоді накачані в чорній уніформі...
показати весь коментар
23.01.2025 18:24 Відповісти
Дайте ДБРовцям премію, медаль, інвалідність і пенсію. Вони на це наслужили!
показати весь коментар
23.01.2025 18:03 Відповісти
Це ж він приказав,як вгк.
І подякував за виконання наказу арештувати вищих офіцерів.
За є над чим замислитися.
показати весь коментар
23.01.2025 18:23 Відповісти
Ах тиж !!!!! Це дискредитація ЗСУ і це робить верховний ухилянт! Зате в своїй (ж)ОПі зєлєнскій кацапських глистів зовсім не бачить. Імпічмент!!!!!!!!
показати весь коментар
23.01.2025 18:26 Відповісти
