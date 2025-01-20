Зеленський подякував ДБР за затримання військових командирів ЗСУ. ВIДЕО

У відеозверненні Президент Володимир Зеленський затримання колишніх військових командирів - двох генералів та полковника.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Є хороша робота Служби безпеки України, ДБР, Національної поліції, прокуратури щодо справедливості в Україні, зокрема у військових справах. І грошовиті "воєнкоми", і ситуації як на Харківщині, коли російська армія намагалась окупувати нашу землю й знов вийти на Харків, і злочинні помилки в керівництві бригадами – усе це потребує розслідування та справедливих відповідей. Дякую правоохоронцям за сьогоднішні кроки. І важливо, щоб люди відчували, що статус чи будь-які вчорашні заслуги не скасовують верховенства права", - наголосив Зеленський.

