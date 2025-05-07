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Новини Відео Митниця Реформи
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Влада повністю зірвала перезавантаження митниці, що коштувало нам близько 50 млрд грн, - Железняк. ВIДЕО

Глава Мінфіну Сергій Марченко за вказівкою Офісу Президента зриває перезавантаження Державної митної служби.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"А зараз тримайте зраду. Яка вже коштувала нам десятки мільярдів. Десь під 50 млрд. Влада повністю ЗІРВАЛА перезавантаження митниці! Попри закон і вимоги міжнародників. Просто цинічно не виконуючи те, що прямо зобовʼязані. Міністерство фінансів вже 5 місяців повністю ігнорує норму закону про створення комісії про обрання голови Митниці, що є початком запуску перезавантаження", - зазначив парламентар.

За словами Железняка, міністр фінансів Сергій Марченко робить це по прямій вказівці з Офісу Президента, а допомагає йому в цьому урядовий комітет, який очолює Юлія Свириденко.

"Це не тільки покриття чинної корупції на митниці, кидок США, МВФ та Світового банку (нагадаю, наші в кінці 2024 року навіть вже за реформу митниці гроші отримали), але і зрив майбутнього маяка МВФ. Де обрання голови Митниці мало б відбутися до кінця червня 2025 року. Це вже точно нереально зробити по строкам.
Тому окрім втрат від контрабанди ми ще і ризикуємо зірвати фінансування МВФ. Прям "флеш-рояль" корупції вийде", - додав він.

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Автор: 

митниця (1874) реформи (3207) Железняк Ярослав (558) Державна митна служба (643)


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Топ коментарі
+13
тільки но прочитала, що судиться якийсь митник- мільярдер, хоче поновитися на посаді зам голови митниці(як я його розумію, корито таке втратив, мабуть, й не тільки він...), такий собі пан черкасський..., мабуть на нього всі й чекають..., суд - справа не швидка..., от поновиться на посаді й тоді може все як закрутиться.... набере своїх людей, почне відбивати втрачені бабки...
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07.05.2025 12:24
+11
Ви нє панімєте, єто другоє! Поки цей бардак, через митницю можна волокти все, інакше як зелені спірохети будуть боротись з потребами ЗСУ і держави.
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07.05.2025 12:22
+10
Зате митники в шоколаді
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07.05.2025 12:20
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Пан Ярослав, треба було щоби ваш Вакарчук не відмовлявся від президенства. А так маємо, що маємо.
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07.05.2025 12:19 Відповісти
Зате митники в шоколаді
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07.05.2025 12:20 Відповісти
І ОПа також.
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07.05.2025 12:22 Відповісти
Не будуть же "бджоли" боротися проти "меду".
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07.05.2025 12:39 Відповісти
А желєзняк не в шоколаді кілька шарів?
Його реформи це руїна для країни, але бабло для желєщняка радіної гетьманцевих і габуніних.
Це фріки безумні і тупоголові!
Справа не в реформі, а в безкарності ща злочини, яку забезпечили вищепереразовані істоти і грд з грмє.
Невже так важко зрозуміти, що вони ПОХОВАЛИ ЗАКОННІСТЬ І ПОРЯДОК, шляхом аваківськорябошляпкінських руїнореформ?
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07.05.2025 12:46 Відповісти
А за чий рахунок "банкет"?
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07.05.2025 12:22 Відповісти
Ви нє панімєте, єто другоє! Поки цей бардак, через митницю можна волокти все, інакше як зелені спірохети будуть боротись з потребами ЗСУ і держави.
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07.05.2025 12:22 Відповісти
тільки но прочитала, що судиться якийсь митник- мільярдер, хоче поновитися на посаді зам голови митниці(як я його розумію, корито таке втратив, мабуть, й не тільки він...), такий собі пан черкасський..., мабуть на нього всі й чекають..., суд - справа не швидка..., от поновиться на посаді й тоді може все як закрутиться.... набере своїх людей, почне відбивати втрачені бабки...
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07.05.2025 12:24 Відповісти
Чиновників, депутатів, порібно зробии відпоівідальними за свої вчинки, щоб відповідали своїм майном ато роблять що заманеться, але чомусь за наш рахунок
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07.05.2025 12:25 Відповісти
Желєзняк тільки так но власним жиром оброс і рилом в в три поверзи, а ви таке пропонуєте.
Ні, він на пойтіть не може.
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07.05.2025 12:48 Відповісти
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07.05.2025 12:26 Відповісти
Тююююю....яке перезавантаження?? Для чого?? Що б працювати ефективніше ???
Головне для митників - це деребан контрабасних потоків та сотні інших схем, які приносять ім мільйонні статки!! І не тільки їм......ніяких реформ для зменшення корупції та підвищення ефективності навіть не очікуйте!!! А хто буде проти таких розкладів, той агент кремля, або :"чому не на фронті ??"
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07.05.2025 12:27 Відповісти
Та яке там "зірвала", все йде по плану жОПи
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07.05.2025 12:35 Відповісти
Хтось здивований?
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07.05.2025 12:39 Відповісти
Єрмака в шию гнати треба,та не тільки його в Охвісі (сараї).Чому не Кабмін веде господарські справи в країні ,а по суті Єрмак.Ще більше лізе в справи чим сам ЗЕленський.У нас парламентсько -президентська країна а не ЄРМАКОЗЕЛЕНСЬКА!
ДУМАЙ-ТЕ!
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07.05.2025 13:18 Відповісти
Ключевое слово влада...бенин Оманский Нарик с рЫговско-фсбэшной кодлой, они всё делают для развала Украины из нутри...
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07.05.2025 13:23 Відповісти
Один Марченко в цьому уряді виглядав менш-більш пристойно! І його зламали, теж в тюрму хоче...
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07.05.2025 13:56 Відповісти
При адекватній організації держави Україна на 31-й рік незалежності могла б бути з військової та економічної точки зору як "Ізраїль х 10".
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07.05.2025 14:08 Відповісти
 
 