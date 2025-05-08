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Новини Відео Звернення Зеленського
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Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо із цієї хвилини – на 30 днів тиші, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна готова до "справжнього" припинення вогню.

Відео було опубліковане в телеграм-каналі президента, передає Цензор.НЕТ.

"Ми говорили з Президентом Трампом про спільні дії: про підтримку Сполучених Штатів Америки, яка так потрібна, про тиск на Росію – тиск заради миру. Обговорили ситуацію на фронті. Обговорили дипломатичну роботу.

Говорили про те, як наблизити реальне й тривале припинення вогню – щонайменше на 30 днів. Це те, що може дати багато шансів для дипломатії. Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо із цієї хвилини – на 30 днів тиші. Тільки по-справжньому. Щоб не було ударів ракет, дронів і щоб не було цих сотень штурмів на фронті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Трамп підтримує необхідність припинення вогню, - Зеленський після розмови з президентом США

Потрібно, щоб росіяни відповіли на це адекватно – підтримали припинення вогню. Вони повинні довести свою готовність завершувати війну. І це не вперше – ми вкотре це пропонуємо. Тридцять днів, які можуть стати початком років миру. Саме припинення вогню, тривале й надійне, буде реальним показником руху до миру. Америка може із цим допомогти. Світ потребує Америки так само, як і 80 років тому", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) звернення (609)


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Топ коментарі
+15
"Оман" вимагає проста пєрєстать стрєлять.
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08.05.2025 23:50
+13
Короче, трамп приказал вове по Москве не стрелять и тот, вот прямо с этой минуты взвился мирным голубем (думаю, он очень рад, что не нужно принимать решение). Мне кажется, что если перемирие и наступит, это будет означать бесповоротную сдачу всего, что у нас отжали. А вовино блеяние про "повернемо дипломатичним шляхом" - это чтобы отпетлять..
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08.05.2025 23:49
+9
Наказали нашим хлопцям не стріляти. Знову, плть!!!!! Скільки наших Героїв знову загине....тварина ти гнусява!!!!!
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08.05.2025 23:55
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Це ж скільки ще українських дітей ми готові прямо з цієї хвилини подарувати путіну?...
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08.05.2025 23:45 Відповісти
шавка трампона - ти уже всих задарав з заморозкою. це ж уже було
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09.05.2025 00:11 Відповісти
Чому? Чому дав себе зламати? Трампу конче потрібно було тебе зламати саме перед парадом. Бо пу наказав.
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08.05.2025 23:49 Відповісти
Короче, трамп приказал вове по Москве не стрелять и тот, вот прямо с этой минуты взвился мирным голубем (думаю, он очень рад, что не нужно принимать решение). Мне кажется, что если перемирие и наступит, это будет означать бесповоротную сдачу всего, что у нас отжали. А вовино блеяние про "повернемо дипломатичним шляхом" - это чтобы отпетлять..
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08.05.2025 23:49 Відповісти
"Оман" вимагає проста пєрєстать стрєлять.
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08.05.2025 23:50 Відповісти
зеленський иди науог. трамп нам не указ. це ти йому служиш - не ми
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09.05.2025 00:12 Відповісти
із тексту зрозуміло, що третя зміна у Рєутово може спокіно складати УМПК, трамп попросив їм не заважати, а також не лякати сі, щоб він зміг без страху післязавтра відірватись від путіна.
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08.05.2025 23:50 Відповісти
Кацапи їбошать, а ми мовчим. Ось що таке припиненя вогню по кацапськи. Чого ти прагнеш досякти таким припиненям?
Треба будувати далекобійні ракети і пуляти то вразливим та чутливим місцям рф, щоб кацапи самі вили та просили про припиненя вогню!
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08.05.2025 23:53 Відповісти
Наказали нашим хлопцям не стріляти. Знову, плть!!!!! Скільки наших Героїв знову загине....тварина ти гнусява!!!!!
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08.05.2025 23:55 Відповісти
Я діка ізвіняюсь, це він через відосик до путіна звертається? Чи просто сцить на обличчя віруючим?
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08.05.2025 23:56 Відповісти
Хто б сумнівався, що чмо прогнеться на побєдобєсіє, а з 10 числа все продовжиться, які там 30 днів? ЛОХ найвеличніших масштабів.
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08.05.2025 23:57 Відповісти
А що і де зупинилось?
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08.05.2025 23:58 Відповісти
Капітуляцією пахне , так як потерпілому потрібні нові вибори
і обратися на другий термін !!
Територіі Украіни Зе не цікавлять ,
так як жити тут він не збирається 😡
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09.05.2025 00:01 Відповісти
Оригинальный план Победы: каждый день упрашивать противника о перемирии...
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09.05.2025 00:04 Відповісти
Османська брехлива українофобська гнида
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09.05.2025 00:05 Відповісти
Ну всьо. Копалини Срампу за амністію від переслідування фінорганами США, ***** капітуляцію, щоб новачком за невиконання оманського договорняка не пригостив, і в бєга - гроши є і нікому нічєго нє должен.
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09.05.2025 00:26 Відповісти
Ця приїзжа ж...ська паскудь і недобите свого часу вонюче ж...ське кодло продовжують знущання з автохтонного народу - з українців. Ця паскудь робить все, щоб поступово і методично ослабити ЗСУ і народний супротив ворогу. Цей приїзжий недонародець вміє на свою меркантильну користь розвалювати суспільство і країну, які їх приютили.
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09.05.2025 00:32 Відповісти
В переводе на факты:"мы не будем бить по Москве в период, когда путин приказал не бить по ней". Не смотря, на все ранее , мои , ура-патриотические, заявления"- Зеленский.
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09.05.2025 00:34 Відповісти
Кого ти хочеш наїпати, зелений латентний совкодрочере? Вже встиг хильнути перед видосиком за пабєдабєсіє?
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09.05.2025 00:34 Відповісти
Ну ось,все зрозуміло, дадуть ***** провести победобесие..
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09.05.2025 00:42 Відповісти
Взагалі то беспилотники можуть літати тихо і навіть без снарядів, тихо облітати аєропорти По колу.
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09.05.2025 00:58 Відповісти
 
 