Сильні кроки від США - це те, що зараз в дефіциті, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Україна розраховує на "сильні кроки" від США.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Росія гордиться цим, гордиться, що вміє вбивати. І, чесно кажучи, більше нічому ця держава нормально не навчилась. Удар по Прилуках Чернігівської області сьогодні. Російські дрони вбили родину українського рятувальника. Були удари по Харкову, по Сумщині, Донеччині, Нікополю, по громадах Запоріжжя, по селах Херсонщини. І це – буденність того, що росіяни, на жаль, можуть собі дозволити. Світ, на жаль, дозволяє їм таке.

Але ми бачимо, скільки людей у світі все ж таки з нами. Цими днями наша команда проводить зустрічі у Вашингтоні – урядовці, військові, команда Офісу. Дякую за підтримку всім, хто був на брифінгах від української делегації. Зокрема, були зустрічі в Конгресі, із представниками адміністрації США, спілкування з журналістами, із представниками громадських організацій. Є розуміння і підтримка. Дуже розраховуємо на сильні кроки. Це те, що зараз у дефіциті.

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Вже просто немає у світі таких мирних ініціатив, які б Росія не відкинула. Їм усе не подобається. Їм подобаються тільки руїни та вбивства. Вони повинні за це відповідати", - наголосив Зеленський.