Як колишні засуджені підірвали райвідділ поліції у Вугледарі: історія бійця "Храмулі". ВIДЕО

Із початком повномасштабної війни село чернігівця Сергія Мажуги опинилося під окупацією. Він залишився без роботи, а дружина захворіла на рак. Щоб терміново знайти гроші на її лікування, Сергій погодився продавати наркотики. Та вже за місяць його затримали просто на пошті. Він опинився у вʼязниці, де відсидів 1 рік і 9 місяців із призначених 5-ти за незаконну торгівлю та розповсюдження амфетаміну.

Коли держава надала ув’язненим можливість мобілізуватися, Сергій підписав контракт із 72-ою окремою механізованою бригадою імені Чорних Запорожців. Завершення його базової підготовки припало на останні найпекельніші дні оборони Вугледара, інформує Цензор.НЕТ.

У складі спеціалізованої роти "Шквал" Сергій — позивний "Храмуля" — вирушив на передову. По дорозі їхню БМП підбили; уламок пробив його каску, але він дивом залишився живим і пішки добрався до позицій. Разом із 3-м механізованим батальйоном Чорних Запорожців він тиждень тримав оборону в напівоточеному місті. Крайня позиція — "Мрія" у Вугледарському райвідділі поліції — за останні дні витримала понад 150 ударів ворога.

Сергій "Храмуля" відбивав безперервні штурми та надавав допомогу пораненим. За це отримав свій перший бойовий шеврон, а згодом — бригадний нагрудний знак.

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