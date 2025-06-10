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Новини Відео Атака безпілотників на Київ
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Рашисти атакували Київ: пошкодження у 7 районах, четверо постраждалих. ВIДЕО

У ніч проти 10 червня російські загарбники завдали черговий удар по столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють міський голова Віталій Кличко та начальник МВА Тимур Ткаченко.

"Протягом ночі ворог безперестанку тероризував Київ ударними дронами. Бив по цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях міста.

Пошкодження зазнали 7 районів столиці. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки і складські приміщення", - зазначив Ткаченко.

Внаслідок  атаки у Шевченківському районі палали автівки. В Оболонському уламки БпЛА впали на територію однією зі шкіл та виникла пожежа у нежитловій будівлі. У Дніпровському районі зафіксоване задимлення в нежитловій забудові.

У Подільському та Дарницькому районах падіння уламків на відкритій місцевості. Також у Дарницькому районі, попередньо, уламки впали на приватний будинок.

У Шевченківському районі горить балкон у житловому будинку та виникла в будівлі бізнес-центру.. Також пожежа в житловому масиві в Оболонському районі та горить приміщення аптеки.

У Соломʼянському районі пожежа в багатоповерховому будинку. У Подільському уламки БпЛА впали на двох локаціях.

"Четверо постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки на місто. Всіх медики госпіталізували", - зазначив Кличко.

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Київ (19672) обстріл (29234) Повітряні атаки на Київ (816)


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Отвєтка по болоту ? Чи не на часі ?
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10.06.2025 06:28 Відповісти
Відповідь чекай у потужному відосіку. А ракет на Москву не буде, бо Ермак сховав креслення ФАУ-2 фон Брауна зразка 1943 року, які викрав у шкільній бібліотеці.
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10.06.2025 07:14 Відповісти
 
 