Я починаю думати, що Путіну байдуже на великі втрати РФ, - Трамп. ВIДЕО
Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатору Володимиру Путіну байдуже на великі втрати у війні проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю подкасту Pod Force.
Так, його запитали про те, які у США є "козирі", щоб змусити РФ та Україну закінчити війну.
Трамп відповів, що "вони втрачають по 5000 військових щотижня".
Журналістка зазначила, що Путіну байдуже на це.
"Можливо, йому байдуже, я починаю думати, що йому байдуже. Він втрачає багато солдатів, як і Україна. Ми побачимо, що буде далі", - відповів лідер США.
Топ коментарі
+25 Yuri I #427530
показати весь коментар12.06.2025 11:17 Відповісти Посилання
+23 Frenk Rex
показати весь коментар12.06.2025 11:18 Відповісти Посилання
+22 Петрик Похмільський
показати весь коментар12.06.2025 11:21 Відповісти Посилання
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досить годувати Вашингтон, нам не потрібні ці нахлЄбнікі!
трумп введи війська
Поїхав би він краще на гольф.
і цеж жодна ***** не пояснила республіканцям в Америці
"Когда партизана Еремея окружили два десятка фашистов, он проявил партизанскую смекалку: - Тут-то мне и пиззец! - смекнул партизан Еремей."
За нього, як за кожного агента кгб, думають куратори з луб'янки і передають йому інструкції, завдання, тощо.
Дебіл, взагалі то.
Даже если на расеи сдохнет 5 млн тупых федерастов )(уйлу пофиг...
відео за ссиллю.
Трамп почав думати.
хмм
Але ж і підвищується на 1 щороку.
Хоча, Рузвельт теж не відразу включив мізки. А Фредовичу й включати нема чого...
-воно починає думати!!!