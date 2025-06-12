Я починаю думати, що Путіну байдуже на великі втрати РФ, - Трамп. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатору Володимиру Путіну байдуже на великі втрати у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю подкасту Pod Force.

Так, його запитали про те, які у США є "козирі", щоб змусити РФ та Україну закінчити війну.

Трамп відповів, що "вони втрачають по 5000 військових щотижня".

Журналістка зазначила, що Путіну байдуже на це.

"Можливо, йому байдуже, я починаю думати, що йому байдуже. Він втрачає багато солдатів, як і Україна. Ми побачимо, що буде далі", - відповів лідер США.

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