Вибух стався поблизу Житомира: загинули дві людини, 15 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У середу, 2 липня, поблизу Житомира стався вибух. Причини наразі встановлюються.

Про це повідомила Житомирська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"На трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, стався вибух на автозаправці. Причини інциденту наразі встановлюються. На місце оперативно виїхали всі екстрені служби. Просимо зберігати спокій. Інформація буде оновлюватися", - сказано в повідомленні.

Пресофіцерка Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області Ірини Романюк у коментарі "Суспільному" повідомила, що на місце події поїхали фахівці ДСНС.

Речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька сказала, що уточнює інформацію.

Водночас Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський сказав у коментарі "Суспільному", що вибух стався у селі Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств.

"Пошкоджено житлові приватні будинки. Навколо багато скла, диму, пошкоджені лінії електромереж. Є інформація про травмованих. Я виїжджав на місце події, але не доїхав через великі затори на Київській трасі", - сказав Сокальський.

Поліція Житомирської області повідомила, що подія сталася 2 червня близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади.

"Нині на місці події працюють фахівці ДСНС, слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та відділу поліції №1 Житомирського райуправління, патрульні поліцейські та медики. Триває з’ясування обставин", - сказано в повідомленні.

Оновлення

У коментарі "Суспільному" медичний директор "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської обласної ради Віктор Гриньов повідомив, що госпіталізовано дві жінки.

"Попередньо, багато поранених, бо було 2 потужних вибухи. На місце події вирушили близько 20 машин швидкої медичної допомоги, але не всі доїхали через затори на трасі", - розповів Віктор Гриньов.

За інформацією голови Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, на місці надзвичайної події на трасі М06 неподалік Житомира працюють спеціальні служби. Триває локалізація наслідків, надається необхідна допомога.

Оновлення

Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб через пожежу, яка виникла внаслідок вибуху, надав рекомендації для попередження можливого негативного впливу атмосферного повітря на здоров'я населення:

зачинити вікна;

мінімізувати перебування на вулиці;

пити більше води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Оновлення о 20:27

Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок вибуху загинули дві людини, 15 людей постраждали.

"Окрім того, пошкоджено приватні домоволодіння. Розгорнуто оперативний штаб.Всі служби працюють. Потерпілим надається вся необхідна допомога. Забезпечено мінімальний проїзд по міжнародній трасі. Закликаю людей, які планували сьогодні рух по трасі М-06, до кінця дня втриматись до дороги, до проїзду повз Житомир, поки буде працювати оперативно-слідча група", - сказав посадовець.

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