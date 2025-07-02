УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13027 відвідувачів онлайн
Новини Відео Вибух на заправці в Житомирі
6 591 14

Вибух стався поблизу Житомира: загинули дві людини, 15 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У середу, 2 липня, поблизу Житомира стався вибух. Причини наразі встановлюються.

Про це повідомила Житомирська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"На трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, стався вибух на автозаправці. Причини інциденту наразі встановлюються. На місце оперативно виїхали всі екстрені служби. Просимо зберігати спокій. Інформація буде оновлюватися", - сказано в повідомленні.

Пресофіцерка Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області Ірини Романюк у коментарі "Суспільному" повідомила, що на місце події поїхали фахівці ДСНС.

Речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька сказала, що уточнює інформацію.

Водночас Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський сказав у коментарі "Суспільному", що вибух стався у селі Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств.

"Пошкоджено житлові приватні будинки. Навколо багато скла, диму, пошкоджені лінії електромереж. Є інформація про травмованих. Я виїжджав на місце події, але не доїхав через великі затори на Київській трасі", - сказав Сокальський.

Поліція Житомирської області повідомила, що подія сталася 2 червня близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади.

"Нині на місці події працюють фахівці ДСНС, слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та відділу поліції №1 Житомирського райуправління, патрульні поліцейські та медики. Триває з’ясування обставин", - сказано в повідомленні. 

Оновлення

У коментарі "Суспільному" медичний директор "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської обласної ради Віктор Гриньов повідомив, що госпіталізовано дві жінки.

житомир

"Попередньо, багато поранених, бо було 2 потужних вибухи. На місце події вирушили близько 20 машин швидкої медичної допомоги, але не всі доїхали через затори на трасі", - розповів Віктор Гриньов.

За інформацією голови Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, на місці надзвичайної події на трасі М06 неподалік Житомира працюють спеціальні служби. Триває локалізація наслідків, надається необхідна допомога.

житомир

Оновлення

Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб через пожежу, яка виникла внаслідок вибуху, надав рекомендації для попередження можливого негативного впливу атмосферного повітря на здоров'я населення:

  • зачинити вікна;
  • мінімізувати перебування на вулиці;
  • пити більше води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Оновлення о 20:27

Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок вибуху загинули дві людини, 15 людей постраждали.

"Окрім того, пошкоджено приватні домоволодіння. Розгорнуто оперативний штаб.Всі служби працюють. Потерпілим надається вся необхідна допомога. Забезпечено мінімальний проїзд по міжнародній трасі. Закликаю людей, які планували сьогодні рух по трасі М-06, до кінця дня втриматись до дороги, до проїзду повз Житомир, поки буде працювати оперативно-слідча група", - сказав посадовець. 

Доповнюється... 

Автор: 

вибух (4541) Житомир (584) Житомирська область (1289) Житомирський район (23)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Да, по фото взрыва это не АЗС!
показати весь коментар
02.07.2025 19:42 Відповісти
+3
Звичайно склад. На фото типовий склад , а ще у кацапів , що не школа - то центр прийняття рішень
показати весь коментар
02.07.2025 20:30 Відповісти
+2
"Перший вибух стався - порозносило, порозбирало. Тут в селах, коли полетіли осколки, почало горіти, хати порозносило. Потім, десь через 3 хвилини після першого вибуху стався другий, але трохи слабший. Незрозуміло, що там саме було, що горіло. В людей вікна повибивало, залізні двері погнуло, дерев'яні - позносило. Дахи порозбирало, пів села горить. На нашій заправці ніхто не постраждав, а з іншого боку двох людей госпіталізували", - розповів працівник автозаправної станції "Socar" Олег. (Суспільне)
показати весь коментар
02.07.2025 20:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кажуть, склад рванув.
показати весь коментар
02.07.2025 19:31 Відповісти
Да, по фото взрыва это не АЗС!
показати весь коментар
02.07.2025 19:42 Відповісти
Вже навіть фото доказ надали , але комусь треба просувати зраду там , де її нема 🤦‍♂️
показати весь коментар
02.07.2025 20:31 Відповісти
Den реєстрація: 07.05.2025
1. Крим чий?
2. путін хто?
показати весь коментар
02.07.2025 20:52 Відповісти
А ты, с регистрацией 2022 кто? На ЦН есть жизнь после жизни! Но ты не поймешь!
показати весь коментар
02.07.2025 20:55 Відповісти
Звичайно склад. На фото типовий склад , а ще у кацапів , що не школа - то центр прийняття рішень
показати весь коментар
02.07.2025 20:30 Відповісти
Уже весь интернет в видео! Каждый видит то что хочет!
показати весь коментар
02.07.2025 20:35 Відповісти
В Сумав рвонув склад,а списали на ракету.Мінометні міни сапери пів місяця збирали ,по новинах людям в очі сцяли,на цензорі банили за склад
Коли тотальна брехня,люба новина викликає сумніви,що цілком логічно
показати весь коментар
02.07.2025 20:37 Відповісти
Впевнений, що це диверсія рашистів за допомоги місцевих ждунів.
показати весь коментар
02.07.2025 20:33 Відповісти
"Перший вибух стався - порозносило, порозбирало. Тут в селах, коли полетіли осколки, почало горіти, хати порозносило. Потім, десь через 3 хвилини після першого вибуху стався другий, але трохи слабший. Незрозуміло, що там саме було, що горіло. В людей вікна повибивало, залізні двері погнуло, дерев'яні - позносило. Дахи порозбирало, пів села горить. На нашій заправці ніхто не постраждав, а з іншого боку двох людей госпіталізували", - розповів працівник автозаправної станції "Socar" Олег. (Суспільне)
показати весь коментар
02.07.2025 20:34 Відповісти
Можна не сумніватись ворожа диверсія ,ніхто не має знати що де знаходится ,натомість все відкрито в тому числі і соц. мережах в яких ворог навчився як вербувати бидло..
показати весь коментар
02.07.2025 20:35 Відповісти
У нас, сначала *******! А потом штабы по ликвидации разворачивают!
показати весь коментар
02.07.2025 20:38 Відповісти
Про@бали!
показати весь коментар
02.07.2025 20:43 Відповісти
Цей вибух був не на автозаправці, від вибуху такого розміру і сили замість будки з надписом "Socar" вже було б інферно.
показати весь коментар
02.07.2025 20:52 Відповісти
 
 