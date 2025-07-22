Екіпаж МіГ-29 скидає бомби GBU-39 на позиції окупантів: "Мінус 20 орків". ВIДЕО

Пілоти українського МіГ-29 скинули три авіабомби GBU-39 на позицію окупантів та ліквідували близько двох дестків російських штурмовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Ворог накопичувався в двох підвалах, між якими була траншея, з метою штурму наших позицій. Екіпаж МіГ-29 скидом 3-х бомб GBU-39 поклав край планам противника. Мінус до 20 орків. Ті, хто намагався відкопати своїх, знищено артою та FPV-шками", - зазначається у дописі до відео.

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GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB) - це американська високоточна авіаційна бомба малогабаритного розміру, яка має масу близько 130 кг та дальність польоту до 110 км. Вона розроблена компанією Boeing і призначена для ураження цілей з високою точністю, мінімізуючи побічні руйнування. GBU-39 може бути запущена з різних типів літаків, включаючи F-15E, F-16, F-22, F-35, B-1, B-52 та B-2.

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