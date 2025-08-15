Фірма 90-річної мами нардепа Молотка з націнкою продавала матеріали для фортифікацій на Сумщині, - ЗМІ. ВIДЕО

Компанія, що будувала фортифікації на Сумщині за завищеними цінами, купувала матеріали у фірм, пов'язаних із нардепом Ігорем Молотком. Одна з таких фірм записана на його 90-річну маму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.

"Близько 126 мільйонів гривень на облаштування оборонних рубежів у Сумській області отримала компанія ТОВ "ТД "Дінастія". Зокрема, для цих робіт вона закупила на понад 40 млн грн матеріалів у компанї "Шостстройресурс". Цю фірму згодом записали на 90-річну матір нардепа Ігоря Молотка. Як встановили журналісти, "Шостстройресурс" купувало матеріали у виробника і перепродувало їх ТОВ "ТД "Дінастія" з чималою націнкою", - йдеться в розслідуванні.

Також до нардепа привела журналістів ще одна компанія, в якої підрядник купував протитанкові піраміди – ТОВ "Норд Трек".

Читайте також: Заволодів понад 1,1 млн грн, призначених на будівництво фортифікацій на Сумщині: повідомлено підозру директору одного з підприємств. ФОТОрепортаж

У декларації Молотка йдеться, що ця структура платить зарплату його співмешканці. Це, за підрахунками журналістів, призвело до втрати державою щонайменше 9,5 млн грн.

У відповіді Bihus.Info нардеп повідомив, що не отримує вигоду від діяльності згаданих компаній, не впливав на те, щоб вони отримували замовлення на будівництво фортифікацій, і не володіє інформацією про діяльність інших осіб.

Ігор Молоток був нардепом ще з 2012 року. Тоді - від "Партії Регіонів", а наразі є членом депутатської групи "За майбутнє". Також він входить у Комітет ВР з питань бюджету.

Читайте: БЕБ викрило схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікацій на Запоріжжі. ФОТО