Два Ан-26 та берегові РЛС рашистів знищено в окупованому Криму, - ГУР МО. ВIДЕО

Українські розвідники зі спецпідрозділу ГУР "Примари" знищили два літаки російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час рейду на півострів спецпризначенці української воєнної розвідки спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1", - зазначили захисники.

Знищення вказаних цілей зафіксовано у зведенні Генштабу ЗСУ за 24 вересня.

Читайте: Після втрати Бе-12 Росія активізує авіарозвідку, але ресурси на межі, - ВМС

Топ коментарі
+35
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показати весь коментар
25.09.2025 08:54 Відповісти
+32
"Примарам"-черговий респект...
показати весь коментар
25.09.2025 08:55 Відповісти
+28
Близько четвертої ранку на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34...
показати весь коментар
25.09.2025 09:07 Відповісти
