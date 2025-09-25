11 430 17
Два Ан-26 та берегові РЛС рашистів знищено в окупованому Криму, - ГУР МО. ВIДЕО
Українські розвідники зі спецпідрозділу ГУР "Примари" знищили два літаки російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час рейду на півострів спецпризначенці української воєнної розвідки спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1", - зазначили захисники.
Знищення вказаних цілей зафіксовано у зведенні Генштабу ЗСУ за 24 вересня.
Топ коментарі
+35 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар25.09.2025 08:54 Відповісти Посилання
+32 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар25.09.2025 08:55 Відповісти Посилання
+28 AbOriginal_UA
показати весь коментар25.09.2025 09:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
Слава Україні!.
не під час рейду а під час спроби заселення в Український санаторій в Українському Криму побачили ворожу техніку та знищили.