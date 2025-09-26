УКР
Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. ВIДЕО

У ніч проти п’ятниці, 26 вересня, у Краснодарському краї після атаки безпілотників спалахнула пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі.

Як інформую Цензор.НЕТ про це повідомили російські телеграм-канали.

Атаку підтвердили в оперштабі Краснодарського краю.

Росіяни стверджують, що пожежа спалахнула нібито через "падіння фрагментів БПЛА".

"Уламки безпілотника впали на одну з установок. Постраждалих немає. Сталося загоряння на площі 30 кв. метрів, яке вже ліквідували. На місці працюють оперативні та спеціальні служби", — йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безпілотники атакували Краснодарський край РФ. ВIДЕО

Кацапи знов самі себе обстріляли.
показати весь коментар
26.09.2025 06:49 Відповісти
Трамп про Росію: Їхня економіка летить до пекла
показати весь коментар
26.09.2025 07:01 Відповісти
Знову "абломки"...
показати весь коментар
26.09.2025 07:14 Відповісти
Обама: Економіка РФ розірвана в клоччя.
показати весь коментар
26.09.2025 07:15 Відповісти
тебе шо заклинило ?
показати весь коментар
26.09.2025 07:18 Відповісти
Все чітко по-плану: росія вертається в 1917 рік. Правда тепер замість царя - путін, замість дефіциту хліба - дефіцит бензин.
показати весь коментар
26.09.2025 07:19 Відповісти
"Впервые завод был атакован БПЛА в мае 2023 года." а він собака все працює і працює.... Важко без ракет виносити підприємства. А найбільше, Омське НПЗ, взагалі неможливо.
показати весь коментар
26.09.2025 07:18 Відповісти
бензин добре горить
показати весь коментар
26.09.2025 07:20 Відповісти
 
 