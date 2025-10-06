У Дніпрі автомобіль ТЦК збив чоловіка, який тікав від чоловіків у військовій формі: "Бл#дь! Ловят человека. Сбили, суки!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому автомобіль збиває чоловіка за яким гналися люди у військовому однострої.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами автора публікації ДТП сталася у Дніпрі, автомобіль належить територіальному підрозділу ТЦК та СП, а постраждалий намагався утекти від його співробітників. Інцидент, судячи із маркування відео, стався 5 жовтня приблизно о 17.30.
"Автомобіль ТЦК збив чоловіка, який тікав від воєнкомів, щоб його мобілізувати. Ситуація трапилась у Дніпрі", - зазначається у коментарі до запису.
Увага! Ненормативна лексика!
Под'юбочники,мамєнькіни щеночки
Йди в ЗСУ, поки є можливість.
Прийдуть цапи (не дай бог) - права качати не будеш!
Хто-небудь, аби не самому.
https://www.youtube.com/shorts/Sx3f5MRmDuw
Не прикидуйтесь дурником.
Бо коли вам потрібно виправдати своє каканьє-штоканьє,
ви кажете, що "імєєтє право разгаварівать".
А коли вас мобілізують, то вам не подобається, що вас крутить
узкоязичний !
Не треба відмазок. Ворог наближається.
Постановка завдання описується однією фразою: "Лови і виконуй план, бо підеш сам!"
кракенаполітруків!
Бо прийдуть цапи - хлібало закриєш
В мене сусід, рочків 35, четвертий рік сидить в хаті, вилазить тільки вночі в дворовий магаз за пивасом, кинув роботу, висить на шиї жінкі й батьків.
Інший бабцю-сусідку в магазин посилає, бо сциться сам вийти на вулицю.
Цей бігає шо сайгак.
Сцікунва!
За майже чотири роки можна було бронь оформити, одружитися на одноногій бібці-інвалідці, забацати троє дітей або вступити до аспірантути. Ви ж сидите, що щурі, по норах і ********** в інтернетах на ТЦК. *******!
вітаю всіх зебілів, ви зробили це разом!
Ще б викликали б тих хто голосував за Зеленьських.
Так що таких відео - можна кожен день знаходити . Підрозділ кремлівської пропаганди -ТЦК -СП -генерує контент не покладаючи рук
І взагалі зедебіли нерозуміють - що готують собі могилу - величизна кількість бусифікованих і навчених володіти зброєю - не буде майданити. І не факт ,що всі встигнуть втекти
Знову зграя "сміливців" полює на одинака.
А чому цим "хоробрим" хлопцям не з'явитись вдень у престижний спортклуб і не зловити там десять мордоворотів, замість 1-го нещасного хлюпіка з переломами?