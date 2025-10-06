У Дніпрі автомобіль ТЦК збив чоловіка, який тікав від чоловіків у військовій формі: "Бл#дь! Ловят человека. Сбили, суки!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому автомобіль збиває чоловіка за яким гналися люди у військовому однострої.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами автора публікації ДТП сталася у Дніпрі, автомобіль належить територіальному підрозділу ТЦК та СП, а постраждалий намагався утекти від його співробітників. Інцидент, судячи із маркування відео, стався 5 жовтня приблизно о 17.30.

"Автомобіль ТЦК збив чоловіка, який тікав від воєнкомів, щоб його мобілізувати. Ситуація трапилась у Дніпрі", - зазначається у коментарі до запису.

