4 859 65

У Дніпрі автомобіль ТЦК збив чоловіка, який тікав від чоловіків у військовій формі: "Бл#дь! Ловят человека. Сбили, суки!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому автомобіль збиває чоловіка за яким гналися люди у військовому однострої.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами автора публікації ДТП сталася у Дніпрі, автомобіль належить територіальному підрозділу ТЦК та СП, а постраждалий намагався утекти від його співробітників. Інцидент, судячи із маркування відео, стався 5 жовтня приблизно о 17.30. 

"Автомобіль ТЦК збив чоловіка, який тікав від воєнкомів, щоб його мобілізувати. Ситуація трапилась у Дніпрі", - зазначається у коментарі до запису.

Увага! Ненормативна лексика!

Автор: 

Дніпро (3378) порушення (617) мобілізація (3238) ТЦК та СП (820) Дніпропетровська область (4324) Дніпровський район (179)
+26
Зараз ми побачимо записи кількох боді-камер?
06.10.2025 10:43 Відповісти
+16
кінець країни - це коли вбивають ті, які мали захищати....
вітаю всіх зебілів, ви зробили це разом!
06.10.2025 10:53 Відповісти
+15
Країна мрій буратіни
06.10.2025 10:43 Відповісти
Країна мрій буратіни
06.10.2025 10:43 Відповісти
Країна мрій дебілів, які обрали буратіно, а тепер їм щось не подобається.
06.10.2025 11:30 Відповісти
Зараз ми побачимо записи кількох боді-камер?
06.10.2025 10:43 Відповісти
Та вже мчать показувати. Волосся назад.😄
06.10.2025 10:51 Відповісти
дно
06.10.2025 10:45 Відповісти
то все вороже іпсо зняте на мосфільму (с) нафронтники
06.10.2025 10:46 Відповісти
Бл..ть а хто Україну буде захищать,
Под'юбочники,мамєнькіни щеночки
06.10.2025 10:48 Відповісти
Там зайнято.
06.10.2025 10:53 Відповісти
Як на мене саме такі Гаріки сідять чи у бункері, чи під спідницею у мати. Ворог суне на Дніпро, хто буде місто боронить? Таки як ви ждуни?
06.10.2025 10:58 Відповісти
ти то свій висер з окопу друкував?
06.10.2025 11:14 Відповісти
А від твого висеру у ЗСУ додасться сили?
Йди в ЗСУ, поки є можливість.
Прийдуть цапи (не дай бог) - права качати не будеш!
06.10.2025 11:20 Відповісти
Мусора, митники, податківці, суддівський персонал, міністерський персонал, прокурорський персонал, усіляки держслужби які нахрін непотрібні - можна та треба скоротити вполовину та мобілізувати, так як населення зменшилось вполовину.
06.10.2025 10:55 Відповісти
Звісно !!!
Хто-небудь, аби не самому.
06.10.2025 11:21 Відповісти
Ось російські мусора пакують людину у центрі Києва. "Льог на жівот" це по вашому яка мова?
https://www.youtube.com/shorts/Sx3f5MRmDuw
06.10.2025 11:23 Відповісти
А в Україні живе 100% українців?
Не прикидуйтесь дурником.
Бо коли вам потрібно виправдати своє каканьє-штоканьє,
ви кажете, що "імєєтє право разгаварівать".
А коли вас мобілізують, то вам не подобається, що вас крутить
узкоязичний !
Не треба відмазок. Ворог наближається.
06.10.2025 11:27 Відповісти
Навіть крутіше!
Постановка завдання описується однією фразою: "Лови і виконуй план, бо підеш сам!"
06.10.2025 11:44 Відповісти
Зелені тонтон-макути в дії
06.10.2025 10:48 Відповісти
все одне буде винний пішохід
06.10.2025 10:50 Відповісти
там нема перехода, хай не лізе
06.10.2025 11:28 Відповісти
Випускайте кракена політруків!
06.10.2025 10:50 Відповісти
Чекаємо дружній хор підтримики з криками ,що так і треба , від бригади тиловиків-заброньованих пенсіонєрів імені Сраліна -Зеленського . Бо це єдиний шлях захисту прав ,свобід та демократії - знищити їх власноруч - щоб буряти її не знищили .... Як каже один відомий анєкдот - лучше я дєвушку згвалтую ,чим якийсь негідник...
06.10.2025 10:52 Відповісти
Йди в ТЦК, правун-качун !
Бо прийдуть цапи - хлібало закриєш
06.10.2025 11:23 Відповісти
Ось вже один відмітився
06.10.2025 11:30 Відповісти
Ору з цих чортів!
В мене сусід, рочків 35, четвертий рік сидить в хаті, вилазить тільки вночі в дворовий магаз за пивасом, кинув роботу, висить на шиї жінкі й батьків.
Інший бабцю-сусідку в магазин посилає, бо сциться сам вийти на вулицю.
Цей бігає шо сайгак.
Сцікунва!
За майже чотири роки можна було бронь оформити, одружитися на одноногій бібці-інвалідці, забацати троє дітей або вступити до аспірантути. Ви ж сидите, що щурі, по норах і ********** в інтернетах на ТЦК. *******!
06.10.2025 10:52 Відповісти
що цікаво багато саме серед дописувачів цього форума...а ще й з НЕ українськими ІР ******* давати поради, оцінки та дорікати на "зебілів"
06.10.2025 10:57 Відповісти
Звідки відомо про НЕ увкраїнські IP?
06.10.2025 11:01 Відповісти
Всі, хто прити ЗЄ - з неукраїнських ІР.
06.10.2025 11:22 Відповісти
А ти де отаку бравуру видаеш, мабуть героїчно з окопу ? Ця тема для отаких хатаскраївців як ти як мед для сух
06.10.2025 11:31 Відповісти
Врешь, не уйдешь
06.10.2025 10:53 Відповісти
кінець країни - це коли вбивають ті, які мали захищати....
вітаю всіх зебілів, ви зробили це разом!
06.10.2025 10:53 Відповісти
Вони не народжені для війни
06.10.2025 10:55 Відповісти
https://tsn.ua/exclusive/mobilizatsiia-po-novomu-ttsk-vyklykatyme-tykh-khto-khodyv-na-vybory-i-shche-koho-2926406.html Мобілізація по-новому: ТЦК викликатиме тих, хто ходив на вибори і ще кого

Ще б викликали б тих хто голосував за Зеленьських.
06.10.2025 10:58 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
06.10.2025 11:24 Відповісти
мабуть буде довге розслідування і резюме: все в рамках законодавства...
06.10.2025 10:55 Відповісти
хапайте ухилянта....
06.10.2025 10:56 Відповісти
Я не підтримую методи ТЦК, я проти тої риго-зеленої влади , але давайте хлопці визначимось, одні люди працюють на оборону, інші на інфраструктуру, інші в бізнесі, в якому 50% дається бронь, інша сторона медалі - чоорний бізнес, де люди працюють нелегально , а значить не сплачують податки, яку вони користь приносять для українського суспільства? Чому мене постійно таскають по ТЦК і можуть в любий час забрати, а інші не являються, втікають, то це справедливо, коли за них воює сусід? Чи візьмемо прифронтові міста, на мою думку усі від малого до великого повинні іти захищати свої домівки, чому таке не відбувається? Візьмемо Покровськ, олігархи кричали, що треба давати броні їхнім працівникам, бо вони в шахтах працюють і що? Зараз працюють? Місто практично знищене. Не можна різати дійну корову!
06.10.2025 10:58 Відповісти
Фашисти. За таку погань ніхто воювати не буде.
06.10.2025 10:58 Відповісти
"То, що ж з нами сталося, українці? Хто і коли збив нас з пантелику? Хто роз'єднав нас і змусив ненавидіти тих, хто формує наше військо, хто започатковує опір і боротьбу із ворогом? Ворог. Неприязнь до ТЦК - це виключно ворожий наратив. Тож збагнімо це всі! Бережімо і шануймо тих, хто забезпечує захист нашої країни. А, якщо ні, то всі ми - і стравлені ФСБшною пропагандою, і ті що встояли - всі закінчимо у московітських таборах або могилах. Тож, шануймо ТЦК", - заявили у ТЦК. Джерело: https://censor.net/ua/v3577956
06.10.2025 11:00 Відповісти
За минулий тиждень гуляє відео в телеграм де в Рокитне Рівненської області - ТЦК залетіло - позбивало велисипедистів - і попакувало їх в буси. Вони взагалі там всіх підряд пакували . Потім викинули з буса за містечком - всіх ,хто не підходив по віку .
Так що таких відео - можна кожен день знаходити . Підрозділ кремлівської пропаганди -ТЦК -СП -генерує контент не покладаючи рук
06.10.2025 11:00 Відповісти
Дивишся на це все і здається, що і черг біля військомату ніколи і не було. Що це якийсь наратив. Ось так воно розмиває пам'ять оце все. Я вже починаю забувати, як було колись добре, ще до тієї клятої ковідли. А про 2018 рік взагалі мовчу. Не пам'ятаю як у нас цивільні літаки в місті сідали, як не кошмарили людей. Все стирається. Лишається тільки Зеленьський
06.10.2025 11:04 Відповісти
З тцк ходять і їздять здоровені хлопи в масках і в цивільному одязі.Кажуть,що ці здоровенні хлопи представляють різні бійцівські клуби.Вони всі спортивної статури і не товсті.
06.10.2025 11:07 Відповісти
То на розплід. Коли всіх сцикунів нижче рівня грунту перемістять, лишаться тільки сміливі й патріотичні.
06.10.2025 11:13 Відповісти
Це приведе до того ,що незабаром більше здоровенних хлопів в масках будуть потрапляти в лікарні з колото-ножовими . Тупе насилля завжди породжує насилля у відповідь.

І взагалі зедебіли нерозуміють - що готують собі могилу - величизна кількість бусифікованих і навчених володіти зброєю - не буде майданити. І не факт ,що всі встигнуть втекти
06.10.2025 11:41 Відповісти
Це якийсь тюремний варіант.з паханами і мужиками,а може навіть і опущеними.Здоровені бугаї викрадають роботяг.потім керманичі патякають.що немає кому працювати.Або викрадвають,чоловіків з поганим здоров'ям.
06.10.2025 11:44 Відповісти
Яковенко,сучек,писать нужно - незаконно преследовали; сухопутные войска не имеют права преследовать граждан Украины.
06.10.2025 11:10 Відповісти
Там добре видно, що не авто збило , а той кінь біговий збив крило в авто
06.10.2025 11:13 Відповісти
Если бы он своевременно обновил данные - его не пришлось бы сбивать автомобилем.
06.10.2025 11:15 Відповісти
Так штраф за необновление данных теперь не 25 тысяч, а сбивание автомобилем? А где можно прочитать эту постанову Кабмина?
06.10.2025 11:28 Відповісти
Нейух ховатись від ТЦК то і збивати ніхто не буде.
06.10.2025 11:37 Відповісти
Це ти був за кремом,Іван?
06.10.2025 11:39 Відповісти
Дуже "мотивує".
Знову зграя "сміливців" полює на одинака.
А чому цим "хоробрим" хлопцям не з'явитись вдень у престижний спортклуб і не зловити там десять мордоворотів, замість 1-го нещасного хлюпіка з переломами?
06.10.2025 11:16 Відповісти
(Але хто ж буде рубати гілку грошового дерева, на якому сидить?)
06.10.2025 11:17 Відповісти
чому він тікав? що сталось? йому що не подобається приЗЕдент якого він обрав? дивний якийсь.....
06.10.2025 11:18 Відповісти
Іісус Смарагдос, ловець людей
06.10.2025 11:24 Відповісти
Коли чотириразовий ухилянт перестане бути ухилянтом мені цікаво?
06.10.2025 11:32 Відповісти
кота не вдалось ********, то вони зі злості тепер
06.10.2025 11:32 Відповісти
Я все чекаю коли оцих жирних свиней цкунів будуть грабувати, там жирок вже кілометровий наївся.
06.10.2025 11:33 Відповісти
А чого він тікав від них?
06.10.2025 11:36 Відповісти
А чого доганяли?
06.10.2025 11:44 Відповісти
 
 