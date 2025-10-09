УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9264 відвідувача онлайн
Новини Відео Заяви Трампа
2 395 20

Зрештою ми врегулюємо ситуацію з російською війною, - Трамп. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп переконаний, що йому вдасться врегулювати ситуацію з війною РФ проти України.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, передає Цензор.НЕТ.

За словами лідера США, він "врегулював сім воєн".

"Ми близькі до владнання восьмої, і я думаю, ми врешті-решт владнаємо ситуацію з Росією, яка є жахливою. До речі, минулого тижня загинуло 7 000 людей", - сказав Трамп.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

росія (68307) Трамп Дональд (7295) війна в Україні (6507)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
За словами лідера США, він "врегулював сім воєн".

Мій дід пройшов дві війни. Виключив комп та ліг спать
показати весь коментар
09.10.2025 08:27 Відповісти
+4
Сім воєн...
Одна Албано-Вірменська чого вартувала!
показати весь коментар
09.10.2025 08:51 Відповісти
+3
головне красіво пообіцяти
показати весь коментар
09.10.2025 08:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як той - так зразу
показати весь коментар
09.10.2025 08:25 Відповісти
За словами лідера США, він "врегулював сім воєн".

Мій дід пройшов дві війни. Виключив комп та ліг спать
показати весь коментар
09.10.2025 08:27 Відповісти
Наш слоняра 💪💪💪
показати весь коментар
09.10.2025 08:26 Відповісти
Ваш слоняра по-любому !… с деменцией и памперсами 🤣…
показати весь коментар
09.10.2025 08:54 Відповісти
Але без вживання кокаїну, як дехто!
показати весь коментар
09.10.2025 09:23 Відповісти
рудий психічнохворий врегулятор
показати весь коментар
09.10.2025 09:24 Відповісти
головне красіво пообіцяти
показати весь коментар
09.10.2025 08:29 Відповісти
Томагавки давай,козел. А то фламінги вже закінчилися,так і не почавшись.
показати весь коментар
09.10.2025 08:44 Відповісти
А то , можна подумати, ні. Звичайно, що зрештою якось та...врегулюється . На якийсь час.
показати весь коментар
09.10.2025 08:45 Відповісти
Дементій Трамп the Peace Dealer
показати весь коментар
09.10.2025 08:46 Відповісти
Або падишах помре, або віслюк здохне...(с)
показати весь коментар
09.10.2025 08:48 Відповісти
Сім воєн...
Одна Албано-Вірменська чого вартувала!
показати весь коментар
09.10.2025 08:51 Відповісти
А вона точно завершилася? Я хвилююсь
показати весь коментар
09.10.2025 08:59 Відповісти
за чий рахунок?
показати весь коментар
09.10.2025 08:51 Відповісти
В кінцевому результаті заплатять і американці в тому числі, можливо що найбільше. От лише Трамп про це поки не знає.
показати весь коментар
09.10.2025 09:27 Відповісти
стесняюсь отэта спрасить. а 24 чяса уже закончились?
показати весь коментар
09.10.2025 08:58 Відповісти
Обєщалкін, нарцис, фанфарон, Хлестаков, високопоставлений профан "господар свого слова - дає і бере в зад",... - кожен може додати, - 21-го столілляв одній посудині
показати весь коментар
09.10.2025 09:07 Відповісти
в теорії автоматичного керування є такий термін PID-regulator

українці завжди з нього жартували, мовляв як не обчислюй, а прийдеться ручками під-регулювати

ну і якщо прочитати українською "the art of the peace deal" - теж виходить таке собі ...
показати весь коментар
09.10.2025 09:23 Відповісти
ага, через дві неділі
показати весь коментар
09.10.2025 09:24 Відповісти
Щоб врегулювати війну, треба розуміти її природу через знання історії, щоб вибрати спосіб врегулювання. Трамп не те, що не знає - він не здатний це пізнати.
показати весь коментар
09.10.2025 09:25 Відповісти
 
 