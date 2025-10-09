2 395 20
Зрештою ми врегулюємо ситуацію з російською війною, - Трамп. ВIДЕО
Президент США Дональд Трамп переконаний, що йому вдасться врегулювати ситуацію з війною РФ проти України.
Про це він заявив під час спілкування із журналістами, передає Цензор.НЕТ.
За словами лідера США, він "врегулював сім воєн".
"Ми близькі до владнання восьмої, і я думаю, ми врешті-решт владнаємо ситуацію з Росією, яка є жахливою. До речі, минулого тижня загинуло 7 000 людей", - сказав Трамп.
