Ми обов’язково повернемося, - партизани, які ліквідували зрадника Леонтьєва у Новій Каховці. ВIДЕО
Виконавці ліквідації так званого голови окупаційної "Ради депутатів Нової Каховки" Херсонської області Володимира Леонтьєва розповіли подробиці успішної операції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Раніше повідомлялось, що учасників операції з ліквідації Леонтьєва евакуювали на підконтрольну Україні територію.
Під час окупації Нової Каховки військами РФ у лютому 2022 року вони перебували у місті.
За деякий час вони вирішили не залишати рідну землю та розпочати партизанську діяльність.
"Спочатку щось підпалювали, шафи релейні, допомагали ховати місцевих від під#рів, збирали зброю, яку потім застосовували проти них (російських окупантів. - Ред.)", - розповів один із учасників операції.
Пізніше, каже інший партизан, вони розпочали надсилати Силам оборони координати розташувань російських військових.
"Нашою основною задачею було притягнути до відповідальності всіх тих, хто приніс війну в Україну та "русскій мір" у Нову Каховку, покарати тих, хто досі продовжує кошмарити місцеве населення та руйнувати наше місто.
Ми на особистому досвіді показали, що з ними можна бодатися, що у нас це гарно вдалося. Ми обов'язково повернемося до Нової Каховки та підіймемо український прапор", - підсумували вони.
Нагадаємо, 1 жовтня 2025 року було ліквідовано так званого голову окупаційної "Ради депутатів Нової Каховки" Херсонської області Володимира Леонтьєва.
Леонтьєв – колишній голова окупаційної адміністрації Каховського району і Нової Каховки. У березні 2022 року він віддав наказ російським військовим викрасти і катувати міського голову Берислава Олександра Шаповалова.
У 2024 році в Україні Леонтьєва заочно визнали винним та засудили до 12 років у кількох справах про викрадення людей на окупованих територіях за проукраїнську позицію.
пророчі слова: "рускіє будут сасать ***"
Може такі виступи й стали сигналом, що захищати Батьківщину українці не стануть!
На щастя стали і масово! Слава тим, хто захищає і працює на захист України! Вічна памʼять полеглим за свободу!