1 490 4

Ми обов’язково повернемося, - партизани, які ліквідували зрадника Леонтьєва у Новій Каховці. ВIДЕО

Виконавці ліквідації так званого голови окупаційної "Ради депутатів Нової Каховки" Херсонської області Володимира Леонтьєва розповіли подробиці успішної операції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялось, що учасників операції з ліквідації Леонтьєва евакуювали на підконтрольну Україні територію.

Під час окупації Нової Каховки військами РФ у лютому 2022 року вони перебували у місті.

За деякий час вони вирішили не залишати рідну землю та розпочати партизанську діяльність.

Читайте також: Зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая знищено в окупованому Бердянську, - ГУР. ФОТОрепортаж

"Спочатку щось підпалювали, шафи релейні, допомагали ховати місцевих від під#рів, збирали зброю, яку потім застосовували проти них (російських окупантів. - Ред.)", - розповів один із учасників операції.

 Пізніше, каже інший партизан, вони розпочали надсилати Силам оборони координати розташувань російських військових.

"Нашою основною задачею було притягнути до відповідальності всіх тих, хто приніс війну в Україну та "русскій мір" у Нову Каховку, покарати тих, хто досі продовжує кошмарити місцеве населення та руйнувати наше місто.

Ми на особистому досвіді показали, що з ними можна бодатися, що у нас це гарно вдалося. Ми обов'язково повернемося до Нової Каховки та підіймемо український прапор", - підсумували вони.

Дивіться: Голова окупаційної влади Нової Каховки записує вітання до Дня Перемоги: "Это п#здец! Здарова, бл#дь! Где бабло нах#й!?". ВIДЕО

Нагадаємо, 1 жовтня 2025 року було ліквідовано так званого голову окупаційної "Ради депутатів Нової Каховки" Херсонської області Володимира Леонтьєва.

Леонтьєв – колишній голова окупаційної адміністрації Каховського району і Нової Каховки. У березні 2022 року він віддав наказ російським військовим викрасти і катувати міського голову Берислава Олександра Шаповалова.

У 2024 році в Україні Леонтьєва заочно визнали винним та засудили до 12 років у кількох справах про викрадення людей на окупованих територіях за проукраїнську позицію.

Слава партизанам України!
15.10.2025 10:00 Відповісти
дуже гарно Воїни!
пророчі слова: "рускіє будут сасать ***"
15.10.2025 10:01 Відповісти
А як бути з тими, хто просто «пєрєдвігал граніци» зі сцени?
Може такі виступи й стали сигналом, що захищати Батьківщину українці не стануть!
На щастя стали і масово! Слава тим, хто захищає і працює на захист України! Вічна памʼять полеглим за свободу!
15.10.2025 10:19 Відповісти
Гарно хлопці ! Сосати вам 3.14дарам , а не Україна !!!
15.10.2025 10:20 Відповісти
 
 