Вночі Крим атакували безпілотники: масштабна пожежа на нафтобазі в Гвардійському. ВIДЕО

У ніч на 17 жовтня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".

Внаслідок атаки у селищі Гвардійське Сімферопольського району спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі, що належить ТОВ "Кедр" — власнику найбільшої мережі АЗС на півострові ATAN.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Перші повідомлення про інцидент надійшли близько 02:40 ночі. Очевидці чули вибухи, після яких у районі нафтобази почалася велика пожежа.

За попередніми даними, успішна атака на цей об’єкт може призвести до серйозних проблем із постачанням пального в Криму. Крім того, є непідтверджена інформація про можливе влучання по складу боєприпасів, що розташований неподалік.

Близько 06:20 ранку серія потужних вибухів пролунала безпосередньо в Сімферополі та Сімферопольському районі. Окупаційна влада наразі не коментувала події.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після удару по нафтобазі у Феодосії Росія шукає шляхи постачання пального в Крим, - ВМС