1 053 2
Знову під українським прапором: 82 ДШБр звільнила Сухецьке на Донеччині та розгромила понад 60 окупантів. ВIДЕО
Підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові вступили у двобій з окупантами чисельністю понад 60 осіб і здобули перемогу над ворогом.
У результаті бойової роботи:
-
44 загарбники - ліквідовані;
-
8 - поранені;
-
9 - здалися в полон.
"Кожен метр звільненої землі - це крок до перемоги, крок, за який стоїть відвага і кров найкращих синів України", - коментують захисники.
Відео звільнення населеного пункту бійці оприлюднили у своєму телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили Кучерів Яр на Донеччині: там замайорів український прапор.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Николай Харченко #401460
показати весь коментар25.10.2025 16:04 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Дидьe Ваивальe #528285
показати весь коментар25.10.2025 16:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль