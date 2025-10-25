Знову під українським прапором: 82 ДШБр звільнила Сухецьке на Донеччині та розгромила понад 60 окупантів. ВIДЕО

Підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові вступили у двобій з окупантами чисельністю понад 60 осіб і здобули перемогу над ворогом.

У результаті бойової роботи:

44 загарбники - ліквідовані;

8 - поранені;

9 - здалися в полон.

"Кожен метр звільненої землі - це крок до перемоги, крок, за який стоїть відвага і кров найкращих синів України", - коментують захисники.

Відео звільнення населеного пункту бійці оприлюднили у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили Кучерів Яр на Донеччині: там замайорів український прапор.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів одним скидом з дрона уразили одразу 6 окупантів. ВIДЕО