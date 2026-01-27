"Це просто фантастика": український бойовий робот полонив трьох окупантів

Технологічна перевага Сил оборони України виходить на новий рівень, де для захоплення ворога в полон уже не завжди потрібна фізична присутність піхотинця. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано унікальні кадри, на яких український наземний роботизований комплекс (НРК) самотужки забезпечує здачу в полон трьох загарбників.

На записі, зробленому камерою самого робота, зафіксовано процес капітуляції на подвір’ї одного з приватних сільських обійсть.

Як відбувалося технологічне затримання:

Вихід під конвоєм машини: Троє окупантів по черзі виходять із будівлі з піднятими руками, підкоряючись командам оператора НРК.

Роззброєння: Один із загарбників прямо перед камерою робота знімає бронежилет, демонструючи відсутність зброї та наміру чинити опір.

Фіксація: Під прицілом роботизованого комплексу всі троє полонених лягають на сніг, очікуючи на прихід евакуаційної групи ЗСУ.

"НРК бере в полон орків, це просто фантастика!" - йдеться у коментарі до відео.

