"Це просто фантастика": український бойовий робот полонив трьох окупантів

Технологічна перевага Сил оборони України виходить на новий рівень, де для захоплення ворога в полон уже не завжди потрібна фізична присутність піхотинця. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано унікальні кадри, на яких український наземний роботизований комплекс (НРК) самотужки забезпечує здачу в полон трьох загарбників.

На записі, зробленому камерою самого робота, зафіксовано процес капітуляції на подвір’ї одного з приватних сільських обійсть.

Як відбувалося технологічне затримання:

  • Вихід під конвоєм машини: Троє окупантів по черзі виходять із будівлі з піднятими руками, підкоряючись командам оператора НРК.

  • Роззброєння: Один із загарбників прямо перед камерою робота знімає бронежилет, демонструючи відсутність зброї та наміру чинити опір.

  • Фіксація: Під прицілом роботизованого комплексу всі троє полонених лягають на сніг, очікуючи на прихід евакуаційної групи ЗСУ.

"НРК бере в полон орків, це просто фантастика!" - йдеться у коментарі до відео.

+47
Оператору робота респект. За кожной машиной стоіть людина.
показати весь коментар
27.01.2026 09:26 Відповісти
+39
Українському бойовому роботу-респект...
показати весь коментар
27.01.2026 09:19 Відповісти
+20
робот полонив трьох тварин
показати весь коментар
27.01.2026 09:23 Відповісти
ОЦЕ ВІДКРИТТЯ СТОЛЯТТЯ!
Скажу вам більше - за кожною людиною стоіть не тільки його мати но ще і тато. Можите додати до свого відкриття. Дякувати не треба.
показати весь коментар
27.01.2026 10:16 Відповісти
Ви пішите кандидатську чи вже докторську з цього питання? Яку назву вона має? "Кругообіг дітонародження в природі"?
показати весь коментар
27.01.2026 10:37 Відповісти
Назва "Відсутність подяк до тяжкого життя і жертви роду неандертальців, вимерлих від природнього та людського геноциду".
показати весь коментар
27.01.2026 18:56 Відповісти

Звучить солідно та *******.
показати весь коментар
27.01.2026 19:34 Відповісти
До речі, хочу підкинути вам тему для ще одній вашой "науковой" роботи - відкінувши теорію о створенні Адама а потім Єви, та теорію старика Дарвіна, взявша за основу ваш особистий погляд на ці процеси дітонародження, почніть працю над темою - хто з'явився першим, тато чи мати. Труд повиннів вийте у вас солідним і можливо переверне фундаментальні погляди як дарвінистів так і працівників культа різних направлен, від христіанства до зароострізму тощо. Ну і може навть посрамити різніх уфологів, дерматологів, а також генікологів з трамбоністами, таксистами і самого Канта з Карлом і Марксом разом.
показати весь коментар
27.01.2026 10:51 Відповісти
я розглядав не статеві питання, а процесси часу, тобто коли раніше треба було дякувати. Якщо вам цікави статі, працюйте самі.
показати весь коментар
27.01.2026 18:53 Відповісти
От ви ж і загнули і про подякування і процеси часу, і так по вченому та розумному шо я з вами тягатись у ціх питаннях навіть намагатись не буду. Всеж ви мінімум доцент а я звичайний чобот-відставник який все своє життя їв яблука та грушки повністю, навіть зі шкуринкой а не частив їх ножиком та закусював оковиту салом на чорному хлібі з квашеним огірком а не хранцюзькими жульєнами з крутоном.
показати весь коментар
27.01.2026 19:43 Відповісти
якби ви менш думали про жульєни і шампанське, то збагнули б, що відсутність славетних подяк до тяжкого життя і жертви роду неандертальців, вимерлих від природнього та людського геноциду, є незаслуженим цькуванням всього ланцюжка людського героїзму, пов'язаного з кінцевим продуктом - роботом вбивцей.Тому сказавши "А", будь ласка кажіть і "Б". Цього робота хтось проектува, виготовляв, ціх вчених рождали матері, люди користувалися надбанням всього людства в тому числі неандертальців, які пронесли скрізь муки виживання цінний подарунок для вас - можливість нищити кацапів за допомогою їми виплеканого абстрактого способу мислення, якимй вони любезно передали вам. Тому я вас прошу - огласіть увесь список подяк будь ласка, нікого не забувши.
показати весь коментар
27.01.2026 20:44 Відповісти
Чому ви акцентуєтє саме на неандертальців? Чому не Homo heidelbergensis чи не Homo ergaster? Занурьтесь ще глибже.
показати весь коментар
27.01.2026 21:24 Відповісти
Тому що неандертальці тоді гинули в боях з суровою стихією і дикими тваринами, отримували тяжкі травми і випробування, так само як зараз ******* герої, а їх предок гейдельберська людина була адаптована і жилося їй більш менш не так важко, тому основний тягар смертельної небезпеки для виживання прийняли неандертальці і на жаль не змогли вижити.Шана і повага їм.
показати весь коментар
27.01.2026 22:13 Відповісти
я б сказав, за кожним роботом-вбивцей, стоїть похмура стать неандертальця, який жив на теренах України і мріяв про кращу долю своїх дітей..
показати весь коментар
27.01.2026 22:15 Відповісти
Проведена вами паралель цікава та жвава і має право на життя. Шодо нажих воякив-героїв я проводжу паралелі інши, а саме - з вояками УПА, вояками УНР, героями Холодного Яру тощо.
показати весь коментар
28.01.2026 08:57 Відповісти
Заідки і вас така інфа шо Homo heidelbergensis жилось легше ніж неандертальцям? Вонт вам сами про це розповіли?
показати весь коментар
28.01.2026 08:53 Відповісти
Вони були вище і міцніше за неандертальців. Про це розповідають наукові фахівці з питання.
показати весь коментар
28.01.2026 17:01 Відповісти
Діаний підхід визначати рівень добробуту спираючись на зріст.
Дуже дивний. Як шо брати його за основу то коваль заводу "Пабьеда камунізма" повинен був, при Совку, жити краще ніж Микита Хрущьов, а недомірки Zеленскай та ***** взагалі повинні копирсатись у смітнику.
показати весь коментар
28.01.2026 17:56 Відповісти
це науковий підхід згідно відповідного часу - тоді у дикій природі виживав більш рослий і сильніший.А згідно ********** думайте шо завгодно, це ваше право.Хтось зараз виживає наприклад при більш розвальцованій дупі.
показати весь коментар
28.01.2026 23:16 Відповісти
та ні, ваше відкриття більш геніальніше.Це я так, прогулятись вийшов.
показати весь коментар
27.01.2026 18:57 Відповісти
Яке відкриття? Та цур вам, то звичайна констатація природнього факту.
показати весь коментар
27.01.2026 19:36 Відповісти
Ні, то у вас відкриття(аксіома"оператор за роботом"), а в мене звичайнісінька констатація.
показати весь коментар
27.01.2026 20:47 Відповісти
Так, за роботізованою платформою орератор. У вас інша думка?
показати весь коментар
27.01.2026 21:13 Відповісти
За кожним роботом-вбивцей не тільки оператор. Вам вже натякали на те що там є програмне забезпечення, але ви не звернули уваги. Розробку програмного забезпечення можна зробити тільки маючи дар абстрактного мислення, який нам достався у спадщину від неандертальців, яки плекали цей дар і шліфували його в тяжких умовах, де виживав наймудріший.
показати весь коментар
27.01.2026 22:19 Відповісти
Ви значно відхилились у бік від теми діскусу шодо мати та тато і подяки неандертальцям яки були знищені в ході розселення людини з Афріці на евтрощійський континент і далі. Існує така теорія в яку, як ми бачимо ви занурились з головою.
показати весь коментар
28.01.2026 08:50 Відповісти
це напряму стосується теми, а саме хто стоїть за роботом-ліквідатором. Вочевидь не тільки оператор.
показати весь коментар
28.01.2026 17:04 Відповісти
Ну, як шо використовувати ваш підхід тп відслідкувати вісь ланцюг то по вашому, ми повинні дякувати двум клітинам, різностатевим, яки вперше совокупілись мільярди років тому. І знов у мене виникає до вас, як до вченой людини, пииання - яка з ціх клітин було татом. а яка мати, і хто з них виник першим?
показати весь коментар
28.01.2026 17:38 Відповісти
дякувати треба всім, не лише оператору, як це робили ви.Бо тут нема меншовартих.Можливо неандертальці були у не менш складних випробуваннях на грані життя та смерті.
показати весь коментар
28.01.2026 23:19 Відповісти
показати весь коментар
29.01.2026 08:29 Відповісти
показати весь коментар
29.01.2026 13:03 Відповісти
Лікарів бачу, вас також. А де ж неандертальці?
показати весь коментар
29.01.2026 13:13 Відповісти
ви справа, я зліва.а неандертальці вимерли, вчіть матчасть.
показати весь коментар
29.01.2026 17:18 Відповісти
Може, це не оператор, а програміст. Майбутнє за ШІ.
показати весь коментар
27.01.2026 10:50 Відповісти
Можливо. Але ж я колись дивився всі серії кінофільма відТермінатора", "Судний день", "Повстання машин" тощо, з Арні, і шось мені не дуже хочется шоб отой ШІ так запанував на нашой планеті.
показати весь коментар
27.01.2026 10:56 Відповісти
Термінатор - це красива казка. ШІ - це інструмент в руках людини. А будь-який інструмент можна використати неправильно та зашкодити собі та оточуючим. Автомобілі спричиняють багато аварій, але ж від них не відмовляються. ШІ - це потужна програма, але лише програма.

PS Коли спілкуюсь із ChatGPT, то реально здається, що "на дроті" людина😁. Подивимось.
показати весь коментар
27.01.2026 11:31 Відповісти
ЕЕееее, я з дитинства люблю читати наукову і не зовсім наукову (від Єфремова з А.Толстим до Роберта Шеклі з Гаррі Гарісоном), книжки під історію та історичні книги тощо, окремі мемуари, ну і класику куди ж без ней, так я хочу вас сказати шо багато того шо тоді, в 60-70 минулого століття, вважалось казкою та фантастикою вже давно стало реальністю, тому ШІ, на мою, субєктивну думку, річь користна але небезпечна. Ви впевненні шо у якусь мить, при таких темпах його розвітку, він не осознає себе особистостю а людину хворобою планети і вдастся до хирургичного лікування цієй хвороби?
показати весь коментар
27.01.2026 12:07 Відповісти
Р. Шеклі теж люблю читати та перечитувати😬.

По суті. Небезпечним є будь-який інструмент - від молотка до АЕС. Щодо ШІ, то він і зараз вже використовується для вбивства (на шахеди встановлюють), але, переконаний, що термінатори неможливі в принципі. І ключовим тут є саме осознання себе особистістю. ШІ вже нині гарно моделює людину (сам час од часу спілкуюсь з ChatGPT як з людиною), але це лише комп'ютерна програма, і програмою залишиться.
показати весь коментар
27.01.2026 13:16 Відповісти
"ШІ - це потужна програма, але лише програма." Ця програма під час військового навчання у США відкрила вогонь по людях , визнавши їх ворогом , не тому що мала ліквідувати саме ворога , а тому що для неї ворогом були усі люди без розбору .
показати весь коментар
27.01.2026 14:00 Відповісти
Це типова помилка програміста, а не інтелектуальний вибір програми. Так само, може призвести до трагедії помилка у програмуванні/налаштуванні автопілота, але ж ніхто не підозрюватиме автопілот у набутті власної свідомості.
показати весь коментар
27.01.2026 14:25 Відповісти
Помилка програміста це коли батьки ***** його на світ пустили замість аборт провести. Тут же все по чесному - маємо результати самопрограмування , ШІ дорослішає ((
показати весь коментар
27.01.2026 14:28 Відповісти
Дайте посилання про цей випадок, почитаю детальніше, потім продовжимо.
показати весь коментар
27.01.2026 14:35 Відповісти
Ти про пукіна ? Цього у посиланнях не знайдеш ((
показати весь коментар
27.01.2026 14:39 Відповісти
"Ця програма під час військового навчання у США відкрила вогонь по людях" - про цей випадок.
показати весь коментар
27.01.2026 15:19 Відповісти
Пошукай сам - справа була у США , стосувалася імітації повітряного бою .
показати весь коментар
27.01.2026 15:23 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2026 18:25 Відповісти
Не варто робити таких категоричних висновків на рахунок автомобілів -не вони спричиняють аварії, а водії.Рочків так через 10-15 можливо всі автомобілі стануть безпілотними,-статистика аварій буде не на користь водіїв от і заборонять...Вас каратимуть за онлайн їзду,так ,як зараз за непристебнутий ремінь безпеки.
показати весь коментар
27.01.2026 18:28 Відповісти
Їжаку зрозуміло, що юридично винним суд може визнати не інструмент, а людину - водія автомобіля чи працівника АЕС. І навіть якщо суд визнав, що людина невинна, а причиною аварії стали недоліки самого інструмента - навіть тоді майже завжди (чи навіть завжди) можна сказати, що лиха можна було б запобігти, якби людина була більш уважною. Тут я з Вами згоден (і плюсую).

Але я намагався сказати, що потужність інструменту часто підвищує потужність лиха від аварії, якщо ця аварія таки станеться. Звісно, ДТП могло трапитись і в часи гужового транспорту (О. Бендер підтвердить), але ризик для потерпілого з появою автомобіля збільшився. На жаль, людина завжди помилятиметься - від ямщика до працівника на АЕС, але ціна цієї помилки збільшується з потужністю "інструмента".

PS Безпілотні автомобілі (або, якщо ширше, роботи без втручання людини) врешті-решт зведуть майже до нуля безпосередній вплив людського фактору, але залишиться питання програмування "автопілотів", їхнє обслуговування та інше. Цікаво, чи збільшиться ціна аварії, якщо автомобіль безпілотний? Якщо швидкість автомобіля залишиться в нинішніх діапазонах, то, мабуть - ні, і тому таке вдосконалення у цьому сенсі безпрограшне.
показати весь коментар
27.01.2026 22:02 Відповісти
і потім знову треба щоб якась там Хомо почала з каменюки сотні тисяч роков років поспіль щоб задовільнити "старого солдата" який здохне за сотні тисяч років тому))).
Хороша була ідея.
Та ти плагіатор.
ЇЇ використав один грек який спалив храм....
показати весь коментар
27.01.2026 22:27 Відповісти
Вова, ти ничого не поплутав?
Тобі треба бути трохи уважнійшим як шо не спроможний бути трохи розумнійшим.
показати весь коментар
28.01.2026 08:41 Відповісти
робот полонив трьох тварин
показати весь коментар
27.01.2026 09:23 Відповісти
"потвор "
і перестаньте нарешті ображать животних ! "
Грета Тумберг

.
показати весь коментар
27.01.2026 18:36 Відповісти
Гарна тварюка з тавром "росиянин" - дохла тварюка
Нажаль тварюки потрібні живцев шоб поповнювати обмінний фонд.
показати весь коментар
27.01.2026 09:25 Відповісти
Це вже "зоряні выйни, чи ще ні"? Дивиться з таким жахом!
показати весь коментар
27.01.2026 09:29 Відповісти
десь поруч з Термінатором-1 -

лягають перед НРК, а зверху висить дрон і знімає - один із полонених весь час вверх дивитья

щось таке на перших кадрах Термінатора - по землі повзають величезні НРК, а в небі здоровенні дрони

.
показати весь коментар
27.01.2026 18:39 Відповісти
Аби була нормальна влада а не зелені мородери то вже гнали б роботами рашистів за Урал й Курська операція не провалилася.
Два вороги у Українців - зовнішні (засрашка та іньші) й внутрішні(ЗЕкоМанда).
показати весь коментар
27.01.2026 09:49 Відповісти
Три оккупанта это херня. Когда я служил на афганской границе. А тогда в Союзе обязательно мешали народ и лучше всего считали что афганскую и иранскую границу будут защищать жители Донецкой области. На соседней погранзаставе наряд задержал 10 нарушителей. Без боя. Был прорыв границы.
Пи...дует наряд. На той стороне толпа бомжей стоит. Оказалась семья афганцев. Мужик, баба, детей полно. На руках в тряпках лялька. Мужик руками машет, орет боец отведи к нач. заставы. Те говорят идите. Те прошли. Итог пацанам отпуска. Так как боя не было. Медали не светили, тока грамоты дали.
Може и тут так?
показати весь коментар
27.01.2026 10:05 Відповісти
Афганцы на охрану границы, шо у них там по корану, положили. У них винтовки были. На всю службу давали 5 патронов. Шоб их не потерять они их до конца службы в подол рубахи зашивали.
показати весь коментар
27.01.2026 10:08 Відповісти
Щоб ти робота мив після штурму .
показати весь коментар
27.01.2026 14:05 Відповісти
Вийди на уліцу , тобі покажуть , потім напишеш куди поділися .
показати весь коментар
27.01.2026 14:06 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2026 11:01 Відповісти
🫡🇺🇦
показати весь коментар
27.01.2026 11:59 Відповісти
П?:%;да вам буряти косорилі. І зовсім не що з волоссям.
показати весь коментар
27.01.2026 13:48 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2026 13:49 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2026 15:17 Відповісти
Їм краще рожи від"їдати в полоні ніж мерзнути і гинути в наступі. Розумні рашисти...
показати весь коментар
27.01.2026 18:03 Відповісти
*****, ЙДІТЬ ***** З НАШОЇ ЗЕМЛІ !!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
27.01.2026 18:04 Відповісти
А МОЖНА ЙОГО У ОФІС ПРЕЗА ТА У ВЕРХОВНУ РАДУ ЗАПУСТИТИ?
показати весь коментар
27.01.2026 20:29 Відповісти
 
 