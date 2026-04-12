Ми подолали найважчу в історії зиму і разом відзначаємо свій Великдень. Україна стоїть твердо, вперто, непохитно, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців зі світлим святом Христового Воскресіння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

За їхніми словами, наразі саме Великдень і його сенси підказують нам, як не опускати рук, де знайти світло, щоб не заблукати.

"Ми подолали цю зиму. Найважчу в нашій історії. Але яка програла. Програла нам. І холод безславно відступив, і ми дочекалися своєї весни, і сьогодні разом відзначаємо свій Великдень.

П’ятий рік поспіль ми робимо це попри біль, усі випробування і зло, що оточує нашу землю. Робимо, доводячи: українці завжди лишаються українцями. І жодна війна цього не зітре. Тож цей день для нас завжди про родину, тепло власного дому, про дитячий сміх у ньому. Заради того, щоб цей сміх лунав, тисячі українців на фронті, захищають Україну та свої сім’ї", - нагадав глава держави.

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За його словами, Україна стоїть твердо, вперто, непохитно. Знаючи, заради кого й заради чого. Щоб на зміну п’ятому Великодню в часи війни прийшов перший мирний Великдень. На всій нашій землі, для всіх наших людей. Коли великодній дзвін не порушить сирена тривоги.

"Ми щиро вітаємо вас із цим великим, світлим днем. Усіх неймовірних людей. Неймовірних дітей. Не за віком мужніх хлопчиків і дівчаток, які не розучилися вірити в добро. Наших матерів і батьків, усі наші міста й села, які заслужили на мирне життя, побачити спокійні дні та ночі, торжество справедливості, світла, правди та перемогу миру на всій нашій землі. Нехай буде так. Хай буде мир. І буде Україна. З Великоднем вас, дорогі українці та українки!" - додав Зеленський.

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