Два танкери та нафтобазу уражено в Криму. На Брянщині атаковано дві ЗРК С-400, - Мадяр. ВIДЕО
Сили безпілотних систем уразили танкери, що йшли до окупованого Криму із Росії. Також атаковано нафтобазу в окупованій Керчі та дві ЗРК С-400 у Брянській області РФ.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, в Азовському морі СБС спільно із ВМС ЗСУ уразили два танкери з бензином, що йшли із Таганрогу в окупований Крим.
"Два танкера тіньового флоту доправляли Азовським морем до Криму паливо з району Таганрог кожний по 7000 тон горючки (обʼєм 200 вагонів-цистерн)", - йдеться в повідомленні.
Також атаковано нафтобазу в окупованій Керчі.
"Під час ракетної атаки на Україну впольовано і знищено на вогневій позиції у Брянщині та у схованці у Криму дві пускових установки зенітно-ракетного комплекса великої дальності С-400 "Тріумф", що використовуються за пусків балістичних ракет по наземним цілям, та РЛС Небо-У в Криму", - додав командувач.
Деталі цілей:
- Танкер проєкту 15781, Азовське море, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
- Танкер проєкту 15781, Азовське море, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
- Нафтобаза "Керч", нп Керч, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
- РЛС "НЕБО-У", нп Керч, АР Крим, Загін "13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
- ЗРК С-400 "Тріумф", нп Глазівка, АР Крим, Загін "13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
- ЗРК С-400 "Тріумф", нп Косенки, Брянська обл., 413 оп СБС "Рейд".
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