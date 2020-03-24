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Власти Индии запретили миллиарду жителей выходить из дома без необходимости

Власти Индии запретили миллиарду жителей выходить из дома без необходимости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник объявил о введении общенационального карантина.

Как сообщает агентство Associated Press, об этом Моди заявил в ходе телеобращения к гражданам, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чтобы спасти Индию и каждого жителя страны будет введен запрет на выход из домов без крайней необходимости", – сказал премьер.

По словам главы индийского правительства, подобный режим начнет действовать в ночь на среду по местному времени. Меры рассчитаны на 21 день.

Индия является второй по численности населения страной в мире с 1,3 млрд жителей.

К настоящему моменту на территории этой страны выявлено около 500 случаев заражения. Десять человек скончались.

Автор: 

Індія (358) карантин (2077) COVID-19 (1689)


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