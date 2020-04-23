БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 971 2

Минздрав заявил о задолженности международных закупщиков лекарств на 5,3 миллиарда

Минздрав заявил о задолженности международных закупщиков лекарств на 5,3 миллиарда

Аудит Министерства здравоохранения Украины выявил задолженность международных закупочных организаций по поставке лекарств, закупленных ими за средства государственного бюджета, на сумму 5,3 млрд грн, сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По ситуации с закупкой лекарственных средств: мы видим большую сумму задолженности международных организаций, которая достигает 5,3 млрд грн", – сказала она на брифинге в четверг.

Шаталова сообщила, что "эта сумма накопилась за разные годы".

"Нам нужно сейчас детально разбираться, каким образом происходит закупка и доставка лекарств, какие сроки использования этих препаратов, и разложить это по полочкам, чтобы понять, как нужно двигаться дальше", – сказала она.

Шаталова также сообщила, что Минздрав "более двух месяцев не проводил заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупки лекарств". Тем не менее, про ее словам, в настоящее время Минздрав готов возобновить работу по закупке лекарств и начал формировать номенклатуру закупок.

"Нам нужно определить перечень лекарственных средств и эта работа уже началась. Мы согласовали со всеми министерствами, надеемся, что в самый короткий срок эти процессы запустим", – сказала замминистра.

По словам Шаталовой, есть также "много вопросов по паспортам бюджетных программ, которые находятся в Минфине".

ліки (584) МОЗ (1445)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мудаки! И что опять супрун виновата?? Козлы ленивые и безграмотные!! Заплатить такие огромные деньги и не получить товар!! А может это липовые фирмы однодневки и 5 милрд. грн. давно уже в карманах чиновников и министров??? Вот, что значит, когда министрами ставят кухарок, фотографов и бездарей из слуг народа!! Один еврей зеленский поверил лозунгам другого еврея-сифилитика Ленина и в результате полный колапс в украине, за 10 месяцев руководства Украиной Зеленским!!
показати весь коментар
23.04.2020 11:59 Відповісти
Только задолженность тянется с 2018 года.
показати весь коментар
23.04.2020 14:18 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 