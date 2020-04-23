Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Сети АЗС ОККО и WOG в четверг, 23 апреля, снизили цены на все виды топлива на 50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цены на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях этих сетей опустились до 24,49 грн/л, на бензин А-95 – до 25,49 грн/л.

Также 23 апреля сразу на 1 грн за литр снизила цены сеть Glusco. Бензин А-92 и дизтопливо в этой сети предлагается по 21,95 грн/л, А-95 – по 22,95 грн/л.

Напомним, снижение розничных цен началось с 10 марта. За этот период ОККО и WOG опустили цены на 2,5 грн/л (на 9%), Glusco – на 3,40 грн/л (на 13%). Средняя цена по Украине за этот период упала почти на 3 грн/л.

Топливо также подешевело в региональных сетях "Параллель" (Запорожье), "Автотранс" (Полтава), "Кворум-Нафта" (Николаев), "Катрал" (Одесса) и SKY (Днепр).

Как сообщалось, в начале текущей недели розничные цены активно снижали сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте.

Эксперты "А-95" ожидают, что бензин и дизтопливо продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.