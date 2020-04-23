Трамп подписал указ о временном запрете миграции в США

Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ о временном ограничении на иммиграцию в страну.

Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Свобода.

Указ предусматривает прекращение выдачи грин-карт иностранцам минимум на 60 дней. Затем должно быть принято решение о его отмене или продлении.

Как сообщалось, в начале недели Трамп, который выдвигается на второй президентский срок в этом году, мотивировал такой шаг необходимостью защититься от "невидимого врага" и защитить рабочие места американцев.

В то же время издание отмечает, что любая попытка президента остановить допуск законных иммигрантов в страну скорее всего будет обжалована в суде, поскольку иммиграция в США регулируется федеральными законами.

Прежние попытки президента ограничить или временно запретить въезд в страну беженцев и иммигрантов рассматривались судами различных инстанций, законность большинства этих указов была подтверждена Верховным судом страны.

В последние недели администрация Дональда Трампа ввела дополнительные запреты на допуск в США беженцев и незаконных мигрантов, ссылаясь на опасность распространения коронавируса в стране.

В США болезнью COVID-19 заболели около 850 000 человек, около 48 000 - умерли. Из-за пандемии минимум 22 миллиона американцев потеряли работу.