Зеленский назначил губернатором Закарпатья экс-главу СБУ в Кировоградской области
Президент Владимир Зеленский назначил бывшего главу Управления СБУ в Кировоградской области Алексея Петрова председателем Закарпатской областной государственной администрации.
Соответствующий приказ опубликован на сайте президента, сообщает БизнесЦензор.
Ранее Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника управления Службы безопасности в Кировоградской области.
В конце декабря 2019 года Зеленский уволил председателя Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко, обязанности губернатора после этого выполнял первый зампредседателя обладминистрации Алексей Гетманенко.
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