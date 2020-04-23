Зеленский назначил губернатором Закарпатья экс-главу СБУ в Кировоградской области

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего главу Управления СБУ в Кировоградской области Алексея Петрова председателем Закарпатской областной государственной администрации.

Соответствующий приказ опубликован на сайте президента, сообщает БизнесЦензор.

Ранее Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника управления Службы безопасности в Кировоградской области.

В конце декабря 2019 года Зеленский уволил председателя Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко, обязанности губернатора после этого выполнял первый зампредседателя обладминистрации Алексей Гетманенко.