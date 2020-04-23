БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
648 0

Зеленский назначил губернатором Закарпатья экс-главу СБУ в Кировоградской области

Зеленский назначил губернатором Закарпатья экс-главу СБУ в Кировоградской области

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего главу Управления СБУ в Кировоградской области Алексея Петрова председателем Закарпатской областной государственной администрации.

Соответствующий приказ опубликован на сайте президента, сообщает БизнесЦензор.

Ранее Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника управления Службы безопасности в Кировоградской области.

В конце декабря 2019 года Зеленский уволил председателя Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко, обязанности губернатора после этого выполнял первый зампредседателя обладминистрации Алексей Гетманенко.

губернатор (22) Зеленський Володимир (2524) ОДА (70) Закарпатська область (281)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 