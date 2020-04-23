Новый заместитель министра финансов заработал за год меньше $100

Кабинет министров назначил заместителем министра финансов Юрия Драганчука.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №433-р от 22 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Драганчук известен как старший юрист юридической фирмы "Саенко Харенко", специализируется на международных финансовых рынках и рынках капитала.

В поданной в качестве кандидата на должность электронной декларации Драганчук указал всего 2 017 грн доходов за 2019 год, которые были получены в виде банковских бонусов.

Также он указал в декларации 72 грн, $191 и 2086 евро на счетах в "Альфа-Банке" и еще 42,83 тыс. евро – в австрийском банке UniCredit Bank Austria AG. Кроме того, $10 тыс. Драганчук хранит наличными.

Новый заместитель министра финансов владеет квартирой (100,6 кв. м) в Киеве и земельным участком (1 300 кв. м) во Львовской области.

Кроме того, у замминистра есть автомобиль "Audi А6" 2011 года выпуска.

Согласно декларации, Драганчук владеет 50% капитала ООО "У4 Украина" и 28,41% ОДО "Облтопливо".

Как сообщалось, на внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада назначила Сергея Марченко министром финансов, а Максима Степанова – министром здравоохранения, уволив с этих должностей Игоря Уманского и Илью Емца после неполного месяца работы.