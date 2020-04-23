Нацсовет телерадиовещания избрал нового председателя

Председателем Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания избрана Ольга Герасимьюк.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацсовета сообщает БизнесЦензор.

Первым заместителем председателя стал Валентин Коваль, а заместителем председателя - Олег Черныш. Юрия Зиневича избрана ответственным секретарем Национального совета.

Предварительно члены Национального совета проголосовали за прекращение полномочий Ольги Герасимьюк как первого заместителя председателя Национального совета и Александра Ильяшенко как ответственного секретаря Национального совета.