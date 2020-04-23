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СБУ заметило риски для безопасности от неконтролируемого роста "зеленой" энергетики

СБУ заметило риски для безопасности от неконтролируемого роста

Неконтролируемый рост возобновляемых источников энергии (ВИЭ) угрожает энергетической безопасности страны.

Об этом говорится в письме главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

В документе отмечается, что за два последних года мощности "зеленой" генерации в Украине выросли в шесть раз – с 1,18 ГВт до 6,7 ГВт, составив 3,6% в общей генерации электроэнергии в 2019 году.

По данным Минэнерго, объем предусмотренной в тарифе дополнительной надбавки только действующим производителям по "зеленому тарифу" к рыночной цене на электроэнергию только в 2020 году превысит 30 млрд грн, а до 2030 года составит 10 млрд евро.

При этом госпредприятие "Гарантированный покупатель" по состоянию на конец января подписало договоров Pre-PPA на строительство объектов альтернативной энергетики в 2020-2022 годах мощностью еще 8,5 ГВт, которые также будут производить электроэнергию по "зеленому тарифу".

"Строительство ВИЭ осуществляется исключительно с позиции коммерческой привлекательности проектов без учета реальных потребностей ОЭС Украины у дополнительных генерирующих мощностях, что может привести к разбалансированию энергосистемы и появлению аварийных ситуаций", – пишет Баканов.

Глава СБУ отмечает, что в этой связи для обеспечения надежности работы энергосистемы Украины уже в ближайшее может возникнуть необходимость массового отключения производителей по "зеленому тарифу".

Баканов отметил, что дальнейший неконтролируемый рост ВИЭ может привести к диспетчерским ограничениям работы Запорожской АЭС, невозможности реализации проектов "Укргидроэнерго", а также повышению тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса.

В связи с этим в СБУ предлагают ускорить запуск так называемых "зеленых" аукционов; предоставить "Укрэнерго" право ограничивать производство солнечных и ветроэлектростанций без оплаты за не отпущенную электроэнергию; ввести и усилить ответственность за создание производителями ВИЭ небалансов; запретить "Укрэнерго" выдавать технические условия на подключение к энергосистеме объектов ВИЭ, которые будут препятствовать производству действующей генерации.

Читайте также: Дешевая электроэнергия "Энергоатома" была вытеснена ради частных "зеленой" и тепловой генерации

Как сообщалось, 21 апреля Запорожская атомная электростанция уже отключила и вывела в резерв энергоблок №2 в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме. В то же время оператор энергосистемы НЭК "Укрэенрго" сообщил о росте производства электроэнергии СЭС и ВЭС почти в 2 раза.

В целом, по итогам 2020 года "Укрэнерго" прогнозирует увеличение генерации ВИЭ почти вдвое – до 10,28 млрд кВт-ч, что будет эквивалентно 12,8% генерации на АЭС и до 24,4% на ТЭС.

"В таких условиях генерация ВЭС и СЭС, учитывая ее низкую прогнозируемость, создает существенные риски нарушения баланса мощности в энергосистеме", – подчеркивали в "Укрэнерго".

Автор: 

СБУ (1548) альтернативна енергетика (700) Зелений тариф (333) сонячна енергетика (250) Баканов Іван (29)


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Топ коментарі
+9
Дело не в этом. Хрен бы понастроили столько СЭС и ВЭС, если бы не спецтариф в 3 с лишним грн/кВт, и были бы требования в ТУ на аккумуляцию или работу в пиковые часы или неоплату непотребленной энергии (СЭС и ВЭС сейчас оплачиваются даже в случае, если их электроэнергия не забирается в сеть).
Эту дебильную ситуацию создали ещё при Яныке под конкретных людей (Ахметов, Клюев), но, почему-то от неё никак не избавятся. Правильно Баканов всё изложил, вопрос - почему Баканов?
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23.04.2020 14:44 Відповісти
+7
Весь цимес зелёной энергетики в завышенном тарифе. Германия может себе позволить, Украина - нет.
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23.04.2020 15:26 Відповісти
+6
"Нормально все... давай тариф всем по 5 грн посмотрим как они "позеленеют"... я еще пару лет тому писал что ВИЭ на субсидии это зло.. зло в его чистом виде так как это дикий на 400-500% рост цен на энергоносители + нестабильная генерация + это субсидируемое дерьмо просто уничтожает обычную энергетику.
Хотите ВИЭ? Стройте НО без субсидий из нашего кармана. На общих основаниях. Нечего в наши кошельки свою руку совать... ТЭС там надо оплачивать за выбросы СО2 но даже с этим учетом мы имеем дешевле в два+ раза генерацию и стабильную генерацию.
На выкинутые на субсидии деньги можно давно было достроить 3 и 4 энергоблоки ХАЭС.. и имели бы кучу дешевой, безкарбоновой, стабильной энергии которую могли бы еще и продавать..+ бонус ЯО с реакторов которые при умном подходе можно перерабатывать и заработать денег выйдя на рынок уникальных элементов (тритий калифорний и пр) и изотопов.."
PS Зеленый тариф в реалиях Украины это баблопильный проект и нечистые на руку люди готовы развалить всю энергосистему страны ради сиюминутного навара...
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23.04.2020 17:42 Відповісти
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Это всё понятно и правильно! Одно непонятно, почему этим заинтересовался Баканов с СБУ, а не профильный и.о. министра и Кабмин?
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23.04.2020 13:59 Відповісти
там некому этим заниматься....., у них совсем другие проблемы...... поэтому экономикой занимался сначала Аваков..., когда он перестал справляться, подключился Баканов...., а далее подключится Хомчак......
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23.04.2020 14:04 Відповісти
😊, а потом товарищ Саакашвили!
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23.04.2020 14:39 Відповісти
После злочинной влады Януковоща, там уже шесть лет ни кто распетлять не может. Видать злочинна влада напялила на своего эмиссара вышиванку и внедрила в ряды революционеров, чтоб ни дай бог не погорели схемы, да не пропали бабки "уважаемых людей". Кто бы это мог быть?..
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23.04.2020 16:37 Відповісти
Так и есть 😊
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23.04.2020 17:00 Відповісти
потому что, заинтересовался Беня с его энергозатратными ферросплавными заводами,а Кабмин интересоваться не будет так как Шмыгалю после премьерства надо еще идти устраиваться на работу к Ахметке
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23.04.2020 19:49 Відповісти
как жили в каменно-угольном веке, так в нем и остались......
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23.04.2020 14:00 Відповісти
Дело не в этом. Хрен бы понастроили столько СЭС и ВЭС, если бы не спецтариф в 3 с лишним грн/кВт, и были бы требования в ТУ на аккумуляцию или работу в пиковые часы или неоплату непотребленной энергии (СЭС и ВЭС сейчас оплачиваются даже в случае, если их электроэнергия не забирается в сеть).
Эту дебильную ситуацию создали ещё при Яныке под конкретных людей (Ахметов, Клюев), но, почему-то от неё никак не избавятся. Правильно Баканов всё изложил, вопрос - почему Баканов?
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23.04.2020 14:44 Відповісти
Это всё придумал Клюев, ну а Ахмет подключился...
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23.04.2020 14:48 Відповісти
не, ну люди же в той же Европе, Штатах, как-то справляются.... может и нам пора? но по факту вы же видите, что зеленую энергетику зажимают, предпочитая жизнь в каменном веке.... но проблема даже не в этом, а в том, что кто не начнет переходить сейчас - потом будет уже поздно.....
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23.04.2020 15:10 Відповісти
Весь цимес зелёной энергетики в завышенном тарифе. Германия может себе позволить, Украина - нет.
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23.04.2020 15:26 Відповісти
Не стоит зеленая электроэнергия в Германии вдвое выше, чем электроэнергия от ТЭС.
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23.04.2020 17:03 Відповісти
А мы не в Германии, заметил?
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23.04.2020 17:56 Відповісти
? Это даже Германия себе позволить не может.
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23.04.2020 18:01 Відповісти
Тут новый руководитель Енергоатома разложил как работает енергосистема на западе и у нас, вместе с дерибаном бабла из бюджета через зеленый тариф, который зеленый не из-за того что экологичный (эта сказка расказывается для миллионов лохов живущих в Украине), а из-за генерации вечно ЗЕЛЕНЫХ долларов для определенных лиц.

https://censor.net/resonance/3191049/ioglavy_energoatoma_petr_kotin_neplateji_katastroficheskie_energoatom_v_dolgah_a_chastnye_kompanii_v
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24.04.2020 00:15 Відповісти
Чиновник должен излагать свои мысли так, чтобы всем остальным не пришлось что-то додумывать. Если, разного рода, опасности исходят от тех, кто производит солн. и ветро-электроэнергию в промышленных масштабах то чиновник и должен указать на это конкретное место. Но точно выйдет так, что пострадают те, кто ставит солнечные панели у себя на приусадебных участках. Пример-то уже есть, когда запретили установку панелей на земле. Да, пусть регулируют финансовые отношения в этом вопросе, чтобы государство не платило деньги только за красивые глаза и вообще-то, те, кто гонит мегаватты могут обойтись и без зелёного тарифа ввиду валового производства, которое полюбому перекроет вложения. Ну или по крайней мере, тариф должен отличаться на десяток-другой процентов от традиционного. А бытовых производителей, наоборот, необходимо стимулировать.
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23.04.2020 15:33 Відповісти
Был знатный фейл Порошенко в связке с Ахметовым )) Лично я не хочу покупать электроэнергию по 3,65грн/кВт от соседнего огорода дяди Васи. Меня даже угольная цена устраивает, а цена АЭС вообще айс!
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23.04.2020 17:08 Відповісти
Зеленая энергетика должна быть самой дешевой энергетикой! А не зеленую энергетику новую запретить создавать! Таким образом будут созданные рамки нормальные и за которые никто не сможет выйти!
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23.04.2020 14:46 Відповісти
Так этим же заниматься надо!😊
Похерить современные условия и тарифы и судиться с ДТЭКом, Клюевым, китайцами, голландцами и прочими присосками.
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23.04.2020 14:50 Відповісти
Кому должна?
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23.04.2020 18:44 Відповісти
То говорили хорошо, то теперь плохо.
Может просто отрегулировать систему. Погасить угольные ТЭС ненужные и уменьшить зелёный тариф.
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23.04.2020 14:48 Відповісти
уже месяц как твое желание выполнено, все угольные тэс какие возможно - погашены.
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23.04.2020 16:23 Відповісти
когда придут облака и пропадет ветер и отключатся СЭС,ВЕС, сколько времени надо будет чтоб запустить АЭС,ГЭС,ТЭС, чтоб подать електричество Вам домой, Вы готовы сидеть всем городом без света и воды (т.к. насосы електрические) час, пока все раскочегарится?
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24.04.2020 00:32 Відповісти
Суть проблемы в том, что зеленая энергетика не стабильна. Солце только днём. Ветер вообще неизвестно когда. А в периоды когда это не работает, нужно включать ТЭС. Из-за нерегулярной работы ТЭС они становятся убыточными и их собственники норовят закрыть. Это всё имеет экономический смысл только в случае если зеленая энергия существенно дешевле ТЭС
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24.04.2020 10:35 Відповісти
До зелёной энергетики нам как до неба раком!
Это забавы БОГАТЫХ стран, а нам не до жиру!
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23.04.2020 14:49 Відповісти
Ну не совсем так. Сейчас солнечные панели китайского производства упали в цене в разы, по сравнению с теми, что ставили ещё 5-7 лет назад, да и ветряки подешевели. Просто это всё надо регулировать, регламентировать, держать в рамках рынка и энергобаланса. Нужна электроэнергия всех видов, но не по искусственно завышенным тарифам. Особенно нужна маневровая электроэнергия (гидро, уголь, аккумуляторные), поэтому она может быть дороже обычной, но опять же, в пределах разумного и только для покрытия пиковых нагрузок, простоев на ремонт прочих электростанций.
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23.04.2020 14:57 Відповісти
Весь цимес зелёной энергетики в завышенном тарифе. Германия может себе позволить, Украина - нет.
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23.04.2020 15:25 Відповісти
СБУ займається питаннями економіки та енергетики де є профільні міністерства...
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23.04.2020 16:01 Відповісти
Ваня ты дебил, 1 млрд. долларов крадут на этой схеме
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23.04.2020 16:14 Відповісти
Ну вот и хорошо . "Зеленый тариф" должен быть сопоставим с "традиционным". "Датировать" только реального производителя-ГЭС,ТЭЦ и АЭС. Привести ситуацию в энергетике до момента принятия разрушительных законов "о розничном" рынке 2018г, запутавшим учет и внесших неразбериху в отлаженный механизм-созданный умными людьми,в который вмешались опилкоголовые "реформаторы". Убрать все паразитические прокладки-АО,ООО и пр "Рога с копытами",разрушающие отрасль,ввести гос.регулирование и перенаправить освободившиеся средства в бюджет.
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23.04.2020 16:21 Відповісти
"Нормально все... давай тариф всем по 5 грн посмотрим как они "позеленеют"... я еще пару лет тому писал что ВИЭ на субсидии это зло.. зло в его чистом виде так как это дикий на 400-500% рост цен на энергоносители + нестабильная генерация + это субсидируемое дерьмо просто уничтожает обычную энергетику.
Хотите ВИЭ? Стройте НО без субсидий из нашего кармана. На общих основаниях. Нечего в наши кошельки свою руку совать... ТЭС там надо оплачивать за выбросы СО2 но даже с этим учетом мы имеем дешевле в два+ раза генерацию и стабильную генерацию.
На выкинутые на субсидии деньги можно давно было достроить 3 и 4 энергоблоки ХАЭС.. и имели бы кучу дешевой, безкарбоновой, стабильной энергии которую могли бы еще и продавать..+ бонус ЯО с реакторов которые при умном подходе можно перерабатывать и заработать денег выйдя на рынок уникальных элементов (тритий калифорний и пр) и изотопов.."
PS Зеленый тариф в реалиях Украины это баблопильный проект и нечистые на руку люди готовы развалить всю энергосистему страны ради сиюминутного навара...
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23.04.2020 17:42 Відповісти
Все нормальные страны стараются отказаться от "атома".
С нашими специалистами может быть только Чернобыль-2 или Фукусима-2.
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24.04.2020 08:25 Відповісти
дорого дёшево
в числовом выражении ничего не говорит
сколько человек времени должен проработать
чтобы купить ту или иную вещь товар услугу
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23.04.2020 17:50 Відповісти
СБУ при квартале 95 занимается ЗЕленой энергетикой вместо зрады Ермака))
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23.04.2020 17:51 Відповісти
Это не опечатка? Точно "СБУ" по моему такие заявления больше похожи на ФСБ!
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23.04.2020 20:30 Відповісти
Власть и ВР заниматься решением перезревшей проблемы заниматься не собирается.
Ибо для этого нужно всерьез конфликтовать как с местными олигархами, так и с "зелеными" иностранцами. Зеля же хочет нравиться всем.
Уже в ближайшем будущем вся эта гнилая схема с украинскими ВИЭ, да а вся э.энергетика накроется медным тазом: солнца летом будет еще больше, ветра всегда хватает, плюс новые мощности - на подходе. Прецедент в восточноевропейской практике уже был. Но там - вырулили, а здесь продолжают ждать у моря погоды.
- Запасайтесь автономными источниками, кто может.
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23.04.2020 22:01 Відповісти
Баканов - не первый, кто "прозрел".
Полтора года назад ... хоть бы одна профильная **** среагировала...

СБУ побачила загрозу енергосистемі України в "зеленій енергетиці"
28 вересня 2018
Про це йдеться у зверненні Голови СБУ Василя Грицака до прем'єра Володимира Гройсмана, яке є у розпорядженні ЕП.
"Зафіксовано тенденцію до зростання темпів приєднання до енергосистеми України об'єктів відновлюваної енергетики (далі - ВДЕ), насамперед в південних областях та на території так званого "Острову Бурштинської ТЕС".
"При цьому, загальний приріст потужності ВДЕ по Україні за останні 9 місяців становить понад 2 800 МВт. Водночас всупереч інтересам держави протягом 2017-2018 років керівниками "Укренерго" здійснювалася видача та погодження технічних умов на приєднання до електромереж об'єктів відновлюваної енергетики", - зазначається у зверненні.
"Зазначені темпи збільшення ВДЕ, без виконання заходів щодо впровадження систем прогнозування та керування цих генеруючи потужностей, визначають існування невирішеної проблеми балансів потужності та енергії ОЕС України, а також надійності роботи окремих енергорайонів енергосистеми України"
https://www.epravda.com.ua/news/2018/09/28/641094/
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23.04.2020 22:06 Відповісти
Я это говорил еще в начале создания такого «стимулирования» для производителей ВЭИ. А мне раздраженно говорили «да ты не понимаешь, все цивилизованные страны прошли через это!» Блин, да почти любая благородная инициатива у нас перехватывается ушлыми нуворишами, при поддержке таких же чинуш, с целью присосаться к дотациям, субвенциям, субсидиям... Потом когда этот бессмысленный пузырь разрастается - хватаемся за голову.
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23.04.2020 23:04 Відповісти
а Решение очень простое - отключать и выводить из эксплуатации тепловые ЭС - особенно работающие на угле - которого кстати теперь не хватает и приходится покупать за границей, а для уже планируемых оставить зеленый тариф - предусмотрев постепенный график отказа от зеленого тарифа и перехода на обычный тариф - как только окупились - зеленый тариф отключается
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23.04.2020 23:15 Відповісти
отключать и выводить из эксплуатации тепловые ЭС - чем же ты будешь запитывать свой дом и больницу, когда солнце пропадет за облаками, а ветер перестанет дуть? хотите повторить подвиг Крыма в 2014г- отключившись от основной энергосистемы и перейти на бензо-генератор в каждый дом?
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24.04.2020 00:38 Відповісти
Які там ризики? Нема ризиків. Давайте будувати батарейні станції як це зробила Австралія. Батарейки будуть компенсувати перепади, і дуже швидко, куди там ТЕС..
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24.04.2020 00:04 Відповісти
СБУ толкает интересы Ахметова?
Во времена настали!
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24.04.2020 08:38 Відповісти
ДБЛБЛД!
Более высокие тарифы на зеленую энергетику были разработаны и введены для того, что бы развить эту отрасль, а не для того, что бы повысить людям тарифы на электричество! Не надо путать теплое с мягким! И именно для этого были предусмотрены субсидии генераторам электроэнергии. На переходной период. Если внимательно посмотреть на таблицу компенсации государством зеленых тарифов, то там четко видно, что с каждым годом стоимость киловатта зеленой энергии становится все меньше и меньше.
То, что сейчас вещают про якобы риски безопасности - это выворачивание наизнанку.
Феерические дол6ое6ы...
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24.04.2020 09:27 Відповісти
А покупка э/э в кацапии или беларуси - это не угроза, это все ок, так бакланов?
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24.04.2020 11:00 Відповісти

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