СБУ заметило риски для безопасности от неконтролируемого роста "зеленой" энергетики
Неконтролируемый рост возобновляемых источников энергии (ВИЭ) угрожает энергетической безопасности страны.
Об этом говорится в письме главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.
В документе отмечается, что за два последних года мощности "зеленой" генерации в Украине выросли в шесть раз – с 1,18 ГВт до 6,7 ГВт, составив 3,6% в общей генерации электроэнергии в 2019 году.
По данным Минэнерго, объем предусмотренной в тарифе дополнительной надбавки только действующим производителям по "зеленому тарифу" к рыночной цене на электроэнергию только в 2020 году превысит 30 млрд грн, а до 2030 года составит 10 млрд евро.
При этом госпредприятие "Гарантированный покупатель" по состоянию на конец января подписало договоров Pre-PPA на строительство объектов альтернативной энергетики в 2020-2022 годах мощностью еще 8,5 ГВт, которые также будут производить электроэнергию по "зеленому тарифу".
"Строительство ВИЭ осуществляется исключительно с позиции коммерческой привлекательности проектов без учета реальных потребностей ОЭС Украины у дополнительных генерирующих мощностях, что может привести к разбалансированию энергосистемы и появлению аварийных ситуаций", – пишет Баканов.
Глава СБУ отмечает, что в этой связи для обеспечения надежности работы энергосистемы Украины уже в ближайшее может возникнуть необходимость массового отключения производителей по "зеленому тарифу".
Баканов отметил, что дальнейший неконтролируемый рост ВИЭ может привести к диспетчерским ограничениям работы Запорожской АЭС, невозможности реализации проектов "Укргидроэнерго", а также повышению тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса.
В связи с этим в СБУ предлагают ускорить запуск так называемых "зеленых" аукционов; предоставить "Укрэнерго" право ограничивать производство солнечных и ветроэлектростанций без оплаты за не отпущенную электроэнергию; ввести и усилить ответственность за создание производителями ВИЭ небалансов; запретить "Укрэнерго" выдавать технические условия на подключение к энергосистеме объектов ВИЭ, которые будут препятствовать производству действующей генерации.
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Как сообщалось, 21 апреля Запорожская атомная электростанция уже отключила и вывела в резерв энергоблок №2 в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме. В то же время оператор энергосистемы НЭК "Укрэенрго" сообщил о росте производства электроэнергии СЭС и ВЭС почти в 2 раза.
В целом, по итогам 2020 года "Укрэнерго" прогнозирует увеличение генерации ВИЭ почти вдвое – до 10,28 млрд кВт-ч, что будет эквивалентно 12,8% генерации на АЭС и до 24,4% на ТЭС.
"В таких условиях генерация ВЭС и СЭС, учитывая ее низкую прогнозируемость, создает существенные риски нарушения баланса мощности в энергосистеме", – подчеркивали в "Укрэнерго".
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Эту дебильную ситуацию создали ещё при Яныке под конкретных людей (Ахметов, Клюев), но, почему-то от неё никак не избавятся. Правильно Баканов всё изложил, вопрос - почему Баканов?
https://censor.net/resonance/3191049/ioglavy_energoatoma_petr_kotin_neplateji_katastroficheskie_energoatom_v_dolgah_a_chastnye_kompanii_v
Похерить современные условия и тарифы и судиться с ДТЭКом, Клюевым, китайцами, голландцами и прочими присосками.
Может просто отрегулировать систему. Погасить угольные ТЭС ненужные и уменьшить зелёный тариф.
Это забавы БОГАТЫХ стран, а нам не до жиру!
Хотите ВИЭ? Стройте НО без субсидий из нашего кармана. На общих основаниях. Нечего в наши кошельки свою руку совать... ТЭС там надо оплачивать за выбросы СО2 но даже с этим учетом мы имеем дешевле в два+ раза генерацию и стабильную генерацию.
На выкинутые на субсидии деньги можно давно было достроить 3 и 4 энергоблоки ХАЭС.. и имели бы кучу дешевой, безкарбоновой, стабильной энергии которую могли бы еще и продавать..+ бонус ЯО с реакторов которые при умном подходе можно перерабатывать и заработать денег выйдя на рынок уникальных элементов (тритий калифорний и пр) и изотопов.."
PS Зеленый тариф в реалиях Украины это баблопильный проект и нечистые на руку люди готовы развалить всю энергосистему страны ради сиюминутного навара...
С нашими специалистами может быть только Чернобыль-2 или Фукусима-2.
в числовом выражении ничего не говорит
сколько человек времени должен проработать
чтобы купить ту или иную вещь товар услугу
Ибо для этого нужно всерьез конфликтовать как с местными олигархами, так и с "зелеными" иностранцами. Зеля же хочет нравиться всем.
Уже в ближайшем будущем вся эта гнилая схема с украинскими ВИЭ, да а вся э.энергетика накроется медным тазом: солнца летом будет еще больше, ветра всегда хватает, плюс новые мощности - на подходе. Прецедент в восточноевропейской практике уже был. Но там - вырулили, а здесь продолжают ждать у моря погоды.
- Запасайтесь автономными источниками, кто может.
Полтора года назад ... хоть бы одна профильная **** среагировала...
СБУ побачила загрозу енергосистемі України в "зеленій енергетиці"
28 вересня 2018
Про це йдеться у зверненні Голови СБУ Василя Грицака до прем'єра Володимира Гройсмана, яке є у розпорядженні ЕП.
"Зафіксовано тенденцію до зростання темпів приєднання до енергосистеми України об'єктів відновлюваної енергетики (далі - ВДЕ), насамперед в південних областях та на території так званого "Острову Бурштинської ТЕС".
"При цьому, загальний приріст потужності ВДЕ по Україні за останні 9 місяців становить понад 2 800 МВт. Водночас всупереч інтересам держави протягом 2017-2018 років керівниками "Укренерго" здійснювалася видача та погодження технічних умов на приєднання до електромереж об'єктів відновлюваної енергетики", - зазначається у зверненні.
"Зазначені темпи збільшення ВДЕ, без виконання заходів щодо впровадження систем прогнозування та керування цих генеруючи потужностей, визначають існування невирішеної проблеми балансів потужності та енергії ОЕС України, а також надійності роботи окремих енергорайонів енергосистеми України"
https://www.epravda.com.ua/news/2018/09/28/641094/
Во времена настали!
Более высокие тарифы на зеленую энергетику были разработаны и введены для того, что бы развить эту отрасль, а не для того, что бы повысить людям тарифы на электричество! Не надо путать теплое с мягким! И именно для этого были предусмотрены субсидии генераторам электроэнергии. На переходной период. Если внимательно посмотреть на таблицу компенсации государством зеленых тарифов, то там четко видно, что с каждым годом стоимость киловатта зеленой энергии становится все меньше и меньше.
То, что сейчас вещают про якобы риски безопасности - это выворачивание наизнанку.
Феерические дол6ое6ы...