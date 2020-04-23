СБУ заметило риски для безопасности от неконтролируемого роста "зеленой" энергетики

Неконтролируемый рост возобновляемых источников энергии (ВИЭ) угрожает энергетической безопасности страны.

Об этом говорится в письме главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

В документе отмечается, что за два последних года мощности "зеленой" генерации в Украине выросли в шесть раз – с 1,18 ГВт до 6,7 ГВт, составив 3,6% в общей генерации электроэнергии в 2019 году.

По данным Минэнерго, объем предусмотренной в тарифе дополнительной надбавки только действующим производителям по "зеленому тарифу" к рыночной цене на электроэнергию только в 2020 году превысит 30 млрд грн, а до 2030 года составит 10 млрд евро.

При этом госпредприятие "Гарантированный покупатель" по состоянию на конец января подписало договоров Pre-PPA на строительство объектов альтернативной энергетики в 2020-2022 годах мощностью еще 8,5 ГВт, которые также будут производить электроэнергию по "зеленому тарифу".

"Строительство ВИЭ осуществляется исключительно с позиции коммерческой привлекательности проектов без учета реальных потребностей ОЭС Украины у дополнительных генерирующих мощностях, что может привести к разбалансированию энергосистемы и появлению аварийных ситуаций", – пишет Баканов.

Глава СБУ отмечает, что в этой связи для обеспечения надежности работы энергосистемы Украины уже в ближайшее может возникнуть необходимость массового отключения производителей по "зеленому тарифу".

Баканов отметил, что дальнейший неконтролируемый рост ВИЭ может привести к диспетчерским ограничениям работы Запорожской АЭС, невозможности реализации проектов "Укргидроэнерго", а также повышению тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса.

В связи с этим в СБУ предлагают ускорить запуск так называемых "зеленых" аукционов; предоставить "Укрэнерго" право ограничивать производство солнечных и ветроэлектростанций без оплаты за не отпущенную электроэнергию; ввести и усилить ответственность за создание производителями ВИЭ небалансов; запретить "Укрэнерго" выдавать технические условия на подключение к энергосистеме объектов ВИЭ, которые будут препятствовать производству действующей генерации.

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Как сообщалось, 21 апреля Запорожская атомная электростанция уже отключила и вывела в резерв энергоблок №2 в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме. В то же время оператор энергосистемы НЭК "Укрэенрго" сообщил о росте производства электроэнергии СЭС и ВЭС почти в 2 раза.

В целом, по итогам 2020 года "Укрэнерго" прогнозирует увеличение генерации ВИЭ почти вдвое – до 10,28 млрд кВт-ч, что будет эквивалентно 12,8% генерации на АЭС и до 24,4% на ТЭС.

"В таких условиях генерация ВЭС и СЭС, учитывая ее низкую прогнозируемость, создает существенные риски нарушения баланса мощности в энергосистеме", – подчеркивали в "Укрэнерго".