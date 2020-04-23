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Первый транш МВФ для Украины может составить $1,75 миллиарда, – Минфин

Первый транш МВФ для Украины может составить $1,75 миллиарда, – Минфин

Украина надеется получить от МВФ $1,75 млрд первого транша помощи по новой программе сотрудничества.

Об этом в интервью LIGA.net заявил министр финансов Сергей Марченко, передает БизнесЦензор.

По словам Марченко, эти средства пойдут на финансирование госбюджета. Всего в 2020 году Минфин надеется привлечь в бюджет не менее $3,5 млрд от МВФ, уточнил министр.

"Мы ведем переговоры относительно увеличения этой суммы. Надеемся получить первый транш до конца мая, меморандум мы уже согласовали на техническом уровне, осталось выполнить последнее условие и принять банковский закон (так называемый "антиколомойский")", - сказал Марченко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что МВФ подтверждает свое намерение выделить Украине $8 млрд, если будет принят так называемый "антиколомойский" закон.

МВФ (1753) Мінфін (2948) Марченко Сергій (253)


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