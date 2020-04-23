Нацбанк резко снизил учетную ставку до 8% годовых (обновлено)

Национальный банк Украины (НБУ) решил снизить учетную ставку сразу на 2 процентных пункта – с 10% до 8% годовых с 24 апреля.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил глава НБУ Яков Смолий.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8%. Продолжение смягчения монетарной политики имеет целью дальнейшую поддержку экономики в условиях пандемии и карантинных мероприятий", – сказал Смолий.

Смолий отметил, что Национальный банк ожидает дальнейшего снижения учетной ставки до 7% в течение этого года.

"Оценивая возможную скорость движения до этой отметки, Национальный банк будет учитывать ход переговоров с МВФ, развитие ситуации с распространением коронавируса и темпы свертывания карантинных мероприятий, а также антикризисные меры правительств и центральных банков других стран", – сказал глава НБУ.

Глава НБУ добавил, что Национальный банк не исключает возможности и большего смягчения монетарной политики в этом году в том случае, если сокращение потребительского спроса из-за карантинные меры и ослабление деловой активности будут существеннее давить на инфляцию в сторону ее снижения, чем мы ожидаем сейчас.

Как сообщалось, правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение снизить учетную ставку с 11% до 10% годовых с 13 марта.

Ранее Национальный банк снизил учетную ставку с 13,5% до 11% с 31 января.

При этом прогноз ее дальнейшего снижения улучшен до 7% на конец 2020 года, тогда как ранее базовый сценарий НБУ предполагал снижение учетной ставки до 8% только к концу 2021 года