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Молдова приостановила движение грузовых поездов

Молдова приостановила движение грузовых поездов

Молдовское госпредприятие "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) приостановило движение грузовых поездов на период с 23 апреля по 27 апреля.

Как сообщает пресс-служба компании, приостановка движения связана со значительным снижением транзитных, экспортных, импортных и местных грузоперевозок, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В компании рассчитывают, что к 27 апреля будет накоплено достаточное количество грузов, чтобы возобновить нормальное движение поездов.

В сообщении отмечается, что ранее из-за пандемии коронавируса ЖДМ приостановила все международные пассажирские железнодорожные перевозки. До этого регулярные поезда из Молдовы ходили в Украину, Румынию и РФ.

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