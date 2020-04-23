Еврокомиссия готовит план восстановления экономики на 2 триллиона евро, – Reuters

Европейская комиссия рассматривает план финансирования восстановления европейской экономики после вызванной пандемией коронавируса глубокой рецессии объемом 2 триллиона евро.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы Еврокомиссии, передает БизнесЦензор.

По данным агентства, в рамках этого плана Еврокомиссия планирует использовать следующий долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы и новый фонд под названием Recovery Instrument для стимулирования роста.

Еврокомиссия, в частности, предлагает занять на рынке 320 млрд евро, чтобы затем одолжить примерно половину этой суммы правительствам стран-членов ЕС.

Согласно плану, оставшаяся часть средств будет предоставлена в рамках долгосрочного бюджета ЕС и будет погашаться в течение длительного времени после 2027 года.

Также планом предусмотрен вариант погашения долга за счет дополнительных отчислений в бюджет ЕС, например, в виде новых общеевропейских налогов.

Кроме того, часть средств может быть предоставлена странам-членам ЕС в виде грантов.

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Главы стран ЕС могут одобрить правовые документы для плана в июне, чтобы Recovery Instrument мог немедленно заработать. Новый долгосрочный бюджет ЕС начнет действовать с 1 января 2021 года.

Лидеры ЕС проведут видеоконференцию позднее в четверг, но, как ожидается, не примут каких-либо окончательных решений о том, как именно финансировать восстановление экономики после эпидемии коронавируса, сообщили дипломаты и чиновники ранее на этой неделе.