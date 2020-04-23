PGNiG запустила новый нефтяной проект вопреки кризису в отрасли

Польская нефтегазовая госкомпания PGNiG начала добычу нефти на новом шельфовом проекте. PGNiG Upstream Norway и британо-норвежская Aker BP запустили первую эксплуатационную скважину на месторождении Эрфугль (шельф Норвегии).

Об этом сообщает enkorr, передает БизнесЦензор.

PGNiG отмечает, что добыча на месторождении экономически выгодна, несмотря на сложную рыночную ситуацию, вызванную падением цен на нефть.

"Благодаря хорошо продуманной инвестиционной стратегии и отличным отношениям с нашими лицензионными партнерами мы способны расширить наши операции по добыче на норвежском континентальном шельфе даже на фоне встречных рыночных препятствий", - приводятся в сообщении пресс-службы слова главы PGNiG Ежи Квечиньского.

Запасы месторождения Эрфугль оцениваются в 300 млн баррелей нефтяного эквивалента. План разработки предусматривает бурение шести скважин в два этапа. PGNiG Upstream Norway владеет 11,92% в проекте. Оператором выступает Aker BP, также в проекте участвуют норвежская Equinor и германская Wintershall.

PGNiG Upstream Norway в настоящее время владеет долями в 29 лицензиях на разведку и добычу на норвежском континентальном шельфе.