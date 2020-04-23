Кабмин освободил от обязательной обсервации граждан с приложением в смартфоне

Кабинет министров освободил от обязательной госпитализации в определенными областными администрациями обсерваторы (изоляторы) въезжающих лиц при условии предоставление согласия на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий дома".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №291 от 22 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в постановление №211 от 11 марта о введении карантинных ограничений для предотвращения распространения коронавирусной болезни, в частности их срок продлен до 11 мая.

В то же время изменениями установлено, что "лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий дома" Единого государственного веб-портала электронных услуг до пересечения государственной границы или пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее, не подлежат обсервации (изоляции)".

В связи с этим Министерству цифровой трансформации вместе со Службой безопасности обеспечить функционирование электронного сервиса "Дий дома", в частности, информационной системы эпидемиологического контроля за распространением COVID-19, является частью сервиса.

Как сообщалось, 8 апреля Кабинет министров ввел обязательную обсервацию на протяжении 14 суток для всех граждан, въехавших на территорию страны из-за границы, либо из оккупированных регионов. Однако после этого были зафиксированы множественные случаи отказа от обсервации и побега из специально отведенных для этого мест.