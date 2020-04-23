Коронавирус останется надолго, – глава ВОЗ

Генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что угроза распространения нового коронавируса сохранится надолго и призвал США продолжить финансирование ВОЗ.

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Приостановить отчисления президент США Дональд Трамп решил 14 марта. Он неоднократно обвинял ВОЗ в распространении "дезинформации" из Китая, заявив, что это, вероятно, усугубило вспышку болезни.

23 апреля на конференции в Женеве глава ВОЗ рассказал о тревожных тенденциях к росту в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе. В некоторых государствах, которые первыми пережили эпидемию, наблюдаются повторные вспышки заболевания.

"Я надеюсь, США понимают, эта инвестиция важна, не только для того, чтобы помочь другим, но и для того, чтобы они сами оставались в безопасности", - сказал Гебрейесус.

Пока же Вашингтон намерен не только заморозить взносы, но и, в случае необходимости, преобразовать организацию. Об этом госсекретарь Майкл Помпео сказал 23 апреля в эфире телеканала Fox News.