Минфин надеется на помощь Нацбанка для финансирования бюджета, – Марченко (обновлено)

Министерство финансов ожидает, что Национальный банк Украины (НБУ) расширит инструментарий поддержки ликвидности в банковской системе, что в свою очередь поможет Минфину с внутренними заимствованиями.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью LIGA.net, передает БизнесЦензор.

"НБУ запрещено законом прямое кредитование Минфина. В то же время, со стороны Нацбанка есть понимание, что большинство стран мира сейчас используют те или иные механизмы поддержки ликвидности в банковской системе, в том числе через quantitative easing (количественное смягчение – выкуп центробанком ценных бумаг на рынке, – ред.). Поэтому, я думаю НБУ в любом случае будет расширять инструментарий поддержки ликвидности, что сможет увеличить возможности Минфина для внутренних заимствований", – сказал Марченко.

В то же время глава Минфина заявил, что не планирует допускать бесконтрольной эмиссии.

"Хочу прояснить: мы не собираемся допускать бесконтрольных историй с банальной эмиссией. Ведь понимаем важность предыдущих достижений в смысле макростабильности. Я сторонник того, чтобы финансировать конкретные нужды. Поэтому посмотрим по ситуации – будет необходимость, будем искать различные источники ресурса. Не будет – надо жить с теми ресурсами, которые есть", – добавил Марченко.

Как сообщалось, ранее глава Национального банка Яков Смолий анонсировал первый аукцион по предоставлению долгосрочных кредитов рефинансирования сроком до пяти лет для банков в первой половине мая.

В свою очередь замглавы НБУ Олег Чурий уклонился от ответа на вопрос о возможных объемах долгосрочного рефинансирования для банков, отметив, что банки могут направить эти средства на покупку государственных облигаций, передает Finbalance.

"Мы не спрашиваем, как банки могут использовать средства (рефинансирования, – ред). Банки могут их использовать для поддержания краткосрочной ликвидности, так и кредитования реального сектора, каких-то инфраструктурных проектов, а также для покупки ценных бумаг правительства. Это полностью их коммерческое решение", – сказал замглавы НБУ.

"Как мне кажется, в связи со снижением (учетной, – ред.) ставки, привлекательность инвестирования в различные инструменты увеличивается", – добавил Чурий.

Напомним, Минфин с конца марта приостановил проведение аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Марченко ранее заявлял, что Минфин не планирует возобновлять заимствования на внутреннем рынке по крайней мере до конца апреля.