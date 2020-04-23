НАБУ расследуют занижение стоимости арестованного имущества "Газпрома" экс-чиновниками Минюста

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят расследование по факту злоупотребления служебным положением экс-руководством Министерства юстиции при продаже арестованного имущества российского "Газпрома".

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает БизнесЦензор.

"Своим решением Антимонопольный комитет Украины наложил на ОАО "Газпром" штраф в размере, превышающем 85 млрд грн, за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг транзита природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины. В связи с неуплатой штрафа имущество указанной компании на территории Украины было арестовано. В рамках исполнительного производства была проведена оценка арестованного актива: доли акций одной из международных газовых компаний, принадлежащих российскому газовому монополисту, которая составила более 630 млн грн", – сказано в сообщении.

Следователи установили, что через полгода была проведена еще одна оценка акций, по итогам которой стоимость акций упала до 40 млн грн, тогда как ежегодная нераспределенная прибыль компании превышала 100 млн грн.

"Несмотря на вышеизложенное, по результатам аукциона указанный актив был продан одной из инвестиционных компаний за 41 млн грн. То есть коррупционная скидка составила 93%, а государство недополучило примерно 600 млн грн дохода", – заявляют правоохранители.

На основании собранных доказательств прокурор обратился в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об аресте этого имущественного актива, которое следственным судьей было удовлетворено.

На сегодня на основании постановления следственного судьи ценные бумаги переданы в управление Агентства по розыску и менеджемнту активов.

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Напомним, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. Позже сумма штрафа уже возросла до 172 млрд грн.

В рамках исполнительного производства был наложен арест на счета представительства "Газпрома" в Киеве, причитающиеся компании дивиденды от участия в АО "Газтранзит", принадлежащие ей акции АО "Газтранзит", акции ПАО "Институт "ЮжНИИГипрогаз", доли в ООО "Газпром сбыт Украина", ООО "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины".

30 декабря 2019 года Украина и ПАО "Газпром" подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах "Газпрома" оплатить около $7,4 млрд по штрафу Антимонопольного комитета Украины.

Согласно им, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,92 млрд долга в исполнение решения Стокгольмского арбитража и подписал контракт на транзит газа с 1 января 2020 года в течении пяти лет в объеме 65 млрд куб. м газа прокачки в первый год и 40 млрд куб. м газа – в последующие.

В свою очередь, украинская сторона отказалась от иска в Стокгольмский арбитраж на $12,2 млрд за недополученные доходы украинской ГТС. А также от взыскания штрафа с "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд) за реализацию монопольного положения.