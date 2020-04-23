Interpipe Пинчука отчиталась о росте EBITDA на 64%

Трубно-колесная компания "Интерпайп" по итогам 2019 года увеличила выручку на 4% – до $1,11 млрд, при этом показатель EBITDA вырос на 64% – до $259 млн.

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на данные консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам, передает БизнесЦензор.

Рост выручки в прошлом году в компании объясняют увеличением продаж железнодорожной продукции.

"Выручка от продаж ж/д продукции выросла на 49% – до $425 млн, благодаря высокому спросу на рынках СНГ и ЕС. В то же время выручка от продаж труб снизилась на 13% – до $658 млн, главным образом, из-за падения объемов продаж труб нефтегазового сортамента (OCTG) на 28%", – сказано в сообщении.

Рост показателя EBITDA на 64% также обеспечен, главным образом, за счет позитивных результатов ж/д дивизиона.

"EBITDA железнодорожного дивизиона увеличилась почти в 4 раза, а его доля в общем показателе EBITDA за 2019 год достигла 77%. В то же время EBITDA трубного дивизиона сократилась на 47%, а его доля в общем показателе EBITDA составила всего 21% (по сравнению с 66% в 2018 году)", – уточнили в компании.

Сумма капитальных инвестиций в 2019 году увеличилась на 37% – до $60 млн.

По состоянию на 31 декабря 2019 года баланс денежных средств компании составил $256 млн, что на 95% больше, по сравнению с 31 декабря 2018 года.

"Завершив реструктуризацию задолженности в октябре 2019 года и погасив долг в четвертом квартале 2019 года, компания сократила свой валовой долг до $338 млн и чистый долг до $82 млн, достигнув достаточно прочного и здорового коэффициента чистого левереджа в 0,3x по состоянию на 31 декабря 2019 года", – сказано в сообщении.

Как уточнил гендиректор "Интерпайпа" Фади Храйбе, в первом квартале компания погасила еще $121 млн чистого долга.

"После прохождения пика долговых выплат в четвертом квартале 2019 года "Интерпайп дополнительно погасил $121 млн в первом квартале 2020 года, достигнув беспрецедентно низкого уровня чистого долга и чистого левереджа для украинской компании", – подчеркнул топ-менеджер.

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Как сообщалось, в октябре 2019 года трубно-колесная компания "Интерпайп" сообщила о завершении реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами.

В результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на $309,19 млн под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на $45,81 млн с погашением в конце 2020 года.

Кроме этого, в рамках реструктуризации компания выпустила 3,05 тыс. инструментов (юнитов) восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку "Интерпайпа" в ближайшие 10 лет.

Отдельно были реструктуризированы с частичным списанием обязательства группы по кредитам на финансирование оборотного капитала и оформлены в два новых кредита на сумму $45 млн с погашением в конце 2020 года.

В дополнение к реструктуризации, существующие акционеры группы внесли дополнительный денежный капитал в группу на сумму $50 млн и предоставили дополнительное резервное обязательство в размере $20 млн для содействия операционным показателям группы после реструктуризации.Источник:

Срок погашения новых облигаций – 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Предполагалось, что за каждые $1000 основной суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги стоимостью $410,53.

В целом предлагалось реструктуризировать задолженность в объеме $1,41 млрд в $400 млн.

"Интерпайп" с 2012 года не обнародовал финансовых результатов. "Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Конечным собственником Interpipe Limited является бизнесмен Виктор Пинчук.