Служба здоровья за год возместила 985 миллионов компенсации за лекарства

Национальная служба здоровья Украины за год работы обновленной госпрограммы "Доступные лекарства" возместила 985 млн грн за лекарственные средства

Об этом говорится в сообщении НСЗУ в Facebook, передает БизнесЦензор.

"За год работы обновленной программы реимбурсации было погашено около 13 млн рецептов, возмещено 985 млн грн. Наибольшее количество погашенных рецептов - в Днепропетровской (более 1,4 млн), Харьковской (более 1 млн) и Львовской (825 тыс.) областях", - сказано в сообщении.

Лидерами по судьбой упаковок в программе реимбурсации по всем видам заболеваний является АО "Киевский витаминный завод" (14,1%), АО "Фармак" (12,2%), ООО "Фармацевтическая компания" Здоровье "(10,8 %). Эти же производители лидируют и по количеству погашенных рецептов.

Наибольшее количество е-рецептов по МНН было погашено на лекарственные средства бисопролол, клопидогрел (сердечно-сосудистые заболевания) и метформин (диабет II типа).