Apple планирует выпустить компьютер с собственным процессором, – Bloomberg

Американская компания Apple намерена в 2021 году выпустить на рынок компьютеры Macintosh с процессором собственной разработки.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В настоящее время компания работает над созданием трех разновидностей процессоров для Macintosh. Это однокристальные системы, разработанные на базе процессора A14 (этот процессор будет использоваться в линейке iPhone 12, которую Apple должна представить позднее в 2020 году).

Новые процессоры будут работать намного быстрее, чем те, что установлены в нынешних iPhone и iPad, отмечают источники. Агентство также обращает внимание на то, что планы Apple использовать процессоры собственной разработки означают, что компания намерена начать отказываться от процессоров Intel, которые использует в настоящее время.

Несколько источников сообщили, что новые процессоры для компьютеров Apple разработает тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), которая и ранее сотрудничала с Apple.

Новые чипы будут сделаны по технологии 5-нм, то есть такого же размера, как и те, что компания планирует использовать в своих новых iPhone и iPad Pro, заявил один из собеседников агентства. В Apple Inc. (SPB: AAPL) информацию о планах выпуска новой продукции комментировать отказались, так же как и в Intel и TSMC.