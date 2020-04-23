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Глава СБУ предложил продлить санкции против Yandex и Mail.ru

Глава СБУ предложил продлить санкции против Yandex и Mail.ru

СБУ внесла дополнительные предложения о продлении санкций против российских веб-ресурсов и программных продуктов.

Соответствующие предложения глава Службы Иван Баканов внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Согласно сообщению, теперь Баканов предлагает продлить санкции не только против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и против "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".

Расширение перечня предложений для продления санкций против российских интернет-компаний Баканов пояснил обеспечением кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений.

"Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом", – заявил глава СБУ.

При этом Баканов предложил создать Единый реестр программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах.

Как сообщалось, 10 апреля СБУ предложила Совету национальной безопасности и обороны продлить санкции в отношении социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года. При этом тогда не сообщалось о предложении продлить санкции в отношении российских ресурсов Mail.ru и Yandex.

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Напомним, в мае 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц, согласно которому Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги доступа для пользователей сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Yandex.

Соответствующий указ президента опубликован 17 мая 2017 года и вступил в силу.

После введения запрета самые популярные российские соцсети и поисковики потеряли значительную часть аудитории, однако стабильно продолжали входить в двадцатку самых посещаемых сайтов в Украине.

Автор: 

росія (14425) санкції (4486) СБУ (1548) Mail.ru (18) Яндекс (136) Баканов Іван (29)


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Топ коментарі
+7
Поддерживаю.
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23.04.2020 16:59 Відповісти
+5
Штаны через голову неудобно надевать, а Гуглом пользоваться вместо Яндекса вполне себе удобно.
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23.04.2020 17:32 Відповісти
+3
ОДНЕ ОДНОМУ НЕ ЗАВАЖАЄ. ЦЕ ТРЕБА БУЛО ЗРОБИТИ 6 РОКІВ ТОМУ, А НЕ СОПЛІ ЖЕВАТИ.
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23.04.2020 21:22 Відповісти
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23.04.2020 16:59 Відповісти
Не поддерживаю, вернее, список нужно пересмотреть, да бы сократить неудобства рядовым пользователям.
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23.04.2020 17:01 Відповісти
Штаны через голову неудобно надевать, а Гуглом пользоваться вместо Яндекса вполне себе удобно.
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23.04.2020 17:32 Відповісти
Я не про яндекс. кинопоиск например, ему аналогов не так уж много в русскоязычных, удобно было искать кино для просмотра.
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23.04.2020 17:57 Відповісти
Кинопоиск гуано - проплаченные рецензии за фильмы от Мигалкова, игры с рейтингами и т.д... Кинопоиск - это отличная платформа для одебиливания населения, что в РФ, что в Украине. База фильмов уступила место рекламы пропагандыю

Единственное что реально полезного сделано РФ (из моего опыта пользования) - это Яндекс.Карты/Яндекс.Навигатор - по Киеву оно водит лучше всех остальных. И то, это не повод их открывать - кому надо - пользует через VPN
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23.04.2020 20:03 Відповісти
Я рус фильмы не смотрел и их рецензии меня не интересуют. Западное же кино там представлено хорошо. Обливать грязью сайт и оправдывать запрет только потому что он российский я смысла не вижу, лучше кинопоиска нет лучше сайта для о кино в снг, и это факт. Это лишь один из примеров.
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23.04.2020 20:12 Відповісти
Есть масса других сайтов на любой вкус и цвет. Тем более, это касается западных фильмов.
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24.04.2020 00:29 Відповісти
зачем мне другие, если есть лучший?
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24.04.2020 12:55 Відповісти
1. Как минимум потому, что он вражеский.
2. Он не лучший. Просто ты заточен на кацапские ресурсы.
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24.04.2020 13:01 Відповісти
список обязательно нужно пересмотреть и существенно дополнить, чтобы больше обезопасить людей от кацапских террористов и пропагандонов.
например сайт неканонической гундяйской бесосекты.
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24.04.2020 09:37 Відповісти
вы бы лучше путинских засевших во всех органах власти типа портновых и прочей шушеры по выковыривали с тела Украины,их уже больше чем патриотов.Но бывает ведь и хуже,проснёшься в луже и пить охота.
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23.04.2020 17:33 Відповісти
ОДНЕ ОДНОМУ НЕ ЗАВАЖАЄ. ЦЕ ТРЕБА БУЛО ЗРОБИТИ 6 РОКІВ ТОМУ, А НЕ СОПЛІ ЖЕВАТИ.
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23.04.2020 21:22 Відповісти
Если кто-то хоть на минуту подумал, что это как-то связано с подрывной деятельностью ФСБ, быстро перестаньте.

Это, как и раньше, бизнес и ничего личного. Коломою кацапы с их баблом на рекламном рынке Украины не нужны.
Кроме того, ЗЕбанарий предпочитает своему лохторату сам промывать мозги.
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24.04.2020 00:27 Відповісти
а быканову и предложить больше нечего... если у него есть смартфон, пусть погуглит и посмотрит какие и откуда новости... и "неожиданно" большинство новостей с сайтов "ru"... вопрос - быканов быкует или дурку ломает?
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24.04.2020 02:36 Відповісти
Яндекс и мэйрсру - это не только сайты, это так же программы-агенты,которые ,если кто помнит сами вечно просили устанавку, потом на них ругались антивирусники,а потом их невозможно было удалить. Что они собирают - известно лишь их разработчикам и спецслужбам ФСБ , но то,что собиради - это факт.
Эти сервисы - огромный тоннель опасности для всего киберпространства Украины.
Мало конечно ,кто это понимает и думают ,что речи дет только о сайтах.
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24.04.2020 11:19 Відповісти
навсегда запретить и все!!!
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24.04.2020 11:41 Відповісти
А ресурс СТРАНА.UA, может продолжать срать сколько угодно...
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24.04.2020 11:49 Відповісти

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