Глава СБУ предложил продлить санкции против Yandex и Mail.ru

СБУ внесла дополнительные предложения о продлении санкций против российских веб-ресурсов и программных продуктов.

Соответствующие предложения глава Службы Иван Баканов внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Согласно сообщению, теперь Баканов предлагает продлить санкции не только против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и против "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".

Расширение перечня предложений для продления санкций против российских интернет-компаний Баканов пояснил обеспечением кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений.

"Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом", – заявил глава СБУ.

При этом Баканов предложил создать Единый реестр программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах.

Как сообщалось, 10 апреля СБУ предложила Совету национальной безопасности и обороны продлить санкции в отношении социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года. При этом тогда не сообщалось о предложении продлить санкции в отношении российских ресурсов Mail.ru и Yandex.

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Напомним, в мае 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц, согласно которому Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги доступа для пользователей сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Yandex.

Соответствующий указ президента опубликован 17 мая 2017 года и вступил в силу.

После введения запрета самые популярные российские соцсети и поисковики потеряли значительную часть аудитории, однако стабильно продолжали входить в двадцатку самых посещаемых сайтов в Украине.