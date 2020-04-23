Глава СБУ предложил продлить санкции против Yandex и Mail.ru
СБУ внесла дополнительные предложения о продлении санкций против российских веб-ресурсов и программных продуктов.
Соответствующие предложения глава Службы Иван Баканов внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Согласно сообщению, теперь Баканов предлагает продлить санкции не только против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и против "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".
Расширение перечня предложений для продления санкций против российских интернет-компаний Баканов пояснил обеспечением кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений.
"Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом", – заявил глава СБУ.
При этом Баканов предложил создать Единый реестр программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах.
Как сообщалось, 10 апреля СБУ предложила Совету национальной безопасности и обороны продлить санкции в отношении социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года. При этом тогда не сообщалось о предложении продлить санкции в отношении российских ресурсов Mail.ru и Yandex.
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Напомним, в мае 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц, согласно которому Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги доступа для пользователей сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Yandex.
Соответствующий указ президента опубликован 17 мая 2017 года и вступил в силу.
После введения запрета самые популярные российские соцсети и поисковики потеряли значительную часть аудитории, однако стабильно продолжали входить в двадцатку самых посещаемых сайтов в Украине.
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Единственное что реально полезного сделано РФ (из моего опыта пользования) - это Яндекс.Карты/Яндекс.Навигатор - по Киеву оно водит лучше всех остальных. И то, это не повод их открывать - кому надо - пользует через VPN
2. Он не лучший. Просто ты заточен на кацапские ресурсы.
например сайт неканонической гундяйской бесосекты.
Это, как и раньше, бизнес и ничего личного. Коломою кацапы с их баблом на рекламном рынке Украины не нужны.
Кроме того, ЗЕбанарий предпочитает своему лохторату сам промывать мозги.
Эти сервисы - огромный тоннель опасности для всего киберпространства Украины.
Мало конечно ,кто это понимает и думают ,что речи дет только о сайтах.