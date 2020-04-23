Пенсионный фонд направил 9,9 миллиарда на одноразовую помощь пенсионерам

Пенсионный фонд направил 9,9 млрд грн на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1000 грн.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в Facebook, передает БизнесЦензор.

6,4 млн пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет засчитано не позднее 24 апреля.

3,5 млн пенсионеров, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить единовременное пособие домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств. В случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в указанные 5 дней, ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года, чтобы каждый из пенсионеров, имеющих право на такую ​​выплату, получил необходимые средства.