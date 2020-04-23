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Падение промышленного производства ускорилось до 7,7%, – Госстат

Падение промышленного производства ускорилось до 7,7%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в марте 2020 года снизилось на 7,7% по сравнению с мартом 2019 года, тогда как в феврале падение составляло 1,5%, в январе – 5,1%, в декабре 2019 года – те же 7,7%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней падения промпроизводства в марте было даже большим – 8,6% против 4,1% в феврале.

Госстат указывает, что к февралю этого года промышленное производство в марте выросло на 3,6%, однако с учетом количества дней снизилось на 1,3%.

В перерабатывающей промышленности в марте 2020 года к марту 2019 года падение составило 8,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 10%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 4,3%.

В целом за первый квартал этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 4,3%, в перерабатывающей промышленности – на 4,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 8,1%.

Как сообщалось, а феврале Госслужба статистики изменила базисный год для расчета индекса промышленной продукции с 2010 на 2016 год, что привело к коррекции данных о промышленном производстве по итогам 2019 года: вместо падения на 1,2% его снижение теперь оценивается в 0,5%.

Автор: 

виробництво (1307) промисловість (454) Держстат (1435)


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эта парашенка винаватый,! ДА ЗЕБИЛЬЁ?
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23.04.2020 19:11 Відповісти
Цифры какие то- производство, непроизводство... "Какая разница"? "Кварталы" по телеку есть?"Слугу урода" и сериал "Скоты" - показывают? "Порошенку посадют"? Тогда все- чики -пики! Зе- наш президент!
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23.04.2020 21:14 Відповісти
"Через час год те из вас, кто останется в живых, будут завидовать мёртвым… » Дж.Сильвер
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23.04.2020 23:26 Відповісти
Саакашвили вам в помощь Идиоты
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24.04.2020 00:04 Відповісти
Яшенька, вам таки пора натянуть кипу на то, шо как-то еще у вас думает, и идти биться болесным лобиком о стену плача. И не говорите мне шо оно вам не надо
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24.04.2020 09:41 Відповісти
Ничего страшного, до 40%, как и предупреждали, еще далеко.
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24.04.2020 11:54 Відповісти
Ну як не виходить покращення для всіх то верніть ЕПОХУ БІДНОСТІ.А експерименти проводьте над групою добровольців.
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24.04.2020 13:36 Відповісти

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