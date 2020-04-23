Падение промышленного производства ускорилось до 7,7%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в марте 2020 года снизилось на 7,7% по сравнению с мартом 2019 года, тогда как в феврале падение составляло 1,5%, в январе – 5,1%, в декабре 2019 года – те же 7,7%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней падения промпроизводства в марте было даже большим – 8,6% против 4,1% в феврале.

Госстат указывает, что к февралю этого года промышленное производство в марте выросло на 3,6%, однако с учетом количества дней снизилось на 1,3%.

В перерабатывающей промышленности в марте 2020 года к марту 2019 года падение составило 8,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 10%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 4,3%.

В целом за первый квартал этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 4,3%, в перерабатывающей промышленности – на 4,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 8,1%.

Как сообщалось, а феврале Госслужба статистики изменила базисный год для расчета индекса промышленной продукции с 2010 на 2016 год, что привело к коррекции данных о промышленном производстве по итогам 2019 года: вместо падения на 1,2% его снижение теперь оценивается в 0,5%.