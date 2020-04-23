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Всемирный банк оценил переводы заробитчан в Украину в $16 миллиардов

Всемирный банк оценил переводы заробитчан в Украину в $16 миллиардов

В 2019 году поступления работающих за границей трудовых мигрантов в Украину составили рекордные $15,8 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Около двух третей от общей суммы переводов поступило из Польши ($10,7 млрд), затем следуют Чехия, Россия, США и Великобритания.

По данным Всемирного банка, Украина остается крупнейшим получателем переводов в Европе.

По оценкам финансовой организации, в 2020 году денежные переводы сократятся примерно на 28% из-за воздействия глобальной пандемии коронавируса и снижения цен на нефть.

Как сообщалось, по последней оценке НБУ, поступления валюты в Украину от граждан, работающих за рубежом, сократятся в 2020 году на $2-3 млрд.

По данным Нацбанка, в 2019 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн выше аналогичного показателя за 2018 год.

Автор: 

Світовий банк (582) трудова міграція (312) міграція (218) заробітчани (208)


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когда вислюк оманський оралО "возвращайтесь обратно в Украину" - оно думала КАК будет компенсировать заробитчанам эти 16 млрд.долларов.. из каких фондов?
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23.04.2020 20:09 Відповісти
16 это переводы, но большая часть везет наличкой
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24.04.2020 12:42 Відповісти
Счастье какое, для убогой экономики.
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23.04.2020 21:41 Відповісти
Да ударил вирус от души. Смены посокращали и переводы домой на 30-40% процентов сократились ((
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24.04.2020 08:01 Відповісти
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24.04.2020 13:17 Відповісти
А скільки наші олігархи перевели в Україну?
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24.04.2020 14:27 Відповісти

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