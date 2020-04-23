Всемирный банк оценил переводы заробитчан в Украину в $16 миллиардов

В 2019 году поступления работающих за границей трудовых мигрантов в Украину составили рекордные $15,8 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Около двух третей от общей суммы переводов поступило из Польши ($10,7 млрд), затем следуют Чехия, Россия, США и Великобритания.

По данным Всемирного банка, Украина остается крупнейшим получателем переводов в Европе.

По оценкам финансовой организации, в 2020 году денежные переводы сократятся примерно на 28% из-за воздействия глобальной пандемии коронавируса и снижения цен на нефть.

Как сообщалось, по последней оценке НБУ, поступления валюты в Украину от граждан, работающих за рубежом, сократятся в 2020 году на $2-3 млрд.

По данным Нацбанка, в 2019 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн выше аналогичного показателя за 2018 год.