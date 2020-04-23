Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Профин Банка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершает выплаты вкладчикам ПАО "Банк профессионального финансирования" ("Профин Банк") в связи с завершением его ликвидации.

Как сообщает пресс-служба Фонда, 21 апреля поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

"В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении 21 апреля выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Профин Банк", – сказано в сообщении.

По данным Фонда, вкладчики финучреждения получили 36,7 млн грн, что составляет 94,5% от общей гарантированной суммы.

Как сообщалось, Национальный банк Украины отнес "Профин Банк" к категории к категории неплатежеспособных 19 января 2015, а 15 апреля 2015 года принял решение о ликвидации банка.

Компания "Ксерония Лимитед" (владела 98% статутным капиталом банка) подавала иск, требуя признать незаконность ликвидации "Профин банка". Однако суд подтвердил правомерность его ликвидации.